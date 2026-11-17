قال كارلوس ألكاراس إن الخبرة ساعدته أخيراً على فهم كيفية استغلال نقاط ​قوته في البطولات المقامة داخل القاعات، مع مشاركة المصنف الثالث عالمياً في البطولة الختامية لموسم «اتحاد لاعبي التنس المحترفين» هذا الأسبوع في تورينو بعد تتويجه ببطولتي «فيينا» و«باريس».

وحقق ألكاراس 3 ألقاب فقط من أصل 29 لقباً في مسيرته على الملاعب ‌الصلبة داخل ‌القاعات، كان أولها في ​روتردام ‌العام ⁠الماضي. وحقق ​الإسباني (23 عاماً) ⁠نتائج قوية منذ عودته إلى المنافسات في أغسطس (آب) الماضي، بعد غياب نحو 5 أشهر بسبب إصابة في معصمه الأيمن.

وأظهر فوزه 6 - 2 و6 - 2 على فرنسيس تيافو في مباراته الافتتاحية بالبطولة الختامية، الاثنين، أنه ⁠قد يكون من أبرز المرشحين ‌في البطولة. وقال الفائز بـ7 ألقاب في البطولات الكبرى ​للصحافيين: «لطالما قلت إنني لست ‌سيئاً في الملاعب داخل القاعات. أشعر ‌فقط أن الآخرين أفضل مني بقليل». وأضاف: «لقد حان الوقت. كان الأمر يتعلق باكتساب مزيد من الخبرة وفهم طريقة اللعب داخل القاعات». وتعني ظروف اللعب الأسرع ‌داخل القاعات أن ألكاراس يملك وقتاً أقل لفرض أسلوبه، لكنه قال إنه ⁠واثق ⁠بقدرته على مجاراة اللاعبين أصحاب الإرسال القوي واللاعبين الذين يعتمدون على الضربات المباشرة والسريعة.

ولم يكن لدى تيافو أي شك في المستوى الذي يقدمه ألكاراس حالياً. وقال تيافو: «يمر بلحظات يبدو خلالها كأنه سوبرمان (البطل الخارق في القصص المصورة) ويلعب بطريقة لا تصدق». وأضاف: «لكن مرة أخرى، هذه من الحالات التي يجب علينا فيها تقدير العظمة».

ويواصل ألكاراس ​مسيرته نحو أول ​ألقابه في البطولة الختامية للموسم عندما يواجه البطل السابق دانييل ميدفيديف الأربعاء.