فيتامين «د» وصحة الدماغ... متى تتناوله لتحقيق أقصى استفادة؟

قد تجعل الأشهر التي يقل فيها التعرض لأشعة الشمس الحصول على كميات كافية من فيتامين «د» أكثر صعوبة. وإذا كنت تتناول مكملات هذا الفيتامين، فإن تناولها مع وجبة تحتوي على الدهون قد يساعد جسمك على امتصاصه بكفاءة أكبر، والحفاظ على المستويات اللازمة لدعم وظائف الدماغ الطبيعية، وفقاً لموقع «هيلث».

تناوله مع وجبتك الرئيسية خلال اليوم

يُعد فيتامين «د» من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، لذا فإن تناوله مع وجبة رئيسية تحتوي على الدهون يساعد الجسم على امتصاصه بفعالية أكبر، مما يعزز الاستفادة منه في دعم صحة الدماغ.

وبحثت دراسة أُجريت عام 2019 التأثيرات الإدراكية لتناول مكملات فيتامين «د» لدى نساء تجاوزن مرحلة انقطاع الطمث، وكانت لديهن مستويات منخفضة من هذا الفيتامين.

ووجدت الدراسة أن تناول جرعة يومية تبلغ ألفي وحدة دولية (IU) ساهم في تحسين الذاكرة البصرية والذاكرة العاملة والقدرة على التعلم، في حين ارتبط تناول جرعات أعلى بآثار سلبية أكبر.

وفي إطار الدراسة، أوصى الباحثون المشاركات بتناول جرعة فيتامين «د» مع الوجبة الرئيسية خلال اليوم، لضمان امتصاصه بأفضل صورة ممكنة.

وتشمل الأطعمة الغنية بالدهون الصحية التي يُنصح بتناولها مع فيتامين «د» لتعزيز امتصاصه:

- الأفوكادو.

- زيت الزيتون.

- المكسرات والبذور.

- الأسماك الدهنية، مثل السلمون.

تناوله خلال فترة ما بعد الظهر

ينتج الجسم فيتامين «د» بصورة طبيعية عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس. وتبلغ أشعة الشمس ذروتها خلال ساعات منتصف النهار، وعادةً ما تكون الفترة الممتدة بين العاشرة صباحاً والرابعة عصراً، وفقاً للفصل والموقع الجغرافي.

وقد يساعد تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم أو دعمه خلال تلك الفترة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس بالقدر الكافي.

كما يكون الكبد أكثر كفاءة في معالجة فيتامين «د» خلال هذا الوقت من اليوم.

وقد تسهم زيادة مستويات فيتامين «د» في منتصف النهار في دعم إنتاج الجسم لهرمون الميلاتونين، مما يساعد على تعزيز أنماط النوم الصحية، وربما تحسين جودة النوم.

ونظراً إلى أهمية النوم لصحة الدماغ والمزاج، فإن تناول فيتامين «د» بهدف دعم النوم قد ينعكس بصورة غير مباشرة على تحسين الحالة المزاجية.

وتشير بعض الدراسات أيضاً إلى أن تناول فيتامين «د» في منتصف النهار قد يؤثر في مستويات السيروتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم المزاج والنوم.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد تأثيرات فيتامين «د» وتوقيت تناوله في النوم والمزاج.

تناوله قبل أشهر الشتاء وخلالها

تقل فترات التعرض لأشعة الشمس خلال أشهر الشتاء، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الجسم الطبيعي لفيتامين «د».

وقد ارتبط انخفاض مستويات هذا الفيتامين بتراجع مستويات السيروتونين، وهو ما قد يؤثر في الحالة المزاجية ويسهم في الإصابة بالاكتئاب أو الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD).

لذلك، قد يساعد تناول مكملات فيتامين «د» قبل حلول فصل الشتاء وخلاله على بناء مخزون الجسم من هذا الفيتامين والحفاظ عليه طوال الأشهر التي تقل فيها ساعات النهار.

ومع ذلك، تتباين نتائج الأبحاث بشأن استخدام فيتامين «د» علاجاً مستقلاً للاضطراب العاطفي الموسمي؛ إذ وجدت بعض الدراسات أنه قد يكون فعالاً بقدر العلاج بالضوء، بينما لم تجد دراسات أخرى أي تأثير له.