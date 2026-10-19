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الرياضة رياضة سعودية

400 بطولة تؤهل اللاعبين إلى مونديال الرياضات الإلكترونية 2027

تصفيات مؤهلة إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2027 (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)
تصفيات مؤهلة إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2027 (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)
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400 بطولة تؤهل اللاعبين إلى مونديال الرياضات الإلكترونية 2027

تصفيات مؤهلة إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2027 (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)
تصفيات مؤهلة إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2027 (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)

تستهدف التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2027 مشاركة نحو 1.8 مليون لاعب عبر أكثر من 400 بطولة حول العالم، ضمن خطة لتوسيع مسارات التأهل وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين للمنافسة انطلاقاً من البطولات المحلية والإقليمية، وصولاً إلى النهائيات العالمية المقررة في الصيف المقبل.

وأعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية، الاثنين، استحداث برنامج للتصفيات يتيح لمنظمي البطولات والاتحادات والجهات المحلية تنظيم منافسات مؤهلة إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية، من خلال مسارين يشملان البطولات الدولية القائمة والتصفيات المجتمعية المحلية.

ويعتمد المسار الأول على ربط البطولات الكبرى بمنافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مع استمرار الجهات المنظمة في إدارة بطولاتها وتمويلها بصورة مستقلة، والالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة من ناشري الألعاب، على أن تمنح هذه البطولات المشاركين فرصاً رسمية للتأهل إلى النهائيات.

أما المسار الثاني، فيخصص لتصفيات الفرصة الأخيرة المحلية، التي تتيح للاتحادات والجمعيات والجامعات ومقاهي الألعاب الإلكترونية والمنشآت المتخصصة ومهرجانات الألعاب تنظيم بطولات تأهيلية معتمدة، يتقدم الفائزون فيها إلى تصفيات الفرصة الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم.

وتشمل المرحلة الأولى من التصفيات المحلية أربع ألعاب، هي الشطرنج، و«كاونتر سترايك 2»، و«فيتال فيوري: سيتي أوف ذا وولفز»، و«ستريت فايتر 6»، مع إمكانية إضافة ألعاب أخرى خلال الفترة المقبلة.

وستخضع المنافسات في كلا المسارين للوائح ناشري الألعاب والمعايير المعتمدة للبطولة، بما يشمل إجراءات مكافحة الغش والتحكيم والتحقق من النتائج، لضمان تطبيق القواعد التنظيمية والفنية على البطولات المؤهلة.

وقال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في المؤسسة، إن البرنامج يستهدف ربط البطولات والمجتمعات المحلية بمسارات التأهل العالمية، وإتاحة فرص أوسع للاعبين للمنافسة في بلدانهم قبل الانتقال إلى البطولات الدولية.

وتأتي الخطوة امتداداً لتجربة تصفيات الفرصة الأخيرة التي شهدتها النسخ السابقة من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ومن أبرز نتائجها تأهل اللاعب جواو فاسكونسيلوس، المعروف باسم «جافونسو»، عبر تصفيات الفرصة الأخيرة للعبة «إي إيه سبورتس إف سي»، قبل أن يُتوج بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية عام 2024.

وكانت تلك التجربة قد دفعت إلى استحداث جائزة تحمل اسم «جافونسو»، تقديراً للاعبين الذين يحققون نتائج بارزة بعد وصولهم إلى البطولة عبر مسارات التأهل الأخيرة.

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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الأهلي: لم تكن مواجهة سهلة... الروح القتالية حسمتها

مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
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مدرب الأهلي: لم تكن مواجهة سهلة... الروح القتالية حسمتها

مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)
مارينو بوسيتش مدرب الأهلي (الشرق الأوسط)

​أكد مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، صعوبة المواجهة التي جمعت فريقه بالفيحاء خارج الديار، مشيراً إلى أن ظروف المباراة، بما في ذلك غياب بعض اللاعبين وطبيعة أرضية الملعب، زادت من التحديات التي واجهت فريقه، قبل أن ينجح في حصد الانتصار.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن المواجهة جاءت وفق التوقعات من حيث الصعوبة، موضحاً أن اللعب خارج الأرض، إلى جانب الغيابات وصعوبة الملعب، فرض على الأهلي التعامل مع ظروف استثنائية خلال اللقاء.

وأشاد مدرب الأهلي بالدور الذي قدمه اللاعب الأوكراني أرتيم في تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف، مؤكداً أهمية الدعم الجماعي في مساعدة اللاعبين في تقديم أفضل مستوياتهم، وقال إن الانتصارات والإخفاقات مسؤولية الفريق بأكمله، مشيراً إلى أن أرتيم وجد المساندة المطلوبة من زملائه خلال المباراة.

وأضاف بوسيتش أن الشعور بالدعم من بقية اللاعبين يمثل عاملاً مهماً في مساعدة أرتيم في الظهور بصورة جيدة، وهو ما انعكس على أدائه ومساهمته في الانتصار، في إشارة إلى أهمية العمل الجماعي داخل الفريق.

وشدد المدرب على أن الروح القتالية كانت حاضرة لدى لاعبي الأهلي طوال المواجهة، في ظل رغبتهم في العودة بنتيجة إيجابية، لافتاً إلى أن الفريق ارتكب بعض الأخطاء خلال المباراة، لكنه أثنى على ردة فعل اللاعبين وإصرارهم على تجاوز الصعوبات وتحقيق الفوز.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

كاريلي: كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي... وأستغرب ما حدث في الوقت بدل الضائع

البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)
البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)
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كاريلي: كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي... وأستغرب ما حدث في الوقت بدل الضائع

البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)
البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء (الشرق الأوسط)

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه أمام الأهلي، رغم الخسارة بنتيجة 2 - 3، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، معرباً عن حزنه لخروج فريقه دون نقاط، ومثيراً تساؤلات بشأن الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وقال كاريلي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أبارك للاعبين هذا الأداء الكبير الذي قدموه أمام الأهلي، وأنا كمدرب راضٍ عن الأداء وحزين على النتيجة». وأضاف مدرب الفيحاء أن فريقه كان قادراً على تحقيق الفوز، مشيراً إلى الفرص التي أهدرها لاعبوه خلال الشوط الأول، في وقت رأى فيه أن الأهلي لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى فريقه خلال تلك الفترة.

وتطرق كاريلي إلى الجدل الذي صاحب هدف الأهلي الأول، الذي سجله الأوكراني أرتيم بوندارينكو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قائلاً إنه ناقش الحكم بشأن إضافة دقيقة أخرى إلى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. وأوضح مدرب الفيحاء: «ناقشت الحكم لماذا يضيف دقيقة بالوقت الضائع في ختام الشوط الأول، والتي أتى هدف الأهلي منها، وقال إنه أضاف دقيقة بالاتفاق مع الحكم الرابع، ونحن كجهاز فني لا نعلم بهذا، وأنا أستغرب ما حدث».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: الأهلي ينجو من انتفاضة الفيحاء بثلاثية مثيرة

الاحتفال بتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب أرتيم (نادي الأهلي)
الاحتفال بتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب أرتيم (نادي الأهلي)
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الدوري السعودي: الأهلي ينجو من انتفاضة الفيحاء بثلاثية مثيرة

الاحتفال بتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب أرتيم (نادي الأهلي)
الاحتفال بتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب أرتيم (نادي الأهلي)

حقق الأهلي انتصاراً صعباً على مضيفه الفيحاء بنتيجة 3-2، الاثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين بتسجيل هدف في الشوط الأول وهدفين خلال مجريات الشوط الثاني.

تقدم الفيحاء قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45 عن طريق البرازيلي هوغـو مورا بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وضعها على يمين الحارس عبد الرحمن الصانبي. ولكن الأهلي لم يمنح لاعبي الفيحاء فرصة إكمال فرحتهم بعد هدف الفيحاء بدقيقتين عن طريق الأوكراني أرتيم برأسية بعد عرضية سعد بالعبيد وضعها على يمين موسكيرا حارس الفيحاء (47).

وفي الدقيقة 59 سجل فراس البريكان الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء، ولكن الإسباني جيسون ريميسيرو كان في الموعد وسجل هدف التعادل بعد خطأ من خارج منطقة الجزاء لعبها قوية على يمين الصانبي (66). وفي الدقيقة 70 يعود الأهلي للتقدم بالنتيجة عن طريق أرتيم الذي أحرز هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر، بعدما خسر مواجهته الثانية على التوالي بعد مباراة الخليج الماضية.

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