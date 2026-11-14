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صحتك

فيتامين «د» وصحة الدماغ... متى تتناوله لتحقيق أقصى استفادة؟

تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار يساعد على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم (بيكسلز)
تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار يساعد على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم (بيكسلز)
TT
TT

فيتامين «د» وصحة الدماغ... متى تتناوله لتحقيق أقصى استفادة؟

تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار يساعد على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم (بيكسلز)
تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار يساعد على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم (بيكسلز)

قد تجعل الأشهر التي يقل فيها التعرض لأشعة الشمس الحصول على كميات كافية من فيتامين «د» أكثر صعوبة. وإذا كنت تتناول مكملات هذا الفيتامين، فإن تناولها مع وجبة تحتوي على الدهون قد يساعد جسمك على امتصاصه بكفاءة أكبر، والحفاظ على المستويات اللازمة لدعم وظائف الدماغ الطبيعية، وفقاً لموقع «هيلث».

تناوله مع وجبتك الرئيسية خلال اليوم

يُعد فيتامين «د» من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، لذا فإن تناوله مع وجبة رئيسية تحتوي على الدهون يساعد الجسم على امتصاصه بفعالية أكبر، مما يعزز الاستفادة منه في دعم صحة الدماغ.

وبحثت دراسة أُجريت عام 2019 التأثيرات الإدراكية لتناول مكملات فيتامين «د» لدى نساء تجاوزن مرحلة انقطاع الطمث، وكانت لديهن مستويات منخفضة من هذا الفيتامين.

ووجدت الدراسة أن تناول جرعة يومية تبلغ ألفي وحدة دولية (IU) ساهم في تحسين الذاكرة البصرية والذاكرة العاملة والقدرة على التعلم، في حين ارتبط تناول جرعات أعلى بآثار سلبية أكبر.

وفي إطار الدراسة، أوصى الباحثون المشاركات بتناول جرعة فيتامين «د» مع الوجبة الرئيسية خلال اليوم، لضمان امتصاصه بأفضل صورة ممكنة.

وتشمل الأطعمة الغنية بالدهون الصحية التي يُنصح بتناولها مع فيتامين «د» لتعزيز امتصاصه:

- الأفوكادو.

- زيت الزيتون.

- المكسرات والبذور.

- الأسماك الدهنية، مثل السلمون.

تناوله خلال فترة ما بعد الظهر

ينتج الجسم فيتامين «د» بصورة طبيعية عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس. وتبلغ أشعة الشمس ذروتها خلال ساعات منتصف النهار، وعادةً ما تكون الفترة الممتدة بين العاشرة صباحاً والرابعة عصراً، وفقاً للفصل والموقع الجغرافي.

وقد يساعد تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم أو دعمه خلال تلك الفترة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس بالقدر الكافي.

كما يكون الكبد أكثر كفاءة في معالجة فيتامين «د» خلال هذا الوقت من اليوم.

وقد تسهم زيادة مستويات فيتامين «د» في منتصف النهار في دعم إنتاج الجسم لهرمون الميلاتونين، مما يساعد على تعزيز أنماط النوم الصحية، وربما تحسين جودة النوم.

ونظراً إلى أهمية النوم لصحة الدماغ والمزاج، فإن تناول فيتامين «د» بهدف دعم النوم قد ينعكس بصورة غير مباشرة على تحسين الحالة المزاجية.

وتشير بعض الدراسات أيضاً إلى أن تناول فيتامين «د» في منتصف النهار قد يؤثر في مستويات السيروتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم المزاج والنوم.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد تأثيرات فيتامين «د» وتوقيت تناوله في النوم والمزاج.

تناوله قبل أشهر الشتاء وخلالها

تقل فترات التعرض لأشعة الشمس خلال أشهر الشتاء، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الجسم الطبيعي لفيتامين «د».

وقد ارتبط انخفاض مستويات هذا الفيتامين بتراجع مستويات السيروتونين، وهو ما قد يؤثر في الحالة المزاجية ويسهم في الإصابة بالاكتئاب أو الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD).

لذلك، قد يساعد تناول مكملات فيتامين «د» قبل حلول فصل الشتاء وخلاله على بناء مخزون الجسم من هذا الفيتامين والحفاظ عليه طوال الأشهر التي تقل فيها ساعات النهار.

ومع ذلك، تتباين نتائج الأبحاث بشأن استخدام فيتامين «د» علاجاً مستقلاً للاضطراب العاطفي الموسمي؛ إذ وجدت بعض الدراسات أنه قد يكون فعالاً بقدر العلاج بالضوء، بينما لم تجد دراسات أخرى أي تأثير له.

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تناول مكملات فيتامين «د» قد يسهم في تحسين جودة النوم بصورة ملحوظة (بيكسلز)

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يُعدّ «فيتامين د» الموجود في الأسماك الدهنية أحد أكثر المصادر الغذائية الطبيعية تركيزاً لهذا العنصر الأساسي (أرشيفية - رويترز)

ما أفضل مصادر «فيتامين د»؟

مجموعة من كبسولات «فيتامين د» (أرشيفية - رويترز)

كيف يؤثر تناول «فيتامين د» على ضغط الدم؟

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صحتك

فيتامين «د» وصحة الدماغ... متى تتناوله لتحقيق أقصى استفادة؟

تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار يساعد على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم (بيكسلز)
تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار يساعد على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم (بيكسلز)
TT
TT

فيتامين «د» وصحة الدماغ... متى تتناوله لتحقيق أقصى استفادة؟

تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار يساعد على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم (بيكسلز)
تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار يساعد على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم (بيكسلز)

قد تجعل الأشهر التي يقل فيها التعرض لأشعة الشمس الحصول على كميات كافية من فيتامين «د» أكثر صعوبة. وإذا كنت تتناول مكملات هذا الفيتامين، فإن تناولها مع وجبة تحتوي على الدهون قد يساعد جسمك على امتصاصه بكفاءة أكبر، والحفاظ على المستويات اللازمة لدعم وظائف الدماغ الطبيعية، وفقاً لموقع «هيلث».

تناوله مع وجبتك الرئيسية خلال اليوم

يُعد فيتامين «د» من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، لذا فإن تناوله مع وجبة رئيسية تحتوي على الدهون يساعد الجسم على امتصاصه بفعالية أكبر، مما يعزز الاستفادة منه في دعم صحة الدماغ.

وبحثت دراسة أُجريت عام 2019 التأثيرات الإدراكية لتناول مكملات فيتامين «د» لدى نساء تجاوزن مرحلة انقطاع الطمث، وكانت لديهن مستويات منخفضة من هذا الفيتامين.

ووجدت الدراسة أن تناول جرعة يومية تبلغ ألفي وحدة دولية (IU) ساهم في تحسين الذاكرة البصرية والذاكرة العاملة والقدرة على التعلم، في حين ارتبط تناول جرعات أعلى بآثار سلبية أكبر.

وفي إطار الدراسة، أوصى الباحثون المشاركات بتناول جرعة فيتامين «د» مع الوجبة الرئيسية خلال اليوم، لضمان امتصاصه بأفضل صورة ممكنة.

وتشمل الأطعمة الغنية بالدهون الصحية التي يُنصح بتناولها مع فيتامين «د» لتعزيز امتصاصه:

- الأفوكادو.

- زيت الزيتون.

- المكسرات والبذور.

- الأسماك الدهنية، مثل السلمون.

تناوله خلال فترة ما بعد الظهر

ينتج الجسم فيتامين «د» بصورة طبيعية عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس. وتبلغ أشعة الشمس ذروتها خلال ساعات منتصف النهار، وعادةً ما تكون الفترة الممتدة بين العاشرة صباحاً والرابعة عصراً، وفقاً للفصل والموقع الجغرافي.

وقد يساعد تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم أو دعمه خلال تلك الفترة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس بالقدر الكافي.

كما يكون الكبد أكثر كفاءة في معالجة فيتامين «د» خلال هذا الوقت من اليوم.

وقد تسهم زيادة مستويات فيتامين «د» في منتصف النهار في دعم إنتاج الجسم لهرمون الميلاتونين، مما يساعد على تعزيز أنماط النوم الصحية، وربما تحسين جودة النوم.

ونظراً إلى أهمية النوم لصحة الدماغ والمزاج، فإن تناول فيتامين «د» بهدف دعم النوم قد ينعكس بصورة غير مباشرة على تحسين الحالة المزاجية.

وتشير بعض الدراسات أيضاً إلى أن تناول فيتامين «د» في منتصف النهار قد يؤثر في مستويات السيروتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم المزاج والنوم.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد تأثيرات فيتامين «د» وتوقيت تناوله في النوم والمزاج.

تناوله قبل أشهر الشتاء وخلالها

تقل فترات التعرض لأشعة الشمس خلال أشهر الشتاء، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الجسم الطبيعي لفيتامين «د».

وقد ارتبط انخفاض مستويات هذا الفيتامين بتراجع مستويات السيروتونين، وهو ما قد يؤثر في الحالة المزاجية ويسهم في الإصابة بالاكتئاب أو الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD).

لذلك، قد يساعد تناول مكملات فيتامين «د» قبل حلول فصل الشتاء وخلاله على بناء مخزون الجسم من هذا الفيتامين والحفاظ عليه طوال الأشهر التي تقل فيها ساعات النهار.

ومع ذلك، تتباين نتائج الأبحاث بشأن استخدام فيتامين «د» علاجاً مستقلاً للاضطراب العاطفي الموسمي؛ إذ وجدت بعض الدراسات أنه قد يكون فعالاً بقدر العلاج بالضوء، بينما لم تجد دراسات أخرى أي تأثير له.

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يُعدّ «فيتامين د» الموجود في الأسماك الدهنية أحد أكثر المصادر الغذائية الطبيعية تركيزاً لهذا العنصر الأساسي (أرشيفية - رويترز)

ما أفضل مصادر «فيتامين د»؟

مجموعة من كبسولات «فيتامين د» (أرشيفية - رويترز)

كيف يؤثر تناول «فيتامين د» على ضغط الدم؟

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صحتك

كيف يساعدك تناول المزيد من البروتين والألياف على إنقاص وزنك؟

البروتين والألياف لهما دور كبير في النظام الغذائي الصحي (بيكسباي)
البروتين والألياف لهما دور كبير في النظام الغذائي الصحي (بيكسباي)
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كيف يساعدك تناول المزيد من البروتين والألياف على إنقاص وزنك؟

البروتين والألياف لهما دور كبير في النظام الغذائي الصحي (بيكسباي)
البروتين والألياف لهما دور كبير في النظام الغذائي الصحي (بيكسباي)

تتضمن الخطة الصحية لفقدان الوزن عدة عناصر وهي: التغذية الجيدة والتمارين الرياضية والنوم المناسب وإدارة التوتر.

ووفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث»، فإن البروتين والألياف لهما دور كبير في النظام الغذائي الصحي؛ حيث يمكنهما أن يبقياك ممتلئاً وراضياً مع دعم نسبة السكر الصحية في الدم وكتلة العضلات، بما يساعدك على إنقاص وزنك... فكيف يحدث ذلك؟

البروتين والألياف تبقيك ممتلئاً

يحفز البروتين إطلاق الهرمونات، بما في ذلك الببتيد الشبيه بالجلوكاجون، الذي يزيد من الشبع ويقلل الجوع. ويقلل البروتين أيضاً من هرمون الجريلين، وهو الهرمون الذي يحفز الشهية. ووجدت إحدى المراجعات المنهجية أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يعزز الشعور بالامتلاء لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

ولا يستطيع الجسم امتصاص الألياف أو تكسيرها، مما يبطئ إفراغ المعدة. وهذا يبقيك ممتلئاً لفترة أطول، ويساعدك بدوره على تناول كميات طعام أقل.

البروتين يساعد على دعم كتلة العضلات

يتطلب البروتين طاقة وجهداً أكبر للهضم مقارنة بالكربوهيدرات والدهون. ويتم استخدام ما يقرب من 30 في المائة من السعرات الحرارية من البروتين الذي تأكله لهضمه.

وتُعد الأحماض الأمينية الموجودة في البروتين ضرورية للعمليات الجسدية اليومية. ويؤدي نقص البروتين في النظام الغذائي إلى تحطيم الجسم للأنسجة العضلية للوصول إلى هذه الأحماض الأمينية. لذلك، فإن تناول كمية كافية من البروتين يمكن أن يمنع انهيار العضلات ويحافظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن.

الألياف والبروتين ينظمان نسبة السكر في الدم

بما أن البروتين أصعب في الهضم، فإنه يبطئ عملية الهضم. وهذا يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. يؤدي هذا أيضاً إلى إبطاء إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم، مما يحافظ على ثبات مستويات الجلوكوز في الدم. ويمكن لمستويات السكر الثابتة في الدم أن تمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام التي تحدث بعد ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وعلى الرغم من أن الألياف عبارة عن كربوهيدرات، فإنها لا يتم هضمها أو تكسيرها، وهذا يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يبطئ عملية هضم الكربوهيدرات الأخرى التي تتناولها. ويمكن أن تساعد الألياف في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم التي تؤدي إلى إطلاق هرمون الإنسولين وتخزين الدهون.

الألياف يمكن أن تحسن صحة الأمعاء

بعض الألياف القابلة للذوبان هي أيضاً بريبايوتكس. وهذه البريبايوتكس تغذي بكتيريا الأمعاء (ميكروبيوم الأمعاء الصحي). وأظهرت الدراسات أن وجود ميكروبيوم الأمعاء يمكن أن يقلل خطر زيادة الوزن على المدى الطويل.

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تشعر بالجوع سريعاً بعد الإفطار؟ 8 أفكار تجعل وجبتك أكثر إشباعاً

8 أفكار سهلة لتجديد وجبة الإفطار (بكسلز)
8 أفكار سهلة لتجديد وجبة الإفطار (بكسلز)
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تشعر بالجوع سريعاً بعد الإفطار؟ 8 أفكار تجعل وجبتك أكثر إشباعاً

8 أفكار سهلة لتجديد وجبة الإفطار (بكسلز)
8 أفكار سهلة لتجديد وجبة الإفطار (بكسلز)

قد يتحول الإفطار إلى وجبة متكررة ومملة إذا اعتدنا تناول الأطعمة نفسها كل صباح، لكن إدخال تعديلات بسيطة على المكونات وطرق التحضير يمكن أن يجعلها أكثر تنوعاً وفائدة. فإضافة البروتين والألياف والدهون الصحية إلى الأطعمة المعتادة تساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، وتمنح الوجبة قيمة غذائية أكبر.

ويقدم تقرير لموقع «فيريويل هيلث» 8 أفكار سهلة لتجديد وجبة الإفطار، والاستفادة من مكونات متوفرة في معظم المطابخ.

1. أضف البروتين إلى الشوفان لتعزيز الشبع

يُعد الشوفان من الحبوب الكاملة المفيدة، فهو غني بالألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد على الشعور بالامتلاء. ويمكن جعل هذه الوجبة أكثر إشباعاً بإضافة مصادر البروتين، الذي يبطئ بدوره عملية الهضم ويساعد على استمرار الشعور بالشبع مدة أطول.

وتشير أبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون إفطاراً غنياً بالبروتين يميلون إلى استهلاك كميات أقل من الطعام خلال بقية اليوم، كما قد يشهدون تقلبات أقل في مستويات السكر في الدم.

ومن الإضافات المناسبة للشوفان:

- المكسرات والبذور.

- زبدة المكسرات.

- مسحوق البروتين.

- البيض المقلي.

2. اجعل العصائر أكثر كثافة وفائدة بمكونات مشبعة

يمكن تحويل العصير الصباحي إلى وجبة أكثر تكاملاً بإضافة أطعمة غنية بالبروتين أو الدهون الصحية، ما يمنحه قواماً أكثر كثافة ويجعله مشبعاً لفترة أطول، فضلاً عن المساعدة في الحفاظ على النشاط خلال ساعات الصباح.

ومن الخيارات التي يمكن إضافتها:

- الخضراوات الورقية الطازجة.

- الحليب قليل الدسم أو الحليب النباتي.

- الزبادي.

- زبدة المكسرات.

- الأفوكادو.

- الجبن القريش.

- بذور الكتان أو الشيا.

- الشوفان.

- مسحوق البروتين.

3. استبدل إضافات الخبز المحمص بمكونات غنية بالبروتين

قد لا تكون شريحة الخبز المحمص مع الزبدة وحدها كافية لتوفير إفطار مشبع، لكن إضافة مكونات غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية يمكن أن تحوّلها إلى وجبة متكاملة وأكثر تنوعاً.

ويُفضل البدء بخبز الحبوب الكاملة، ثم إضافة مكونات مختلفة حسب المتوفر في المنزل، مثل:

- الحمص المهروس مع جبن الفيتا المفتت والطماطم المقطعة.

- جبن الريكوتا مع بذور الشيا والتوت.

- الأفوكادو مع بيضة مقلية.

- الخضراوات المخللة مع جبن البارميزان.

- الفاصوليا المهروسة مع قليل من ملح البحر.

- زبدة المكسرات مع شرائح الموز.

4. حضّر عجة البيض بحشوات متنوعة

يُعد البيض قاعدة سهلة لإعداد إفطار غني ومشبع، ويمكن تحضير العجة باستخدام البيض الكامل أو بياض البيض، ثم إضافة مكونات مختلفة لتغيير النكهة وزيادة القيمة الغذائية.

ومن الحشوات المقترحة:

- الخضراوات المطبوخة المتبقية من وجبات سابقة.

- البطاطا الحلوة المشوية.

- الخضراوات الورقية.

- البصل والثوم.

- الفلفل الحلو والطماطم والفطر.

- الجبن المبشور.

- جبن الريكوتا أو الجبن القريش.

- الأعشاب الطازجة.

- النقانق أو اللحم المقدد.

- الفاصوليا.

5. اجمع مكوناتك المفضلة في طبق إفطار واحد

تُعد أطباق الإفطار المتنوعة وسيلة عملية للخروج من روتين الوجبات الصباحية؛ إذ يمكن إعدادها باستخدام مكونات مختلفة متوفرة في المنزل، مع الحرص على الجمع بين البروتين والألياف للحصول على وجبة مشبعة.

ويمكن إعداد الطبق وفق الخطوات التالية:

- ابدأ بقاعدة غنية بالألياف: مثل الأرز البني أو الكينوا أو العدس أو الشوفان أو الخضراوات المشوية أو الفاصوليا المطبوخة.

- أضف مصدراً للبروتين: مثل البيض المخفوق أو المقلي أو المسلوق، أو التوفو، أو الدجاج المفتت، أو السلمون.

- أدخل الدهون الصحية: باستخدام الأفوكادو أو المكسرات أو البذور أو الجبن قليل الدسم.

- أضف النكهة: من خلال الصلصة الحارة أو السالسا أو الغواكامولي أو الأعشاب الطازجة.

6. لفائف الإفطار... وجبة سهلة التحضير مسبقاً

تتميز لفائف الإفطار بإمكانية تنويع مكوناتها وسهولة إعدادها مسبقاً، ما يجعلها خياراً مناسباً للأشخاص الذين لا يملكون وقتاً كافياً لتحضير وجبة صباحية يومياً.

ويمكن إعداد كمية منها خلال عطلة نهاية الأسبوع، والاحتفاظ بها للاستمتاع بها خلال أيام العمل.

ومن المكونات التي يمكن استخدامها:

- البيض المخفوق أو شرائح البيض المسلوق.

- الأرز البني أو الكينوا.

- الفاصوليا السوداء.

- البطاطا المشوية أو البطاطا الحلوة.

- البصل المفروم.

- الفلفل الحلو أو الفطر المطبوخ.

- نقانق الدجاج أو الديك الرومي.

- التوفو.

- الجبن المبشور أو جبن الريكوتا.

7. الشوفان المخبوز... خيار حلو ومناسب للصباح المزدحم

إذا كنت تفضل المذاق الحلو في الصباح، فإن الشوفان المخبوز أو المحضر مسبقاً طوال الليل يوفر بديلاً عملياً ومغذياً، خصوصاً أنه يمكن تجهيزه قبل موعد تناوله، ما يوفر الوقت خلال الصباح.

وللحفاظ على التنوع وتجنب الملل، يمكن تغيير الإضافات من أسبوع إلى آخر، مثل:

- شرائح التفاح والقرفة.

- التوت الأزرق واللوز.

- الفستق والتوت البري المجفف.

- مسحوق البروتين بنكهات مختلفة.

8. استفد من بقايا عشاء الليلة السابقة

لا يشترط أن تتكون وجبة الإفطار من أطعمة تقليدية أو حلوة؛ ففي كثير من البلدان، يتناول الناس أطعمة مالحة في الصباح، مثل حساء الميسو أو يخنة الفاصوليا.

ويمكن الاستفادة من بقايا الطعام المحفوظة في الثلاجة لإعداد وجبات صباحية متنوعة، من بينها:

- تقديم البطاطا الحلوة المطبوخة مع الفاصوليا المخبوزة وصلصة السالسا.

- إضافة الخضراوات المشوية إلى طبق من الأرز البني والبيض المخفوق.

- إعداد لفافة بخبز الحبوب الكاملة والخضراوات الطازجة ومصدر للبروتين، مثل صدر الدجاج.

- تسخين الحساء المتبقي وتناوله مع خبز الحبوب الكاملة.

- تحضير سلطة من أنواع مختلفة من الفاصوليا وإضافة الخضراوات المتبقية.

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