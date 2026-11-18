يترقب عشاق ألعاب الفيديو حول العالم، بحماس استثنائي، إطلاق لعبة «جي تي إيه 6 (GTA 6)»، بعد انتظار دام 13 عاماً وتأجيل موعد طرحها مرتين. ولم يقتصر هذا الحماس على الاستعداد لخوض تجربة اللعبة الجديدة، بل دفع بعض المعجبين بها إلى إعادة ترتيب جداول أعمالهم، وتأجيل التزاماتهم، بل حتى إبرام اتفاقات عائلية لضمان التفرغ للعبها دون أي مقاطعة.

ومن المقرر طرح اللعبة، الخميس، وسط توقعات بأن تحقق مبيعات قياسية، لتصبح من أبرز الإصدارات في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو.

وستكون اللعبة الجديدة متاحة على جهازي «بلاي ستيشن 5» و«إكس بوكس سيريز» عند منتصف ليل الأربعاء - الخميس، بالتوقيت المحلي لكل بلد، بعد عملية تطوير استغرقت أكثر من ثماني سنوات.

ورغم أن شركة «روكستار غيمز» الأميركية، المطوّرة لسلسلة «جي تي إيه»، لم تعلن أرقام الطلبات المسبقة على الإصدار الجديد، فإن مبيعاته تجاوزت 15 مليون نسخة، حسب شركة «سينسر تاور» المتخصصة.

ويقدّر محللون أن اللعبة ربما حققت إيرادات تتجاوز 1.5 مليار دولار حتى قبل طرحها رسمياً، في حين تراوحت تكلفة إنتاجها بين مليار و1.5 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في صناعة ألعاب الفيديو.

ووفقاً لتقديرات شركة الأبحاث البريطانية «أومديا»، قد تصل مبيعات «جي تي إيه 6» إلى 3.2 مليار دولار بحلول نهاية العام.

رجل يقف أمام شاشة تعرض دليلاً شاملاً للعبة «جي تي إيه 6» في متجر لألعاب الفيديو وذلك قبيل طرح اللعبة في الأسواق بولاية فلوريدا الأميركية (رويترز)

أستاذ جامعي يؤجل الامتحانات من أجل اللعبة

ويرافق إطلاق اللعبة حماس واسع بين محبيها حول العالم، دفع بعضهم إلى اتخاذ خطوات غير مألوفة لإفساح المجال أمام الاستمتاع بها.

ففي إسبانيا، قرر أستاذ جامعي إخلاء جدول محاضراته خلال الأسبوع الذي سيشهد إطلاق «جي تي إيه 6»، وسرعان ما انتشرت رسالة إلكترونية توضح أسباب قراره على نطاق واسع.

وجاءت هذه الخطوة في وقت بدأ فيه كثير من البالغين التخطيط للتغيب عن التزاماتهم بالتزامن مع الإصدار المرتقب، إذ توقع أحد الاقتصاديين أن يتغيب نحو 1.5 مليون أميركي عن أعمالهم في 19 نوفمبر (تشرين الثاني).

ولم تكن العلامات التجارية بعيدة عن موجة الحماس هذه؛ إذ استعانت «إكس بوكس» (Xbox) بـ«دي جي خالد» (DJ Khaled) لتوزيع «شهادات طبية» بمناسبة يوم الإطلاق، فيما نظمت سلسلة مطاعم «كنتاكي» (KFC) جنازة وهمية لتكون ذريعة للبقاء في المنزل.

أما طلاب الأستاذ الجامعي الإسباني، فقد اكتشفوا أن أستاذهم كان يعمل بهدوء، طوال الأسبوع السابق لإطلاق اللعبة، على إعادة ترتيب جدول أعماله استعداداً للتفرغ لهذا الحدث.

وفي رسالة بريد إلكتروني كُتبت باللغة الإسبانية ونُشرت على منصة «إكس» في 16 نوفمبر، أبلغ الأستاذ طلابه بأنه لن تكون هناك أي واجبات منزلية أو مشاريع أو مواعيد نهائية لتسليم المهام في مادته خلال الأسبوع الذي ستُطرح فيه «جي تي إيه 6».

ولم يكتفِ بذلك، بل قرر أيضاً تأجيل أحد الامتحانات من 23 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة هو «تمكينكم من تنظيم أموركم بصورة أفضل والحصول على مزيد من وقت الفراغ خلال تلك الأيام».

إعلان للعبة الفيديو «جي تي إيه 6» يظهر في سيول (أ.ف.ب)

واستعاد الأستاذ ذكرياته مع الإصدار السابق من اللعبة، قائلاً: «عندما صدرت لعبة GTA V عام 2013، كنت في مثل سنّكم»، متذكراً مدى شغفه آنذاك بالعودة إلى المنزل للعبها، وكيف كانت محور أحاديثه مع أصدقائه.

ولم يكن الأستاذ وحده مَن بدأ تهيئة الظروف استعداداً لموعد الإطلاق المرتقب في 19 نوفمبر؛ إذ أعلنت إحدى شركات السيارات، في يونيو (حزيران) الماضي، أنها ستوقف عملياتها في ذلك اليوم، لإتاحة الفرصة لجميع موظفيها للاستمتاع بتجربة اللعبة الجديدة.

«عقد عدم تدخل» للتفرغ للعب لمدة أسبوع

أما شون ليتل، أحد أشد المعجبين بسلسلة ألعاب «غراند ثفت أوتو» (Grand Theft Auto)، فلم تكن إجازة لمدة أسبوع من العمل كافية بالنسبة إليه للاستمتاع بأحدث إصدارات اللعبة الشهيرة، حسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

فقد أدرك أنه إذا أمضى الأيام السبعة في منزله، فسيُطلب منه حتماً القيام بمهام منزلية، مثل تمشيط الكلاب والمساعدة في أعمال المطبخ.

ولذلك، تمكن ليتل، الذي يعمل لحسابه الخاص في مجال الطلاء والديكور، من إقناع زوجته وابنته بتوقيع «عقد عدم تدخل»، يعفيه من مسؤولياته بوصفه أباً لمدة أسبوع كامل.

وقالت زوجته ناتالي: «لا يحق لنا أن نطلب منه القيام بأي نوع من الأعمال المنزلية».

وأضافت: «لا يُسمح لنا بالتعليق على الوقت الذي يقضيه في اللعب، ولا يمكننا وصفه بالكسل، حتى لو ظل جالساً على الأريكة لساعات طويلة».

وتابعت: «لقد منحني مبلغاً إضافياً لتغطية نفقات المنزل، حتى أتمكن من شراء بعض الوجبات الخفيفة... أما هو، فلن يتولى إعداد أي وجبات».

وأوضحت: «سيكون موجوداً هنا طوال الوقت، منشغلاً باللعب، ولن يفعل أي شيء آخر».

ولم يترك شون شيئاً للصدفة، إذ اشترى أطباقاً ورقية حتى لا يُطلب منه غسل الأطباق خلال فترة تفرغه للعبة.

وفي مقابل «رسوم توقيع» محددة، وافقت زوجته وابنته على منحه حق الاستحواذ على غرفة المعيشة، ليتمكن من لعب «غراند ثفت أوتو 6 (GTA 6)» بهدوء ودون إزعاج.

عمال يقفون أسفل لوحة إعلانية للعبة «جي تي إيه 6» في ميامي بفلوريدا (إ.ب.أ)

عبارات محظورة وحوافز مالية

ويوضح شون أنه أعدّ هذا العقد لزوجته وابنته شارلوت، البالغة من العمر 13 عاماً، على سبيل المزاح، وصوّره لنشره عبر حسابه على منصة «تيك توك».

لكنه يعترف في الوقت نفسه بأن الأمر لا يخلو من قدر من الجدية.

فالتزام زوجته وابنته ببنود الاتفاق سيضمن له عدم مقاطعته في أثناء اللعب، أو الكشف عن أحداث مهمة في اللعبة وإفساد عنصر المفاجأة، أو تكليفه «بمهام منزلية غير ضرورية».

ويتضمن العقد أيضاً قائمة بعبارات يُحظر على أفراد العائلة توجيهها إليه، من بينها:

- «لقد أمضيت ساعات في اللعب!».

- «هل ما زلت تلعب هذه اللعبة حقاً؟».

- «هل يمكنك القيام بهذا الأمر أولاً؟».

وفي المقابل، يقدم شون حوافز مالية لأفراد عائلته؛ إذ يدفع 50 جنيهاً إسترلينياً (اي نحو 65 دولاراً) لزوجته ناتالي، و20 جنيهاً إسترلينياً (نحو 26 دولاراً) لابنته شارلوت، كما رفع مساهمته الأسبوعية في ميزانية الأسرة إلى 500 جنيه إسترليني.