أكد الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف أول عالمياً، تفوقه التام على الأميركي بن شيلتون الرابع وبلغ نصف نهائي بطولة «إيه تي بي» الختامية لكرة المضرب للمرة الخامسة في مسيرته بالفوز عليه 6-2 و7-6 (7-4) الثلاثاء في تورينو.

وبدأ ابن الـ29 عاماً حملته نحو لقب ثالث في هذه البطولة بعد عامَي 2018 و2021، بفوزه على الوافد الجديد الإسباني رافايل خودار ضمن منافسات مجموعة جون ماكنرو، ثم أضاف الثلاثاء فوزه السابع توالياً على شيلتون من أصل سبع مواجهات بينهما، ما خوله حسم بطاقة نصف النهائي.

وكان لقاء الثلاثاء إعادة لنهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية حين خرج الألماني منتصراً، على غرار اللقاء الذي سبقه عام 2025 في دور المجموعتين لبطولة «إيه تي بي» الختامية.

الأميركي بن شيلتون محبطاً بعد الهزيمة من زفيريف (أ.ف.ب)

ورغم الهزيمة، لا تزال الفرصة قائمة أمام شيلتون لبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى في مشاركته الثانية حين يلتقي خودار الخميس في الجولة الأخيرة.

وضرب زفيريف بقوة منذ بداية المجموعة الأولى، منتزعاً الشوط الافتتاحي على إرسال منافسه البالغ 24 عاماً، ثم كرر الأمر في الشوط الخامس وتقدم 4-1، ثم 5-1 على إرساله، قبل أن يحسمها 6-2 في 38 دقيقة.

وخلافاً للمجموعة الأولى، تمسك شيلتون بإرساله في بداية الثانية، وفرض التعادل نفسه وصولاً إلى الشوط الحادي عشر الذي حصل فيه الأميركي على فرصة الكسر وترجمها بنجاح متقدماً 6-5، إلا أن زفيريف رد بقوة وحصل على ثلاث فرص للكسر واستفاد منها كي يدرك التعادل 6-6، وبالتالي الاحتكام إلى شوط فاصل تقدم فيه 3-1، لكنه سمح لمنافسه بالعودة وإدراك التعادل 3-3 من دون أن يفقد تركيزه، ما خوله استعادة التقدم وحسم الشوط الفاصل 7-4 والمباراة في ساعة و34 دقيقة.