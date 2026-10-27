لعبة «كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4»: ملحمة قتالية تعيد صياغة مفاهيم الإثارة والواقعية المطلقة

تُعد لعبة «كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 4» Call of Duty: Modern Warfare 4 واحدة من أبرز الإصدارات المنتظرة التي تعود بها شركة «أكتيفيجن» واستوديو «إنفينيتي ووارد» لترسيخ معايير جديدة كلياً في عالم ألعاب التصويب من المنظور الأول First-person Shooter FPS. وتقدم اللعبة تجربة ضخمة ومتكاملة تجمع بين نمط قصة سينمائي ملحمي، ونمط قتال جماعي مبهر ونمط استخراج مطور وسط صراع عالمي متصاعد تبدأ شرارته من شبه الجزيرة الكورية ويهدد استقرار العالم بأسره. واختبرت «الشرق الأوسط» اللعبة، ونذكر ملخص التجربة.
حبكة سينمائية مشوقة وصراع عالمي محتدم
تأخذنا قصة اللعبة إلى صراع ملحمي ومتصاعد يتمركز في شبه الجزيرة الكورية، حيث تندلع حرب شاملة عقب اجتياح مفاجئ يهدد بقلب موازين القوى العالمية وإشعال كارثة لا تُحمد عقباها. وتبدأ الأحداث من منظور الجندي المبتدئ «بارك»، وهو مجند كوري جنوبي يجد نفسه مع فرقته في مواجهة معارك ضارية وشرسة خطوة بخطوة للدفاع عن وطنه، ما يقدم رحلة إنسانية مليئة بالتحدي والضغط النفسي في قلب المعارك الميدانية. ويبرز في الوقت نفسه القائد «جون برايس» الذي يعمل خارج نطاق القانون والمؤسسات الرسمية والمطارد من مختلف الأجهزة الأمنية، في رحلة انتقام شخصي والبحث عن سلاح يدمر ميزان القوى العالمي، ما يدفعه إلى تحالفات مشبوهة وعمليات سرية تمتد آثارها إلى أبعد مما كان يتوقع.
وتتميز الحملة الرئيسية للعبة بتنوع بيئاتها الشاسعة وظروف القتال الميداني المتغيرة، حيث تنقل اللاعبين بين الساحات الدامية والعمليات الخاطفة حول العالم. وتشمل المهمات تجارب قتالية متناقضة تجعل كل مرحلة تجربة فريدة بذاتها؛ من قتال الخنادق الشرس في كوريا إلى المواجهات المباشرة والقريبة في شوارع نيويورك والمطاردات المحمومة في باريس، بالإضافة إلى الاقتحامات الليلية الخاصة بالاستخبارات البريطانية في مومباي والتحركات الجماعية لاستعادة المدن المحتلة.
وتطرح اللعبة مجموعة متكاملة من المهمات السينمائية المصممة بعناية لتقديم أعلى مستويات الانغماس والإثارة، ونذكر أبرزها:
* مهمة الفوضى: انطلاقة الأحداث مع دورية مشتركة بين القوات الكورية الجنوبية وقوات مشاة البحرية الأميركية في مدينة «هجين» Hajin وسط تصاعد التوتر السياسي في شبه الجزيرة.
* مهمة العراء: قيام العميلة «كيت لاسويل» بتفعيل نشاط عميل سابق في نيويورك لمطاردة تهديد متصاعد في أزقة المدينة.
* مهمة اتباع الأوامر: مطاردة خاصة تجريها القوات الخاصة في كوريا الشمالية لإيقاف منشق قبل عبوره الحدود.
* مهمة بندقية للإيجار: تحالف غير تقليدي بين الكابتن «برايس» والعميلة «فاليريا» لتهريب شحنة مقابل الوصول إلى الهدف المطلوب.
* مهمة خسارة الأرض: بداية الاجتياح الشامل لمدينة «هجين» ومحاولة القوات الحليفة الصمود والدفاع عن المواقع.
* مهمة الازدحام: لقاء سري في العاصمة الفرنسية باريس يتحول إلى معركة دامية في الشوارع بين العصابات.
* مهمة العتمة: وصول «برايس» و«فاليريا» إلى مومباي لتسليم الشحنة والتغلب على المتربصين في الخفاء.
* مهمة الاغتيالات: محاولات انقلاب داخلية للإطاحة بالقيادة الجديدة القائمة في الشمال.
* مهمة الناجين: دخول فريق من القوات الخاصة في غارة سرية داخل أراضي كوريا الشمالية.
* مهمة العزلة: كفاح أعضاء الفريق للنجاة والصمود خلف خطوط العدو بعد تعقد العملية.
* مهمة الانشقاق: شن هجوم واسع على قاعدة جوية بمساعدة قائد منشق.
* مهمة الهجوم المضاد: انطلاق الهجوم الكاسح للقوات الحليفة لاستعادة مدينة «هجين».
* مهمة الهروب: محاولات «برايس» الشاقة للخروج من معتقله الانفرادي.
* مهمة الخنادق: هجوم شامل ينفذه مشاة البحرية الأميركية والكورية على محطة طاقة حيوية.
* مهمة قطع الرأس: عملية سرية حاسمة داخل كوريا الشمالية لإيقاف الحرب قبل فوات الأوان.
* مهمة الصالح العام: توجه الهدف السري نحو الحدود الروسية برفقة «برايس» والسلاح الفتاك.
منظومة قتالية مبتكرة وحرية الحركة
ويقدم هذا الإصدار نقلة نوعية في منظومة القتال والتصويب بفضل منظومة برمجية متكاملة توحد دقة التصويب والفيزياء الواقعية للسلاح والتأثيرات الصوتية ورؤية الهدف. هذا، وتم إلغاء ميزة انتشار الرصاص غير المنتظم لدى إطلاق النار من الخصر، ما يعني أن كل طلقة تخرج من فوهة السلاح ستعبر بدقة نحو اتجاه التصويب الفعلي دون أي عشوائية، وبالتالي منح اللاعبين دقة كاملة خلال الاشتباكات.
كما تم تحديث نظام الحركة بشكل كامل لخفض الفجوات بين الإجراءات القتالية المختلفة ومنح حرية أكبر أثناء التنقل. ويتيح هذا النظام الانتقال السلس بين الحركة الأفقية والعمودية، ما يسمح بالالتفاف والتغيير السريع لزوايا القتال وتحت مختلف الضغوط الميدانية. كما أضافت الشركة المطورة العديد من المزايا والآليات الجديدة لتعزيز عمق الأسلوب وتنوع خيارات القتال، منها:
* الانزلاق بعد القفز: إمكانية الانتقال المباشر من تسلق العوائق أو القفز فوق الحواجز إلى الانزلاق السريع لمواصلة الضغط على الأعداء.
* التوجيه أثناء التسلق: المحافظة الكاملة على التحكم أثناء تسلق العوائق، مع إمكانية التصويب أو التوجيه لليمين واليسار أو إلغاء الحركة تماماً.
* الانزلاق الاستلقائي: الضغط المزدوج على زر الجثوم أثناء الركض للقيام بانزلاق منخفض وطويل ينتهي بالاستلقاء على الظهر مع توجيه الأقدام للأمام لتوفير زوايا إطلاق مفاجئة.
* تسلق الأنابيب والانزلاق العمودي: آلية جديدة تتيح تسلق الأنابيب المثبتة على المباني للتحرك العمودي أو الهبوط السريع والمنضبط عبرها.
* ميدان التدريب على الحركة: ميدان مخصص للاعبين الجدد والمخضرمين لاختبار وتقوية مهارات التنقل والتصويب وتحسين أوقات الإنجاز بين المباريات.
* ملحقات الذروة: ملحقات خاصة للسلاح تقدم تعديلات جوهرية على طريقة عمله وأدائه التكتيكي.
* مساعد التعديل: نظام ذكي يقدم اقتراحات سريعة لبناء وتعديل الأسلحة بناء على نمط لعبك والتجميعات الموصى بها من فريق التطوير.
نمط اللعب الجماعي والاستخراج
ويعود نمط اللعب الجماعي إلى الجذور العريقة التي تميزت بها السلسلة من خلال قتال متوازن وحركة واقعية على الأرض وتوازن ممتاز بين السرعة والاستجابة. وتقدم اللعبة 12 خريطة أساسية للمواجهات التقليدية (6 ضد 6)، إضافة إلى خرائط المواجهات الثنائية ومواجهات المواقع القتالية المتقدمة للمعارك الكبيرة. كما يقدم اللوح المسمى بـ«كتلة القتل» منشأة تدريبية ديناميكية تتغير خطوط الرؤية والسواتر فيها بين كل جولة وأخرى بأكثر من 500 تشكيل مختلف.
ويتضمن النمط الجماعي إعادة هيكلة شاملة لنظام المزايا ليكون أكثر وضوحاً وتأثيراً في الميدان عبر اختيار ثلاث مزايا محددة من أصل 18 مقسمة على ثلاث مجموعات. وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر مساران للتقدم والاستمرار: النظام الكلاسيكي الذي يعيد إغلاق المعدات مقابل زيادة كسب الخبرة والمكافآت الحصرية، والنظام العادي الذي يسمح بالتقدم دون إعادة إغلاق الفئات لمزيد من الحرية والمرونة.
ويقدم هذا الإصدار نمط الاستخراج المطوّر والمسمى بـ«نمط المنطقة منزوعة السلاح» داخل منطقة «هجين» المحظورة. وينطلق اللاعبون كعملاء سريين لوكالة الاستخبارات لاستعادة التقنيات والأسلحة العسكرية المتروكة في بيئة حية ومتغيرة. ونذكر فيما يلي تفاصيل هذا النمط والأنماط الجماعية:
-نمط الجمع والتأمين: تجربة استخراج حية تجمع بين إنهاء المهمات القصصية ومواجهة الأعداء واللاعبين الآخرين واستخراج العتاد الثمين قبل فوات الأوان.
-قاعدة العمليات المتقدمة: مقر رئيسي مادي يتيح للاعبين تجهيز العتاد وإدارة المخزن واستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع المعدات وتطوير مهارات العملاء.
-نظام الجوائز الديناميكي: نظام يحدد اللاعبين الذين ينخرطون بشكل مكثف في قتال اللاعبين الآخرين بمستويات مكافأة متصاعدة ومكشوفة على الخريطة.
-نمط التضخم: نمط جماعي يتطلب القضاء على الأعداء لجمع الأموال، حيث تزداد خطورة استهداف ورؤية اللاعب على الخريطة كلما جمع ثروة أكبر.
-نمط اختطاف البيانات: نمط يعتمد على السيطرة على أداة اختراق البيانات ونقلها أو تمريرها بين أعضاء الفريق لزرعها في محطة الاتصالات الخاصة بالعدو.
-نمط الأضرار الجانبية: نمط عالي الخطورة بحياة واحدة للتركيز على كسب الأموال لشراء الأسلحة في كل جولة مع خسارة العتاد الكامل عند القتل.
مواصفات تقنية وتجربة مخصصة للجمهور العربي
* الرسومات: تضمن رسومات اللعبة تقديم عوالم بصرية فائقة الدقة مع مؤثرات إضاءة متغيرة متطورة تعزز من واقعية كل مشهد:
-تقدم اللعبة معياراً تقنياً وبصرياً متقدماً جداً، حيث بُنيت حصرياً لأجهزة ألعاب الجيل الحالي والكمبيوتر الشخصي لتقديم قدر أعلى من الدقة والكثافة والواقعية في تفاصيل البيئات والشخصيات. وتدعم اللعبة تقنيات تتبع الأشعة الضوئية من مصدرها Ray Tracing المتقدمة لإنتاج انعكاسات وإضاءة وظلال فائقة الواقعية في أنماط القصة واللعب الجماعي والاستخراج، مع تقديم خيارات واسعة لدعم الشاشات فائقة العرض وتقنيات رفع الدقة المتقدمة لضمان أفضل أداء بصري ممكن.
-تضم اللعبة مجموعة واسعة من خيارات تحسين الصورة والتحكم الرسومي على الكمبيوتر الشخصي لتلائم مختلف العتاد والمواصفات. وتشمل الدعم الكامل لتقنيات رفع الدقة الذكية والتحكم المنفصل بعمق الميدان للأسلحة والبيئة، بالإضافة إلى إزالة أثر حجب الرؤية عن السلاح أثناء التصويب.
-بُنيت اللعبة خصيصاً لأجهزة الجيل الجديد والكمبيوتر الشخصي، ما أسهم في تحقيق قفزة نوعية في جودة التفاصيل الرسومية وكثافة البيئة وسرعة الاستجابة. وتقدم اللعبة تتبع الأشعة الضوئية من مصدرها على الكمبيوتر الشخصي في جميع الأنماط، بما في ذلك الانعكاسات الواقعية والإضاءة الشاملة لتوفير تجربة بصرية مذهلة.
* الصوتيات: وتعمل الصوتيات المتطورة على خلق بيئة سمعية غامرة تنقل بدقة تفاصيل المعارك وحركة البيئة المحيطة لتوفير تجربة واقعية متكاملة للاعبين:
-تعتمد اللعبة على تقنيات حديثة لانتشار الأصوات الواقعية وإعادة خلق الأجواء القتالية بأعلى درجات الانغماس. ويساهم التصميم الصوتي المتقن بنقل تفاصيل المعارك بدقة شديدة؛ بدءاً من أصوات إطلاق النار المتباينة وارتداد الأسلحة، وصولاً إلى أصوات الخطوات والبيئة المحيطة، ما يمنح اللاعبين وعياً مكانياً كاملاً يساعدهم على تمييز التهديدات والاندماج الكامل في أجواء المعركة.
-يولي المطورون عناية كبيرة بالجمهور العربي من خلال تقديم دعم شامل للغة العربية عبر النصوص المكتوبة والقوائم والواجهات وواجهة المستخدم والترجمة النصية للحوارات. وتم تطبيق هذا الدعم بدقة عالية لضمان سهولة التنقل بين الخيارات وقراءة التفاصيل التكتيكية والقصصية بكل وضوح. وتجدر الإشارة إلى أن دعم اللغة العربية المكتوبة متوفر على جميع الأجهزة باستثناء «سويتش 2».
مواصفات الكمبيوتر المطلوبة
تقدم اللعبة أداءً متقدماً وخيارات واسعة على جميع أجهزة اللعب، وتتحدد متطلبات تشغيلها على الكمبيوتر الشخصي وفقاً للتالي:
-المعالج: «إنتل كور آي5 6600» أو «إيه إم دي رايزن 5 1400» (يُنصح باستخدام «إنتل كور آي7 8700» أو «إيه إم دي رايزن 5 3600»، أو أفضل)
-بطاقة الرسومات: «جيفورس جي تي إكس 970» أو «إيه إم دي آر إكس 470»، بـ3 غيغابايت من ذاكرة الرسومات (يُنصح باستخدام «جيفورس آر تي إكس 3070 تيتانيوم» أو «إيه إم دي آر إكس 6600 إكس تي»، أو أفضل، بـ8 غيغابايت من ذاكرة الرسومات)
-الذاكرة: 8 غيغابايت (يُنصح باستخدام 16 غيغابايت، أو أفضل)
-السعة التخزينية المدمجة: 115 غيغابايت (وحدات التخزين ذات الحالة الصلبة Solid State Drive SSD)
-نظام التشغيل: «ويندوز 10 أو 11» بدعم لدقة 64-بت وتحميل آخر تحديث للنظام
-دعم امتدادات البرمجيات: «دايركت إكس 12»
-متطلبات أخرى للعتاد: يجب أن يدعم عتاد كمبيوترك الشخصي وجود شريحة TPM 2.0 ودعم التشغيل الآمن Secure Boot من إعدادات اللوحة الأم BIOS. وإن كنت تستخدم بطاقة الرسومات «إنتل آرك»، فيجب أن تدعم البطاقة برمجيات Resizable Bar. وتدعم اللعبة معالجات «إنتل» و«إيه إم دي» فقط شرط دعم المعالج لأوامر AVX.
وبالنسبة للمواصفات المُثلى لدعم تقنية تتبع الأشعة الضوئية من مصدرها، فهي:
-المعالج: «إنتل كور آي7 10700 كيه» أو «إيه إم دي رايزن 7 3700 إكس»
-بطاقة الرسومات: «جيفورس آر تي إكس 5070 تيتانيوم» أو «إيه إم دي آر إكس 9070»، بـ16 غيغابايت من ذاكرة الرسومات
-الذاكرة: 32 غيغابايت
-السعة التخزينية المدمجة: 115 غيغابايت (وحدات التخزين ذات الحالة الصلبة Solid State Drive SSD)
-نظام التشغيل: «ويندوز 11» بدعم لدقة 64-بت وتحميل آخر تحديث للنظام
دعم امتدادات البرمجيات: «دايركت إكس 12»
معلومات عن اللعبة
-الشركة المبرمجة: «إنفينيتي ووارد» Infinity Ward www.InfinityWard.com
-الشركة الناشرة: «أكتيفيجن» Activision www.Activision.com
-موقع اللعبة: www.CallOfDuty.com
-نوع اللعبة: قتال وتصويب من المنظور الأول First-person Shooter FPS
-أجهزة اللعب: «بلايستيشن 5» و«إكس بوكس سيريز إس وإكس» و«سويتش 2» والكمبيوتر الشخصي
-تاريخ الإطلاق: 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2026
تصنيف مجلس البرامج الترفيهية ESRB: للبالغين أكبر من 17 عاماً M17 Plus
-دعم للعب الجماعي: نعم.