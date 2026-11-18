طوّر فريق بحثي مشترك قطباً من البلاتين ببنية نانوية دقيقة، صُمم ليُزرع داخل العضلات، بحيث يوفر تحفيزاً كهربائياً موجهاً لأنسجة العضلة المصابة بشدة في الحوادث الخطيرة.

وأظهرت نتائج الدراسة، المنشورة في دورية «أكتا بيوماتيرياليا»، أن التحفيز اليومي المبكر - خلال المرحلة الحرجة التي تلي وقوع الإصابة مباشرة - ساعد العضلات الهيكلية التالفة على استعادة قوتها لتصبح قريبة من مستواها الطبيعي.

تأتي نتائج هذا البحث تتويجاً لسنوات من العمل التعاوني بين مؤسسات علمية متعددة بقيادة جامعة كارنيغي ميلون وجامعة بيتسبرغ. ووفق الباحثين، يمكن لإصابات العضلات الناتجة عن الصدمات - سواء كانت بسبب جروح في ساحات المعارك، أو طلقات نارية، أو استئصال جراحي، أو كسور مفتوحة خطيرة - أن تؤدي إلى «فقدان حجمي للعضلات» (VML) وهي حالة يفقد فيها الجسم قدراً كبيراً من الأنسجة، بحيث تعجز العضلة عن تجديد نفسها. وعادةً ما يصاحب التعافي في هذه الحالات التهاب مزمن، وتكون ندبات، وضعف دائم. وتظل العلاجات المتاحة حالياً مجرد حلول تخفيفية، إذ لا يقدر أي منها على استعادة العضلة المفقودة.

يقول تساحي كوهين - كارني، أستاذ علوم وهندسة المواد والهندسة الطبية الحيوية في جامعة كارنيغي ميلون - الذي شارك في قيادة المشروع مع برايان براون، أستاذ الهندسة الحيوية في جامعة بيتسبرغ - في بيان الثلاثاء: «تُظهر هذه النتائج أن التدخل الإلكتروني الحيوي المبكر يمكن أن يوجه الأنسجة المصابة نحو الإصلاح بدلاً من تكوين الندبات».

وعلى الرغم من أن التحفيز الكهربائي معروف منذ زمن طويل بدوره في تعزيز نضج العضلات وتنشيط الأعصاب، فإن استخدامه في حالات «الفقدان الحجمي للعضلات» (VML) كان يواجه عقبة تتمثل في الحاجة إلى تخدير المريض كلياً في كل جلسة.

وقد حدّت هذه الصعوبة اللوجستية من وتيرة تقديم التحفيز خلال الأيام الأولى الحاسمة من عملية الالتئام. ولتجاوز هذه العقبة، ركّز الفريق البحثي على واجهة القطب الكهربائي المزروع نفسه، حيث صُمم ليُزرع داخل العضلة المصابة، ويقدم التحفيز بدءاً من الأيام الأولى للتعافي.

وقد بقيت الأقطاب الكهربائية داخل الجسم، حيث زُرعت مباشرةً في العضلة المصابة، وظلت فعّالة كهروكيميائياً طوال فترة الدراسة التي استمرت 8 أسابيع، مع ارتفاع طفيف فقط في مقدار مقاومة الجسم، مما يشير إلى أنه لا الأنسجة المُلتئمة ولا التحفيز المتكرر قد أثّرا سلباً على مردود التقنية المبتكرة.

ولاختبار مدى جدوى التقنية الجديدة، نظّم الباحثون بعد عمليات الزرع جلسات تحفيز يومية لمدة ساعة واحدة على عدد من حيوانات التجارب التى كانت تتحرك بحرية على مدار أسبوعين بعد الإصابة. وقد أظهر هذا التدخل تأثيراً إيجابياً خلال فترة التقييم التي استمرت شهرين، حيث شهدت الحيوانات التي تلقت التحفيز استعادة 90 في المائة من عزم الدوران الأساسي مقارنةً بمجموعة التحكم، التي استقرت عند 71 في المائة من قوة ما قبل الإصابة.

علاوة على ذلك، أظهر تحليل المجموعة التجريبية أن المكاسب ناتجة عن إعادة تشكيل هيكلي حقيقي تم داخل العضلة، وليس عن نمو تعويضي في العضلات المجاورة غير المصابة. وبإثبات أن الفترة الحرجة التي تلي الإصابة تُمثل نافذة علاجية فعّالة، تُرسّخ هذه الدراسة أساساً لدمج التحفيز الحيوي الإلكتروني المبكر مع دعامات الأنسجة المُهندسة، والهيدروجيلات الموصلة، وعلاجات الخلايا التجديدية.

وقال سام غيرشانوك، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة كارنيغي ميلون، الذي قاد الدراسة: «نأمل أن تُشجع هذه النتائج الجهود المستقبلية على دمج التحفيز الكهربائي المبكر في أجهزة متكاملة تدعم التئام الجروح المعقدة، وتعافي العضلات بعد الإصابات».