400 بطولة تؤهل اللاعبين إلى مونديال الرياضات الإلكترونية 2027

تستهدف التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2027 مشاركة نحو 1.8 مليون لاعب عبر أكثر من 400 بطولة حول العالم، ضمن خطة لتوسيع مسارات التأهل وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين للمنافسة انطلاقاً من البطولات المحلية والإقليمية، وصولاً إلى النهائيات العالمية المقررة في الصيف المقبل.

وأعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية، الاثنين، استحداث برنامج للتصفيات يتيح لمنظمي البطولات والاتحادات والجهات المحلية تنظيم منافسات مؤهلة إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية، من خلال مسارين يشملان البطولات الدولية القائمة والتصفيات المجتمعية المحلية.

ويعتمد المسار الأول على ربط البطولات الكبرى بمنافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مع استمرار الجهات المنظمة في إدارة بطولاتها وتمويلها بصورة مستقلة، والالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة من ناشري الألعاب، على أن تمنح هذه البطولات المشاركين فرصاً رسمية للتأهل إلى النهائيات.

أما المسار الثاني، فيخصص لتصفيات الفرصة الأخيرة المحلية، التي تتيح للاتحادات والجمعيات والجامعات ومقاهي الألعاب الإلكترونية والمنشآت المتخصصة ومهرجانات الألعاب تنظيم بطولات تأهيلية معتمدة، يتقدم الفائزون فيها إلى تصفيات الفرصة الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم.

وتشمل المرحلة الأولى من التصفيات المحلية أربع ألعاب، هي الشطرنج، و«كاونتر سترايك 2»، و«فيتال فيوري: سيتي أوف ذا وولفز»، و«ستريت فايتر 6»، مع إمكانية إضافة ألعاب أخرى خلال الفترة المقبلة.

وستخضع المنافسات في كلا المسارين للوائح ناشري الألعاب والمعايير المعتمدة للبطولة، بما يشمل إجراءات مكافحة الغش والتحكيم والتحقق من النتائج، لضمان تطبيق القواعد التنظيمية والفنية على البطولات المؤهلة.

وقال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في المؤسسة، إن البرنامج يستهدف ربط البطولات والمجتمعات المحلية بمسارات التأهل العالمية، وإتاحة فرص أوسع للاعبين للمنافسة في بلدانهم قبل الانتقال إلى البطولات الدولية.

وتأتي الخطوة امتداداً لتجربة تصفيات الفرصة الأخيرة التي شهدتها النسخ السابقة من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ومن أبرز نتائجها تأهل اللاعب جواو فاسكونسيلوس، المعروف باسم «جافونسو»، عبر تصفيات الفرصة الأخيرة للعبة «إي إيه سبورتس إف سي»، قبل أن يُتوج بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية عام 2024.

وكانت تلك التجربة قد دفعت إلى استحداث جائزة تحمل اسم «جافونسو»، تقديراً للاعبين الذين يحققون نتائج بارزة بعد وصولهم إلى البطولة عبر مسارات التأهل الأخيرة.