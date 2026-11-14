مكمل غذائي يومي يُحدث تغيراً في الدماغ خلال 4 أسابيع... ماذا اكتشف العلماء؟

سعى باحثون إلى فهم تأثير أحد المكملات الغذائية في البالغين المصابين بالسمنة، وتوصلوا إلى أنه قد يُحدث تأثيراً ملحوظاً في الدماغ، وفقاً لمجلة «نيوزويك».

ووجد باحثون في جامعة أوكلاهوما الأميركية أن الأشخاص الذين تناولوا مادة «يوروليثين أ» (Urolithin A) شهدوا زيادة في تدفُّق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة ذهنية. وتؤدي الدورة الدموية الدماغية، أي تدفق الدم عبر شبكة الأوعية الدموية في الدماغ، دوراً أساسياً في تمكين الدماغ من أداء وظائفه.

وقالت آنا كلارا دا كوستا بينافي لانغلي، المؤلفة الأولى للدراسة الأستاذة المساعدة في علوم التغذية بجامعة أوكلاهوما: «يحتاج الدماغ إلى إمدادات كافية من الدم لتلبية متطلبات النشاط الذهني».

وأضافت: «وجدنا أن مادة (يوروليثين أ) تزيد تدفق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة تتعلق بالذاكرة، مما يشير إلى أن هذا المكمل قد يساعد الدماغ على تلبية احتياجاته المتزايدة من الأكسجين والمغذيات عندما يبذل جهداً أكبر».

وتُعد مادة «يوروليثين أ» من المركَّبات التي ينتجها الجسم بالفعل أثناء هضم أطعمة معينة، مثل الفراولة والرمان والجوز. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحالية إلى أن كمية هذه المادة التي ينتجها الجسم تتراجع مع التقدُّم في العمر، وكذلك مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

وتنتشر السمنة على نطاق واسع بين البالغين في الولايات المتحدة؛ إذ يعاني منها أكثر من اثنين من كل خمسة أميركيين، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتُعد السمنة أيضاً أحد عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، من بينها السكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني، فضلاً عن التدهور الإدراكي في مراحل لاحقة من العمر.

ويعتقد العلماء أن أحد أسباب ارتباط السمنة بهذه الحالات يتمثل في تأثيرها في وظائف الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ«خلل وظيفة بطانة الأوعية الدموية» (endothelial dysfunction)، وهي حالة تتقلص فيها الأوعية الدموية وتضيق، مما يؤثر سلباً في تدفق الدم إلى مختلف أنحاء الجسم.

ما الذي توصلت إليه الدراسة؟

شملت الدراسة 50 بالغاً تراوحت أعمارهم بين 40 و64 عاماً، وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم يبلغ 30 أو أكثر، وهو المستوى الذي يُصنَّف طبياً ضمن فئة السمنة لدى البالغين.

وتلقى المشاركون إما ألف ملليغرام من مادة «يوروليثين أ» يومياً، مقسمة على جرعتين، تحتوي كل منهما على كبسولتين بتركيز 250 ملليغراماً للكبسولة الواحدة، وإما دواءً وهمياً (بلاسيبو)، وذلك لمدة أربعة أسابيع.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا مادة «يوروليثين أ» شهدوا زيادة في تدفق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة مرتبطة بالذاكرة، وكان هذا التغير ملحوظاً بصورة خاصة في المنطقة الدماغية المسؤولة عن «الذاكرة العاملة».

ومع ذلك، لم تؤدِّ زيادة تدفق الدم إلى تحسن في أداء المشاركين خلال المهمة.

كما لم يظهر أن المكمل الغذائي أحدث تأثيراً في تدفق الدم على مستوى الجسم عموماً؛ إذ لم تُرصد تغيرات ملموسة في بعض مناطق الجسم.

وخلال فترة الدراسة، أبلغ المشاركون عن عدد من الآثار الجانبية، كان الصداع أكثرها شيوعاً، إلى جانب آلام الظهر والإسهال والغثيان والقيء وأعراض أخرى.

ورغم ذلك، أشار الباحثون إلى أن المشاركين تحملوا المكمل بصورة جيدة عموماً، ولم يتسبب في مشكلات صحية خطيرة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تستدعي إجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت مادة «يوروليثين أ» قادرة على تقديم فوائد ملموسة لصحة الدماغ، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.