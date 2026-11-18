توصلت دراسة واسعة النطاق، شملت أكثر من 17 مليون بالغ، إلى أن محيط الخصر - سواء كان كبيراً جداً أو صغيراً جداً - يرتبط بزيادة خطر الوفاة، وذلك عبر مجموعة متنوعة من أوزان الجسم.

وتشير النتائج المنشورة في دورية «علم الأوبئة وصحة المجتمع» إلى أن تقليص محيط الخصر لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن قد يكون أكثر فاعلية في خفض هذا الخطر مقارنةً بفقدان الوزن وحده.

ويشير الباحثون إلى أنه على الرغم من أن مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو المقياس الأكثر شيوعاً لتحديد السمنة، فإنه يُنصح بالاستعانة بمقاييس إضافية، مثل قياس محيط الخصر، أو نسبة محيط الخصر إلى الورك، أو نسبة محيط الخصر إلى الطول.

وانطلاقاً من فكرة أن الوفاة لأي سبب قد تعكس بشكل أدق النطاق الكامل للمخاطر الصحية المرتبطة بوجود دهون زائدة في الجسم، سعى الباحثون إلى تقييم الارتباط المشترك بين مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر من جهة، وخطر الوفاة لأي سبب من جهة أخرى، مع تصنيف النتائج حسب الجنس والعمر.

وقد استند الباحثون إلى بيانات أكثر من 17مليون بالغ من «الهيئة الوطنية للتأمين الصحي» في كوريا الجنوبية. وكان متوسط ​​محيط الخصر 76.4 سم للنساء و83.8 سم للرجال، بينما بلغ متوسط ​​مؤشر كتلة الجسم 23 للنساء و24 للرجال.

ووفق نتائج الدراسة ظهرت علاقة ذات نمط «على شكل حرف (يو) بالإنجليزية» بين محيط الخصر وخطر الوفاة؛ حيث سُجّلت أدنى مستويات الخطر لدى الرجال الذين تراوح محيط خصرهم بين 80 و94 سم، ولدى النساء اللواتي تراوح محيط خصرهن بين 75 و89 سم. واتبع مؤشر كتلة الجسم (BMI) نمطاً مشابهاً؛ إذ ارتبط أدنى خطر للوفاة بمؤشر كتلة جسم يتراوح بين 24 و28 لدى الرجال، وبين 23 و27 لدى النساء.

ومع ذلك، ارتبط كل من محيط الخصر الكبير جداً ومحيط الخصر الصغير جداً بزيادة خطر الوفاة عبر جميع فئات مؤشر كتلة الجسم ومختلف الأعمار، وإن كانت هذه العلاقة أكثر وضوحاً في الأعمار المتقدمة، لا سيما بين النساء من سن 75 عاماً فما فوق.

وبالنسبة للأشخاص الذين بلغ محيط خصرهم متوسط ​​القياسات - أو تجاوزوه - مقارنةً بأقرانهم من الجنس نفسه والعمر ومؤشر كتلة الجسم، فقد ارتبطت كل زيادة قدرها 5 سم في محيط الخصر بارتفاع خطر الوفاة بنسبة 16 في المائة لدى الرجال، وبنسبة 14 في المائة لدى النساء.

ويشير الباحثون في بيان، الثلاثاء، إلى أنه في حال تأكد وجود هذه العلاقة السببية، فإن «تحليلاتنا المشتركة والمفصلة توضح كيف تختلف الإدارة المثلى للدهون - بهدف تعزيز طول العمر - باختلاف مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر، مما يوفر أساساً تجريبياً لإدارة السمنة بشكل فردي ومخصص».

وفي معرض تفسيرهم لهذه النتائج، يوضح الباحثون أن صغر محيط الخصر - حتى دون فقدان الوزن - يشير إلى تراجع في الدهون الحشوية (الدهون المحيطة بالأعضاء) بالتزامن مع زيادة في الكتلة الخالية من الدهون، لا سيما الكتلة العضلية. ونظراً إلى أن زيادة الكتلة العضلية ترتبط بتحسن اللياقة القلبية التنفسية، فإن كلاً منهما يسهم بشكل مستقل في تقليل خطر الوفاة.