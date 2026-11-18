أكد محامو نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف، في أعقاب تقارير إعلامية، أنه يواجه دعوى قضائية جديدة رفعتها صديقة سابقة له.

وتقاضي الشريكةُ السابقةُ اللاعبَ، المصنفَ الأول عالمياً بين الرجال؛ بسبب تصريحات أدلى بها تَعدّها هي غير صحيحة وتندرج تحت بند التشهير.

وأوضح المحامي كريستيان شيرتس، في خطاب حصلت عليه «وكالة الأنباء الألمانية»، أنه حتى لو كانت تصريحات زفيريف قد صدرت بالفعل على النحو المزعوم، فإنها تُعدّ تعبيراً مباحاً عن الرأي.

وجاء في الخطاب: «بهذا؛ يكون موكلنا قد عبّر عن قناعته الشخصية بأنه بذل قصارى جهده لدحض الادعاءات الموجهة ضده، وأنه يرى في نتيجة الإجراءات الجنائية تأكيداً لبراءته. وهو يملك كامل الحق في فعل ذلك».

وكانت التصريحات المعنية قد وردت في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، حيث سُئل زفيريف عن اتهامات علنية تتعلق بالعنف المنزلي.

وفي يونيو (حزيران) 2024، أُسقطت دعوى قضائية في برلين من قِبل صديقة سابقة لزفيريف تتعلق بادعاءات اعتداء جسدي، دون صدور حكم، وذلك مقابل دفع غرامة قدرها مائتا ألف يورو (219 ألفاً و480 دولاراً). وقد سبق ذلك التوصل إلى تسوية خارج المحكمة بين الطرفين.

وفي المقابلة المذكورة، نُقل عن زفيريف قوله رداً على تلك الادعاءات: «لقد فعلت كل ما بوسعي، وقد ثبتت براءتي».

إلا إن مايكل شيله، محامي صديقة زفيريف السابقة، قال لمجلة «دير شبيغل» إن هذا التصريح غير صحيح، وقد يتسبب في ضرر دائم لسمعة موكلته.

وأضاف شيله أن موكلته تُصوَّر الآن على أنها كاذبة، كما أنها تتعرض لمضايقات عبر الإنترنت. وأشار المحامي في تصريحاته لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إلى أن زفيريف ينتهك بذلك الاتفاق الذي يقضي بعدم الإدلاء بأي تعليقات علنية بشأن هذه الإجراءات.

ويطالب شيله بأن يوقع زفيريف على تعهد بالتوقف عن الإدلاء بمثل هذه التصريحات؛ وإلا فإن القضية ستعود إلى أروقة المحاكم مجدداً. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الصديقة السابقة المطالبة بتعويض عن الأضرار النفسية التي لحقت بها.

غير أن محامي زفيريف أكدوا مجدداً: «إسقاط الإجراءات الجنائية تم دون التوصل إلى إدانة، ولا يؤثر ذلك على قرينة البراءة. علاوة على ذلك؛ فقد أوضحت محكمة العدل الاتحادية مؤخراً، مرة أخرى، أن التقييمات القانونية للأحداث الواقعية محمية، بشكل عام، بموجب حرية التعبير».