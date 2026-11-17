أنعش الفرنسي آرتور فيس، المصنف السابع عالمياً، حظوظه ببلوغ نصف نهائي بطولة «إيه تي بي» الختامية لكرة المضرب، بفوزه على الإسباني رافايل خودار العاشر 4-6 و6-2 و6-2 الثلاثاء في تورينو، مستفيداً من مشاكل بدنية عانى منها الأخير.

في مواجهة بين لاعبين يخوضان للمرة الأولى البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، خرج فيس منتصراً بعد لقاء استغرق ساعة و52 دقيقة، ليحقق فوزه الأول بعدما خسر افتتاحاً أمام الأميركي بن شيلتون الرابع.

وعانى فيس أمام منافسه الإسباني الذي كان مفاجأة هذا الموسم، لكنه نجح في تحقيق فوزه الثاني على ابن العشرين عاماً الذي يصغره بعامين، من أصل أربع مواجهات جمعتهما (جميعها في 2026).

واستفاد فيس من معاناة خودار الذي مني بهزيمته الثانية في مجموعة جون ماكنرو بعدما خسر افتتاحاً أمام الألماني ألكسندر زفيريف الأول عالمياً.

وطلب الإسباني في المجموعة الثانية تدخل الطاقم الطبي الذي زوده بالأدوية، غير أن هذا التوقف لم يساعده على استعادة مستواه؛ إذ لم يفز بعد ذلك إلا بأربعة أشواط.

الإسباني رافايل خودار تلقى العلاج وانقاد للهزيمة الثانية توالياً (أ.ف.ب)

وقال فيس بعد المباراة: «إنه شعور بالارتياح»، مضيفاً: «كان الموسم صعباً. صحيح أني أحرزت لقباً كبيراً (دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة)، لكن كانت هناك أيضاً فترات أكثر صعوبة»، في إشارة منه إلى الإصابات التي لاحقته وتسببت في غيابه عن دورات عدة.

وتابع: «بدأت هذه المباراة ببطء أكثر من اللازم. كانت المجموعة الأولى متقاربة وكان رافا يلعب بشكل جيد ويرسل بقوة في النقاط المهمة. تمكن من كسر إرسالي عند 5-4، وجاء ذلك من العدم، ما أصابني بإحباط كبير».

وأردف: «لكني سعيد جداً بما قدمته في المجموعة الثانية، وأعتقد أني أنهيت المباراة بشكل أقوى في المجموعة الأخيرة».

ولا يزال أمام فيس مباراة أخيرة يخوضها، الخميس، أمام زفيريف الذي يتواجه لاحقاً الثلاثاء مع شيلتون.

وعلق فيس على مواجهة المصنف الأول عالمياً بالقول: «ستكون مباراة صعبة، لكني أعرف أن بإمكاني مجاراته وأني قادر على الصمود بدنياً في مباراة طويلة. لست خائفاً، ستكون مواجهة جميلة أمام أفضل لاعب في الموسم، وسأستمتع بها».

وبانتصاره الثلاثاء، أنهى فيس 15 عاماً من الانتظار بالنسبة لكرة المضرب الفرنسية التي لم تحقق أي فوز في البطولة الختامية منذ جو ويلفريد تسونغا في نصف نهائي نسخة عام 2011 حين وصل إلى النهائي وخسر أمام السويسري روجر فيدرر.

ومنذ حينها، غادر كل من تسونغا (2012) وريشار غاسكيه (2013) وغايل مونفيس (2016) البطولة من دون تحقيق أي فوز.

ورفع فيس عدد انتصاراته إلى أربعين هذا الموسم، في إنجاز لم يحققه سابقاً، رافعاً أيضاً رصيده أمام المصنفين العشرة الأوائل عالمياً إلى ستة انتصارات مقابل ست هزائم.

ولا يتفوق عليه هذا الموسم في عدد الانتصارات على لاعبي نادي العشرة الأوائل سوى الإيطالي يانيك سينر (10)، الغائب عن تورينو بسبب الإصابة، والإسباني كارلوس ألكاراس (8).