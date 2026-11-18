توصلت دراسة استكشافية صغيرة، إلى أن الأدوية المستخدمة لكبح الشهية -مثل «ويغوفي» (Wegovy) و«مونجارو» (Mounjaro)- قد ترتبط لدى بعض الأشخاص بعدم الحصول على كميات كافية من العناصر الغذائية الأساسية والطاقة.

وتشير النتائج إلى ضعف الوعي بهذا الأثر الجانبي المحتمل بين مستخدمي هذه الأدوية، في ظل محدودية التوجيهات الغذائية المقدَّمة من الأطباء، ونُشرت الدراسة في دورية «بي إم جي نيوتريشن بريفينشن آند هيلث» المعنية بالصحة.

ويوضح الباحثون أن الأدوية الكابحة للشهية تُعد علاجات فعالة للسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، إلا أن تأثيرها على النظام الغذائي لا يزال غير مفهوم بشكل كافٍ؛ إذ قد يؤدي كبح الشهية إلى تقليل إجمالي استهلاك الطعام، وبالتالي عدم الحصول على القدر الكافي من العناصر الغذائية.

محتويات الدراسة والمرضى المستهدفون

ولاستكشاف هذا الأمر، جمع الباحثون بيانات من 14 مريضاً،10 منهم يتلقون العلاج في القطاع الخاص، و4 عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في إحدى عيادات الطب العام في إنجلترا، وطلبوا منهم استرجاع تفاصيل ما تناولوه من طعام خلال اليومين السابقين، باستخدام أداة «myfood24» المعتمدة لتسجيل الوجبات.

وتم تقدير متوسط ​​الاستهلاك اليومي لكل مشارك من 28 عنصراً غذائياً، وذلك بمقارنته بـ«قيم المدخول الغذائي المرجعي» (RNI) المحددة حسب الجنس، وفقاً للتوصيات الغذائية الرسمية للحكومة البريطانية.

وركَّز الباحثون بشكل خاص على تناول الألياف، والحديد، وفيتامين «د»، والبوتاسيوم، والبروتين، والمغنيسيوم؛ حيث اعتُبر النقص «ذا دلالة سريرية» إذا كان الاستهلاك أقل من ثلثي القيمة المرجعية (RNI).

كما صُنفت الأطعمة المسجلة في الأداة إلى «أغذية فائقة المعالجة» (UPF) أو غير ذلك؛ حيث استُخدمت نسبة استهلاك هذه الأغذية من إجمالي الطاقة المكتسبة كمؤشر على تدني جودة النظام الغذائي.

نتائج الدراسة

وأظهر التحليل أن متوسط ​​استهلاك الطاقة اليومي بلغ 1231 سعرة حرارية، وهو ما يعادل 58.5% فقط من احتياجات الطاقة المقدَّرة لكل جنس. وقد سجل ثلاثة مشاركين استهلاكاً يقل عن 800 سعرة حرارية يومياً، بينما تناول أكثر من نصف المجموعة كمية تقل عن ثلثَي احتياجاتهم المقدرة.

وفيما يتعلق بالعناصر الغذائية الـ28 التي تم تقييمها، تبين أن متوسط ​​استهلاك 10 أشخاص كان أقل من ثلثي القيمة المرجعية (RNI). أما بالنسبة للبروتين، فقد تجاوز متوسط ​​الاستهلاك القيمة المرجعية ليصل إلى 153%؛ حيث لم يسجل سوى مشارك واحد فقط استهلاكاً أقل من الكمية الموصى بها. وكان أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين يتناولون كميات تقل عن ثلثي «المقادير المرجعية للمغذيات» (RNI) لكل من الألياف وفيتامين «د»، بينما كان تناول الحديد لدى نصفهم أقل من الحد الموصى به.

وبشكل عام، كان 8 مشاركين يتناولون كميات تقل عن ثلثي «المقادير المرجعية للمغذيات» (RNI) لثلاثة أو أكثر من العناصر الغذائية الستة التي ركزت عليها الدراسة؛ بينما سجل أحد المشاركين نقصاً في جميع العناصر الستة. كما جاء استهلاك الفواكه والخضراوات لدى جميع المشاركين الأربعة عشر أقل من الكمية الموصى بها، وهي 400 جرام يومياً (ما يعادل 5 حصص).

وبلغ متوسط ​​استهلاك الأغذية فائقة المعالجة (UPFs) -محسوباً كنسبة من إجمالي الطاقة المتناولة- 33 % مع تفاوت كبير بين المشاركين؛ إذ حصل أحد المشاركين على معظم طاقته (84 %) من هذه الأغذية.

وأشار المشاركون في تعليقاتهم باستمرار إلى أن انخفاض تناول العناصر الغذائية والطاقة كان مرتبطاً بفقدان الشهية.

كما ذكر كثير من المشاركين غياب المتابعة المنظمة لمراقبة تقدمهم ومعالجة أي مخاوف قد تظهر. وأدى عدم كفاية مراجعة الأدوية إلى ظهور آثار جانبية لم تتم إدارتها بشكل صحيح -مثل الدوار وانخفاض ضغط الدم- ما اضطر بعضهم إلى تعديل جدول تناول أدويتهم أو البحث عن مشورة في مجموعات دعم عبر الإنترنت.

ويشير الباحثون إلى أن هذا «يكشف عن فجوة أوسع تتعلق بالإشراف المهني، وضمان الدمج الآمن لعلاجات إنقاص الوزن مع الأدوية الأخرى التي يتناولها الأفراد».

وفي حين أفاد كثير ممن تمت مقابلتهم بانخفاض «ضجيج الطعام» (الانشغال المستمر بالتفكير في الطعام) والقدرة على الاستمتاع بتناول الطعام دون شعور بالذنب، فقد أشاروا أيضاً إلى تجنب تناول الطعام في المناسبات الاجتماعية بسبب الغثيان أو الإسهال، إلى جانب مخاوف من استعادة الوزن المفقود عند التوقف عن العلاج، وقلق بشأن القدرة على تحمل تكاليف العلاج على المدى الطويل.

العواقب غير المقصودة لاستخدام هذه الأدوية

تراجع المتعة المستمدة من الطعام، وغياب توجيهات غذائية واضحة لدعم الاستخدام الآمن لهذه الأدوية على المدى الطويل.

وقد أبدى اثنان من المشاركين صدمة وقلقاً إزاء الانخفاض الكبير في كمية السعرات الحرارية التي يتناولونها -وهو أمر لم يدركوه إلا بعد تسجيل بياناتهم في مذكرات «myfood24» الغذائية- وهو ما يؤكد، حسب الباحثين، أن مثل هذه التغيرات قد تمر دون ملاحظة ما لم تكن هناك آلية للمراقبة والمتابعة.

وتستند النصائح الغذائية الحالية في المملكة المتحدة إلى دليل «تناول الطعام الصحي»، وهو دليل لا يعتمد على الوزن، وغير مصمم للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو السمنة أو الذين يتناولون علاجات تعتمد على مثبطات الشهية. ولا يوجد إطار عمل لمراقبة التغذية خاص بكل دواء، كما يؤكد الباحثون.

ويضيفون: «يشير أغلبية المشاركين الذين وُصفت لهم الأدوية بشكل خاص في هذه المجموعة إلى أن شبكة الأمان الغذائي قد تكون ضعيفة للغاية خارج مسارات الخدمات الصحية».

وخلص الباحثون إلى أن: «هذا التقييم الاستكشافي للخدمة يشير إلى أن بعض المرضى الذين وُصفت لهم علاجات (مثبطات الشهية) قد يتبعون أنظمة غذائية منخفضة السعرات الحرارية للغاية، مما يؤدي إلى انخفاض الوزن».

وتشير النتائج النوعية إلى أن كبح الشهية قد يؤدي إلى انخفاض غير مُلاحظ في كمية الطعام المتناولة في غياب إرشادات غذائية مُنظمة. ورغم أن هذه الملاحظات تُثير فرضيات جديدة، فإنها تُسلط الضوء على ثغرات محتملة في المتابعة التغذوية، ضمن مسارات الرعاية الحالية لعلاج «الإنكريتين» (هو هرمون يفرزه الجهاز الهضمي في الأمعاء بعد تناول الطعام، ويعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم، عبر تحفيز إفراز الأنسولين وزيادة الإحساس بالشبع).