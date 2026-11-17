يسعى نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول عالمياً، لتقريب وجهات النظر مع مواطنه بوريس بيكر، وذلك في أعقاب خلاف نشب بين النجمين.

واتهم زفيريف بيكر بأنه هو من أشعل فتيل هذا الخلاف من خلال الإدلاء بتعليقات «غريبة» عنه.

ويشارك زفيريف، الذي حقق هذا العام أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) في باريس ونيويورك، في البطولة الختامية للموسم لرابطة محترفي التنس بمدينة تورينو الإيطالية هذا الأسبوع، وهي البطولة التي يحضرها بيكر أيضاً.

وفي تصريحات لمحطة «سكاي» الألمانية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، قال زفيريف: «عندما تسنح الفرصة، سنقوم بتصفية الأجواء، لكن بالتأكيد ليس عبر شاشات التلفزيون، فهذا أمر مستبعد تماماً».

ويعد زفيريف أول لاعب ألماني يتصدر التصنيف العالمي منذ أن حقق بوريس بيكر ذلك في عام 1991، وفي وقت كان ينبغي أن تكون هذه الفترة مبعثاً للفرح في أوساط التنس الألماني، أبدى زفيريف استغرابه من التعليقات الأخيرة التي أدلى بها سلفه.

وصرح زفيريف: «أود أيضاً أن أسأله لماذا بدأ كل هذا بطرح مثل هذه المواضيع الغريبة»، وذلك بعد أن اتهم بيكر سابقاً بالتحدث عنه بـ«هراء».

وكان بيكر صرّح لمجلة «دير شبيغل» الألمانية بأن زفيريف يبدو أحياناً فظاً للغاية في المقابلات التي يجريها باللغة الألمانية، مشيراً إلى أنه لا يتعامل دائماً بود مع الصحافيين.

كما شكك بيكر في تحفظ زفيريف بشأن الإدلاء بتصريحات سياسية حول الحرب الروسية في أوكرانيا، علماً بأن والدي اللاعب المنحدر من مدينة هامبورغ، هما من أصول روسية.

من جانبه، أكد بيكر، الفائز بلقب بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) ثلاث مرات، أنه يعد الأمر منتهياً.

وأكد بيكر، الذي يعمل حالياً محللاً لقناة (سكاي): «لقد أصبح الأمر من الماضي. أنا أقوم بعملي، وسعيد بوجودي هنا للتعليق على مباريات التنس، وبالأخص مباريات (ساشا) زفيريف. لا أعتقد أن بيننا أي مشكلة».

وفي سياق آخر، أعلنت اللجنة المنظمة، اليوم الثلاثاء، أن زفيريف أكد مشاركته في بطولة ميونيخ للتنس، التي تقام على الملاعب الرملية، في أبريل (نيسان) المقبل.