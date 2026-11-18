وصل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى مانشستر يونايتد صباح اليوم الأربعاء بعد رحلة جوية استغرقت الليل بأكمله نقلت المدرب الجديد من أجواء مباراته الأخيرة على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأميركي إلى خضم معركة تفادي الهبوط مع نادي يسعى جاهداً إلى تحسين أوضاعه المتعثرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر بوكيتينو صورة لمدينة مانشستر من الجو عبر تطبيق «إنستغرام»، إيذاناً بنهاية رحلته التي استغرقت سبع ساعات من سينسيناتي.

ونقلت طائرة خاصة بوتشيتينو سريعاً بعد وقت قصير من فوز المنتخب الأميركي على هايتي الثلاثاء.

ونقل الأرجنتيني (54 عاماً) فور وصوله إلى مركز تدريب نادي مانشستر يونايتد في كارينغتون.

ولكن بوكيتينو لا يملك سوى القليل من الوقت للتأقلم مع بيئته الجديدة، إذ سيخوض أول تحدياته خارج أرضه أمام غريمة اللدود ليفربول الأحدفي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن يونايتد عن تعيين بوكيتينو الجمعة الماضي، عقب إقالة مايكل كاريك، بينما أرجأ المدرب الجديد وصوله ليقود المنتخب الأميركي أمام هايتي في مواجهتي دور الثمانية بدوري أمم الكونكاكاف.

ويجب أن ينتقل تركيزه بسرعة من كرة القدم الدولية إلى روتين إدارة النادي اليومي، إذ ستتبعه الأضواء القاسية في كل تحركاته، وهناك حاجة إلى تغيير جذري في الأداء، وبسرعة.

ولم يفز مانشستر يونايتد بلقب الدوري منذ عام 2013، عندما اعتزل المدرب أليكس فيرغسون الذي قضى فترة طويلة في منصبه.

وحقق بطل إنجلترا 20 مرة فوزاً واحداً فقط في 10 مباريات خاضها بالدوري هذا الموسم ليحتل المركز الـ18 في الترتيب، وهو أدنى ترتيب له في هذه المرحلة من موسم الدوري الممتاز منذ موسم 1986-1987.

وكان ذلك هو الموسم الذي تولى فيه فيرغسون زمام الأمور، وبعد مرور 40 عاماً، يصل بوكيتينو ليقود الفريق في ظروف مشابهة.

وحظي فيرغسون بالوقت الكافي في مانشستر يونايتد، الذي كان قد أمضى ما يقرب من عقدين في انتظار الفوز بلقب دوري عند وصوله. وبعد يومين فقط من توليه المسؤولية، خسر فريقه أمام أكسفورد يونايتد وتراجع إلى منطقة الهبوط.

وأنهى يونايتد الموسم حينها في المركز الـ11، واضطر إلى الانتظار حتى عام 1993 حتى يحقق فيرجسون اللقب، على الرغم من فوزه بكأس الكؤوس الأوروبية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية خلال تلك الفترة.

ومن غير المرجح أن يتم الصبر على بوكيتينو، الذي فاز بلقب الدوري الوحيد له كمدرب مع باريس سان جيرمان الفرنسي، كما حدث مع فيرغسون.

وقال داماركوس بيزلي لاعب الوسط الأميركي، الذي قضى موسماً معاراً إلى مانشستر سيتي، للمدرب مازحاً في مقابلة عقب المباراة على شبكة «تي.إن.تي» سبورتس، الثلاثاء: «مانشستر ستظل زرقاء دائماً». ورد بوكيتينو قائلاً: «مستحيل، سترى».

وأضاف الأرجنتيني: «أعطوني الوقت، أعطوني الوقت، وسيبدأ الوضع في التغير، هذا مؤكد».