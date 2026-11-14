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صحتك

مكمل غذائي يومي يُحدث تغيراً في الدماغ خلال 4 أسابيع... ماذا اكتشف العلماء؟

مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)
مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)
TT
TT

مكمل غذائي يومي يُحدث تغيراً في الدماغ خلال 4 أسابيع... ماذا اكتشف العلماء؟

مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)
مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)

سعى باحثون إلى فهم تأثير أحد المكملات الغذائية في البالغين المصابين بالسمنة، وتوصلوا إلى أنه قد يُحدث تأثيراً ملحوظاً في الدماغ، وفقاً لمجلة «نيوزويك».

ووجد باحثون في جامعة أوكلاهوما الأميركية أن الأشخاص الذين تناولوا مادة «يوروليثين أ» (Urolithin A) شهدوا زيادة في تدفُّق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة ذهنية. وتؤدي الدورة الدموية الدماغية، أي تدفق الدم عبر شبكة الأوعية الدموية في الدماغ، دوراً أساسياً في تمكين الدماغ من أداء وظائفه.

وقالت آنا كلارا دا كوستا بينافي لانغلي، المؤلفة الأولى للدراسة الأستاذة المساعدة في علوم التغذية بجامعة أوكلاهوما: «يحتاج الدماغ إلى إمدادات كافية من الدم لتلبية متطلبات النشاط الذهني».

وأضافت: «وجدنا أن مادة (يوروليثين أ) تزيد تدفق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة تتعلق بالذاكرة، مما يشير إلى أن هذا المكمل قد يساعد الدماغ على تلبية احتياجاته المتزايدة من الأكسجين والمغذيات عندما يبذل جهداً أكبر».

وتُعد مادة «يوروليثين أ» من المركَّبات التي ينتجها الجسم بالفعل أثناء هضم أطعمة معينة، مثل الفراولة والرمان والجوز. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحالية إلى أن كمية هذه المادة التي ينتجها الجسم تتراجع مع التقدُّم في العمر، وكذلك مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

وتنتشر السمنة على نطاق واسع بين البالغين في الولايات المتحدة؛ إذ يعاني منها أكثر من اثنين من كل خمسة أميركيين، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتُعد السمنة أيضاً أحد عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، من بينها السكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني، فضلاً عن التدهور الإدراكي في مراحل لاحقة من العمر.

ويعتقد العلماء أن أحد أسباب ارتباط السمنة بهذه الحالات يتمثل في تأثيرها في وظائف الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ«خلل وظيفة بطانة الأوعية الدموية» (endothelial dysfunction)، وهي حالة تتقلص فيها الأوعية الدموية وتضيق، مما يؤثر سلباً في تدفق الدم إلى مختلف أنحاء الجسم.

ما الذي توصلت إليه الدراسة؟

شملت الدراسة 50 بالغاً تراوحت أعمارهم بين 40 و64 عاماً، وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم يبلغ 30 أو أكثر، وهو المستوى الذي يُصنَّف طبياً ضمن فئة السمنة لدى البالغين.

وتلقى المشاركون إما ألف ملليغرام من مادة «يوروليثين أ» يومياً، مقسمة على جرعتين، تحتوي كل منهما على كبسولتين بتركيز 250 ملليغراماً للكبسولة الواحدة، وإما دواءً وهمياً (بلاسيبو)، وذلك لمدة أربعة أسابيع.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا مادة «يوروليثين أ» شهدوا زيادة في تدفق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة مرتبطة بالذاكرة، وكان هذا التغير ملحوظاً بصورة خاصة في المنطقة الدماغية المسؤولة عن «الذاكرة العاملة».

ومع ذلك، لم تؤدِّ زيادة تدفق الدم إلى تحسن في أداء المشاركين خلال المهمة.

كما لم يظهر أن المكمل الغذائي أحدث تأثيراً في تدفق الدم على مستوى الجسم عموماً؛ إذ لم تُرصد تغيرات ملموسة في بعض مناطق الجسم.

وخلال فترة الدراسة، أبلغ المشاركون عن عدد من الآثار الجانبية، كان الصداع أكثرها شيوعاً، إلى جانب آلام الظهر والإسهال والغثيان والقيء وأعراض أخرى.

ورغم ذلك، أشار الباحثون إلى أن المشاركين تحملوا المكمل بصورة جيدة عموماً، ولم يتسبب في مشكلات صحية خطيرة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تستدعي إجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت مادة «يوروليثين أ» قادرة على تقديم فوائد ملموسة لصحة الدماغ، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

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مكمل غذائي يومي يُحدث تغيراً في الدماغ خلال 4 أسابيع... ماذا اكتشف العلماء؟

مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)
مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)
TT
TT

مكمل غذائي يومي يُحدث تغيراً في الدماغ خلال 4 أسابيع... ماذا اكتشف العلماء؟

مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)
مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)

سعى باحثون إلى فهم تأثير أحد المكملات الغذائية في البالغين المصابين بالسمنة، وتوصلوا إلى أنه قد يُحدث تأثيراً ملحوظاً في الدماغ، وفقاً لمجلة «نيوزويك».

ووجد باحثون في جامعة أوكلاهوما الأميركية أن الأشخاص الذين تناولوا مادة «يوروليثين أ» (Urolithin A) شهدوا زيادة في تدفُّق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة ذهنية. وتؤدي الدورة الدموية الدماغية، أي تدفق الدم عبر شبكة الأوعية الدموية في الدماغ، دوراً أساسياً في تمكين الدماغ من أداء وظائفه.

وقالت آنا كلارا دا كوستا بينافي لانغلي، المؤلفة الأولى للدراسة الأستاذة المساعدة في علوم التغذية بجامعة أوكلاهوما: «يحتاج الدماغ إلى إمدادات كافية من الدم لتلبية متطلبات النشاط الذهني».

وأضافت: «وجدنا أن مادة (يوروليثين أ) تزيد تدفق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة تتعلق بالذاكرة، مما يشير إلى أن هذا المكمل قد يساعد الدماغ على تلبية احتياجاته المتزايدة من الأكسجين والمغذيات عندما يبذل جهداً أكبر».

وتُعد مادة «يوروليثين أ» من المركَّبات التي ينتجها الجسم بالفعل أثناء هضم أطعمة معينة، مثل الفراولة والرمان والجوز. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحالية إلى أن كمية هذه المادة التي ينتجها الجسم تتراجع مع التقدُّم في العمر، وكذلك مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

وتنتشر السمنة على نطاق واسع بين البالغين في الولايات المتحدة؛ إذ يعاني منها أكثر من اثنين من كل خمسة أميركيين، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتُعد السمنة أيضاً أحد عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، من بينها السكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني، فضلاً عن التدهور الإدراكي في مراحل لاحقة من العمر.

ويعتقد العلماء أن أحد أسباب ارتباط السمنة بهذه الحالات يتمثل في تأثيرها في وظائف الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ«خلل وظيفة بطانة الأوعية الدموية» (endothelial dysfunction)، وهي حالة تتقلص فيها الأوعية الدموية وتضيق، مما يؤثر سلباً في تدفق الدم إلى مختلف أنحاء الجسم.

ما الذي توصلت إليه الدراسة؟

شملت الدراسة 50 بالغاً تراوحت أعمارهم بين 40 و64 عاماً، وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم يبلغ 30 أو أكثر، وهو المستوى الذي يُصنَّف طبياً ضمن فئة السمنة لدى البالغين.

وتلقى المشاركون إما ألف ملليغرام من مادة «يوروليثين أ» يومياً، مقسمة على جرعتين، تحتوي كل منهما على كبسولتين بتركيز 250 ملليغراماً للكبسولة الواحدة، وإما دواءً وهمياً (بلاسيبو)، وذلك لمدة أربعة أسابيع.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا مادة «يوروليثين أ» شهدوا زيادة في تدفق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة مرتبطة بالذاكرة، وكان هذا التغير ملحوظاً بصورة خاصة في المنطقة الدماغية المسؤولة عن «الذاكرة العاملة».

ومع ذلك، لم تؤدِّ زيادة تدفق الدم إلى تحسن في أداء المشاركين خلال المهمة.

كما لم يظهر أن المكمل الغذائي أحدث تأثيراً في تدفق الدم على مستوى الجسم عموماً؛ إذ لم تُرصد تغيرات ملموسة في بعض مناطق الجسم.

وخلال فترة الدراسة، أبلغ المشاركون عن عدد من الآثار الجانبية، كان الصداع أكثرها شيوعاً، إلى جانب آلام الظهر والإسهال والغثيان والقيء وأعراض أخرى.

ورغم ذلك، أشار الباحثون إلى أن المشاركين تحملوا المكمل بصورة جيدة عموماً، ولم يتسبب في مشكلات صحية خطيرة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تستدعي إجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت مادة «يوروليثين أ» قادرة على تقديم فوائد ملموسة لصحة الدماغ، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

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تمارسها كل يوم دون أن تنتبه... 6 عادات قد تزيد الالتهابات في جسمك

التوتر المستمر سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم (بيكسلز)
التوتر المستمر سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم (بيكسلز)
TT
TT

تمارسها كل يوم دون أن تنتبه... 6 عادات قد تزيد الالتهابات في جسمك

التوتر المستمر سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم (بيكسلز)
التوتر المستمر سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم (بيكسلز)

قد تُسهم بعض العادات اليومية، مثل الجلوس لفترات طويلة أو عدم الحصول على نوم جيد، في زيادة الالتهابات في الجسم بصورة تدريجية وغير ملحوظة، ما يرفع خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، ويساعد فهم تأثير هذه العادات على إجراء تغييرات بسيطة لحماية الصحة على المدى الطويل، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

1. الجلوس لفترات طويلة

يرتبط نمط الحياة الخامل بزيادة الالتهابات المزمنة؛ إذ يؤدي الجلوس لفترات طويلة، سواء خلف مكتب العمل أو أثناء التنقل، إلى إبطاء الدورة الدموية وتحفيز إفراز مواد كيميائية مسببة للالتهاب.

كما قد يؤدي الخمول إلى اضطراب عمليات معالجة الغلوكوز والدهون في الجسم، ما يُسهم بمرور الوقت في تفاقم الالتهابات.

وتُشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة يومياً في الجلوس غالباً ما تكون لديهم مستويات أعلى من مؤشرات الالتهاب مقارنة بمن يتحركون بانتظام.

لذلك، قد يساعد النهوض للمشي لفترات قصيرة أو ممارسة تمارين التمدد كل 30 إلى 60 دقيقة على الحد من هذه الالتهابات.

2. وضعية الجسم غير الصحيحة

قد يؤدي اتخاذ وضعيات غير صحيحة للجسم، مثل الانحناء أو التراخي أثناء الجلوس خلف المكتب، إلى إجهاد العضلات والمفاصل، ما قد يُسبب التهابات طفيفة وآلاماً مستمرة مع مرور الوقت، حتى في المفاصل السليمة.

كما أن البقاء في وضعية واحدة لفترات طويلة يحد من الحركة، ويؤدي إلى اختلال التوازن العضلي؛ إذ قد تصبح بعض العضلات مشدودة ومجهدة بصورة مفرطة، في حين تضعف عضلات أخرى.

ويؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على المفاصل والأنسجة، ما قد يسهم في حدوث التهابات مزمنة وآلام، خصوصاً في الرقبة والكتفين والظهر.

3. عدم الحصول على نوم كافٍ

يؤدي النوم دوراً حيوياً في دعم وظائف الجهاز المناعي، إذ يمنح الجسم فرصة للتعافي وتنظيم مستويات الالتهاب.

ومن العادات التي قد تؤثر سلباً في جودة النوم:

- عدم انتظام مواعيد النوم.

- استخدام الشاشات في ساعات متأخرة من الليل.

- تناول كميات كبيرة من الكافيين في وقت متأخر من اليوم.

وقد يؤدي الحرمان المتكرر من النوم الكافي إلى زيادة إنتاج الجسم للمواد الكيميائية المسببة للالتهاب، فضلاً عن ارتفاع مستويات هرمون «الكورتيزول»، المعروف بهرمون التوتر، والمرتبط بالالتهابات.

وتُظهر الدراسات أن البالغين الذين ينامون أقل من 6 ساعات ليلاً غالباً ما تكون لديهم مستويات مرتفعة من «البروتين المتفاعل» (C-reactive protein - CRP)، وهو أحد المؤشرات الشائعة لوجود التهاب في الجسم.

النوم يؤدي دوراً حيوياً في دعم وظائف الجهاز المناعي (بيكسلز)

4. التوتر المزمن

قد يؤدي التوتر المستمر، سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية أم المشكلات المالية، إلى زيادة الالتهابات في الجسم.

فالتوتر المزمن ينشّط استجابة «الكر والفر» (fight-or-flight response)، ما يؤدي إلى إفراز مستمر لهرمونات التوتر، مثل الكورتيزول. ومع مرور الوقت، قد تؤدي المستويات المرتفعة من هذا الهرمون إلى إضعاف جهاز المناعة وزيادة الالتهابات.

ورغم أن الجميع يشعرون بالتوتر من وقت إلى آخر، فإن استمراره لفترات طويلة قد يؤثر سلباً في الحياة اليومية ويضر بالصحة.

ومن أبرز علامات التوتر المزمن:

- آلام وأوجاع في الجسم.

- تغيرات في الشهية أو أنماط النوم.

- صداع متكرر.

5. الإفراط في تناول السكر

قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف إلى زيادة الالتهابات؛ إذ يتسبب في ارتفاع سريع لمستويات السكر في الدم، ما يحفّز على إفراز مواد كيميائية مسببة للالتهاب.

كما أن الارتفاعات المتكررة في مستويات السكر في الدم قد تلحق الضرر بالأوعية الدموية، وتزيد خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني، وكلاهما يرتبط بالالتهابات.

ومن أبرز المصادر الشائعة للسكر المضاف:

- المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية والقهوة المحلّاة.

- الوجبات الخفيفة والحلويات المعلّبة.

- حبوب الإفطار المحلّاة.

وقد يؤدي الإفراط في استهلاك السكر أيضاً إلى اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء، ما يسهم بدوره في زيادة الالتهابات.

استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف قد يؤدي إلى زيادة الالتهابات (بيكسلز)

6. اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة

غالباً ما تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على كربوهيدرات مكررة وسكريات مضافة ودهون غير صحية ومواد مضافة صناعية.

وعادةً ما تكون هذه الأطعمة فقيرة بالألياف والعناصر الغذائية المهمة، بما فيها مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الالتهابات.

وقد تؤدي الكربوهيدرات المكررة وبعض أنواع الدهون، مثل الدهون المتحولة وبعض الدهون المشبعة، إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم وإضعاف استجابة الجسم للإنسولين، ما يُسهم في حدوث التهابات مزمنة منخفضة الدرجة.

كما قد تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة سلباً في صحة الأمعاء، من خلال تقليل أعداد البكتيريا النافعة وإضعاف الحاجز المعوي، ما يسهّل تسرب المواد الضارة إلى مجرى الدم ويحفّز حدوث الالتهابات.

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صحتك

المغنيسيوم أم الزنك... أيهما يساعدك في النوم بشكل أفضل؟

الموز من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم (أرشيفية - بيكساباي)
الموز من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم (أرشيفية - بيكساباي)
TT
TT

المغنيسيوم أم الزنك... أيهما يساعدك في النوم بشكل أفضل؟

الموز من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم (أرشيفية - بيكساباي)
الموز من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم (أرشيفية - بيكساباي)

إذا كنت تواجه الأرق أو صعوبة في النوم، أو تستيقظ شاعراً بأنك لم تحصل على قسط كافٍ من الراحة، فقد تتساءل عما إذا كان تناول أحد المكملات الغذائية يمكن أن يساعدك. ويُعدّ المغنيسيوم والزنك من الخيارات الشائعة، لأن كلاً من المعدنين يؤدي دوراً في تنظيم الجسم للنوم.

لكن هل يتفوق أحدهما على الآخر؟ لا تزال نتائج الأبحاث متباينة، وقد تتوقف الفائدة التي يوفرها كل منهما جزئياً على مدى حصول الجسم على كميات كافية منهما في الأساس. وفيما يلي ما تحتاج إلى معرفته عن دور المغنيسيوم والزنك في النوم، وما تنبغي مراعاته قبل تجربة أي منهما.

المغنيسيوم والنوم

المغنيسيوم معدن يحتاج إليه الجسم للقيام بالعديد من الوظائف، من بينها تنظيم النوم. ويساعد هذا المعدن في تحسين النوم بطرق عدة، منها:

- تنظيم إنتاج وإفراز الهرمونات والناقلات العصبية المرتبطة بالتوتر والنوم، مثل الميلاتونين وحمض غاما أمينوبوتيريك (GABA).

- تعزيز الاسترخاء في الجسم من خلال تهدئة الجهاز العصبي وخفض مستويات التوتر والقلق.

- مساعدة العضلات في الاسترخاء بعد انقباضها، ما يسهم أيضاً في تحقيق الراحة البدنية.

وأظهرت أبحاث أن المغنيسيوم يمكن أن يحسن النوم بطرق عدة؛ منها المساعدة في النوم لفترات أطول، وتسريع الخلود إلى النوم، وتحسين جودته بشكل عام. ويظهر ذلك بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يعانون انخفاض مستويات المغنيسيوم لديهم. ومع ذلك، تشير دراسات أيضاً إلى أن المغنيسيوم قد لا يكون مفيداً للجميع، لا سيما الأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية منه.

الزنك والنوم

الزنك معدن يؤدي أيضاً دوراً في تنظيم النوم؛ فهو يساعد في إنتاج وتنظيم هرموني السيروتونين والميلاتونين المرتبطين بالنوم والمزاج. وهناك أيضاً أدلة على أن الزنك يؤثر في دورة النوم واليقظة في الدماغ من خلال تأثيره على حمض غاما أمينوبوتيريك.

وأظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات الزنك أو يتبعون أنظمة غذائية غنية به، أفادوا بأنهم يخلدون إلى النوم بسرعة أكبر، ويشعرون بانتعاش أكثر بعد النوم العميق، ويلمسون تحسناً عاماً في جودة نومهم. كما أن الأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية أو مرتفعة من الزنك أكثر ميلاً إلى الإبلاغ عن تمتعهم بنوم صحي، وحصولهم على ما بين 7 و9 ساعات من النوم كل ليلة.

أيهما أفضل للنوم؟

يؤدي كل من المغنيسيوم والزنك أدواراً مختلفة في العمليات البيولوجية التي تؤثر في النوم؛ فالمغنيسيوم يساعد في الاسترخاء البدني والنفسي، بينما يرتبط الزنك بدرجة أكبر بتحسين النوم العميق وتنظيم دورة النوم واليقظة، على نحو يشبه دور الميلاتونين.

وعلى الرغم من أن الدراسات أظهرت أن كلاً من المعدنين يمكن أن يساعد في الخلود إلى النوم بسرعة أكبر، فإن أي دراسة لم تقارن بينهما بشكل مباشر حتى الآن.

ومن الأفضل فهم طبيعة المشكلة التي تؤثر في نومك لتحديد المعدن الذي قد يكون الأنسب لك؛ فإذا كنت تجد صعوبة في الاسترخاء أو الخلود إلى النوم، فقد يكون المغنيسيوم الخيار الأفضل. أما إذا لم تكن تواجه مشكلة في النوم، لكنك لا تشعر بالراحة الكافية عند الاستيقاظ، فقد يكون الزنك أكثر فائدة.

ويمكن أن يساعدك أيضاً معرفة ما إذا كانت مستويات المغنيسيوم أو الزنك لديك منخفضة في اختيار المكمل الأنسب. وتتراوح المستويات الطبيعية للمغنيسيوم لدى البالغين بين 0.75 و0.95 ملليمول لكل لتر من الدم، بينما يتراوح المستوى الطبيعي للزنك بين 80 و120 ميكروغراماً لكل ديسيلتر من الدم.

ويمكن لمقدم الرعاية الصحية التحقق من هذه المستويات من خلال فحوصات الدم المعتادة. وإذا تبين أن مستوى المغنيسيوم أو الزنك لديك منخفض، فيمكن التفكير في تناول مكمل غذائي أو إدراج أطعمة غنية بأحد المعدنين في النظام الغذائي.

الآثار الجانبية المحتملة للمغنيسيوم والزنك

تُعدّ مكملات المغنيسيوم آمنة عند تناولها بالجرعات الموصى بها. وترتبط معظم الآثار الجانبية المبلغ عنها بمشكلات في الجهاز الهضمي، منها الغثيان والإسهال وتقلصات المعدة.

ويبلغ الحد الأعلى المسموح به لتناول المغنيسيوم من المكملات الغذائية لدى البالغين 350 ملليغراماً يومياً. وقد تؤدي الجرعات المرتفعة جداً إلى آثار جانبية خطيرة، مثل انخفاض ضغط الدم واضطراب ضربات القلب.

ويُعدّ الزنك أيضاً آمناً عند تناوله بالجرعات الموصى بها. وتشمل آثاره الجانبية المحتملة الغثيان والقيء وآلام المعدة. أما الجرعات المرتفعة جداً فقد تؤدي إلى مشكلات في وظائف الجهاز المناعي، وتقلل كمية الحديد في الجسم.

ويبلغ الحد الأعلى المسموح به لتناول الزنك لدى البالغين 40 ملليغراماً يومياً، وقد تزيد الجرعات التي تتجاوز هذا المقدار من خطر التعرض للآثار الجانبية المذكورة.

ويُعدّ تناول المغنيسيوم والزنك معاً آمناً، لكن كليهما قد يسبب آثاراً جانبية في الجهاز الهضمي. لذلك، إذا كنت تتناولهما معاً، فمن المهم الانتباه إلى ظهور أي آثار جانبية، والتفكير في الاكتفاء بأحدهما إذا لاحظت حدوثها.

وسائل أخرى للمساعدة في النوم

يؤدي النوم دوراً مهماً في الصحة العامة. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون الأرق أو مشكلات أخرى في النوم، قد تساعد مكملات غذائية أخرى أيضاً في تحسين الراحة، ومن أمثلتها الميلاتونين، و«إل-ثيانين» (L-theanine)، والكرز الحامض، وجذر الناردين.

ويمكن أيضاً اتخاذ خطوات لتحسين النوم من دون أدوية أو مكملات غذائية. ومن النصائح المتعلقة بنمط الحياة:

- الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في الموعد نفسه كل يوم.

- ممارسة الرياضة بانتظام، مع تجنب التمارين قبل موعد النوم مباشرة.

- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

- وضع روتين مريح قبل النوم والالتزام به يومياً.

- الحد من استخدام الشاشات والأجهزة الإلكترونية أو تجنبها لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل النوم.

- الحفاظ على هدوء غرفة النوم وبرودتها في جميع الأوقات.

- الحد من تناول الكافيين أو تجنبه خلال فترة ما بعد الظهر والمساء.

- الحد من تناول الوجبات الكبيرة والمشروبات الكحولية قبل النوم أو تجنبها.

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