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صحتك

مشاهير يروّجون لشرب زيت الزيتون يومياً... ماذا يقول الخبراء؟

زيت الزيتون يُسهم في دعم صحة القلب (بيكسلز)
زيت الزيتون يُسهم في دعم صحة القلب (بيكسلز)
TT
TT

مشاهير يروّجون لشرب زيت الزيتون يومياً... ماذا يقول الخبراء؟

زيت الزيتون يُسهم في دعم صحة القلب (بيكسلز)
زيت الزيتون يُسهم في دعم صحة القلب (بيكسلز)

أصبح تناول جرعات مباشرة من زيت الزيتون صيحة رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي، تروّج لها شخصيات شهيرة، مثل كورتني كارداشيان وهيلي بيبر، باعتبارها ممارسة تنطوي على فوائد صحية مزعومة، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

ومع ذلك، يشكك بعض المتخصصين في المجال الصحي في جدوى تناول زيت الزيتون بهذه الطريقة، وما إذا كان يمثل بالفعل ممارسة مفيدة للصحة.

وفي تصريح لشبكة «فوكس نيوز ديجيتال»، قالت ميغان ماير، الحاصلة على درجة الدكتوراه والمستشارة في مجال التواصل العلمي، والمقيمة بولاية كارولاينا الشمالية الأميركية: «أعتقد أن مثل هذه الصيحات الصحية تكتسب رواجاً لأنها جديدة، ولأنها تنتشر بسرعة كبيرة عبر الإنترنت».

وأضافت: «كما أعتقد أن الناس يبحثون عن حلول صحية سريعة ومريحة؛ فتحسين النظام الغذائي غالباً ما يكون أمراً صعباً ويستغرق وقتاً طويلاً، كما أن ظهور نتائج هذا التحسين يتطلب عادةً وقتاً أطول أيضاً».

وشارك هاري جوسي، أحد نجوم برامج تلفزيون الواقع، تجربته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما واظب على شرب مزيج من زيت الزيتون وعصير الليمون كل صباح لمدة أسبوع كامل. وأشار إلى أن أبرز تغيير لاحظه كان في وجهه، إذ تحدث عن «تراجع الانتفاخ» و«بشرة أكثر تجانساً».

كما نشر مستخدم آخر على وسائل التواصل الاجتماعي تجربة مماثلة، واصفاً هذه الممارسة بأنها «طريقة ممتازة للحد من الالتهابات».

وغالباً ما يستند الأشخاص الذين يشيدون بالفوائد الغذائية لزيت الزيتون إلى احتوائه على مركبات تُعرف باسم «البوليفينولات».

ووفقاً للمعاهد الوطنية للصحة، فإن البوليفينولات، وهي مركبات تنتجها النباتات، قد تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات، مما قد يحقق مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

وتوضح ماير: «هناك ملاحظة مهمة، وهي أن محتوى البوليفينولات في زيت الزيتون قد يتفاوت بشكل كبير؛ فزيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي عادةً على نسبة أعلى من البوليفينولات مقارنة بزيت الزيتون ذي المذاق الخفيف الذي خضع لعملية التكرير».

وعند إدراجه ضمن نظام غذائي صحي، يمكن أن يسهم زيت الزيتون في دعم صحة القلب.

وقد توصلت دراسة رصدية نُشرت عام 2022 في «مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب» (JACC) إلى أن البالغين الذين يستهلكون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يومياً تنخفض لديهم احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 19 في المائة.

وأشارت ماير إلى أن «الفوائد التي تعود على صحة القلب ترتبط بدرجة كبيرة بما يحتويه زيت الزيتون من دهون أحادية غير مشبعة وبوليفينولات».

الأشخاص الذين يشيدون بالفوائد الغذائية لزيت الزيتون يستندون إلى احتوائه على مركبات تُعرف باسم «البوليفينولات» (بيكسلز)

هل تناول جرعات مباشرة من زيت الزيتون آمن؟

أوضحت ماير أن تناول جرعة مباشرة من زيت الزيتون «يُعد آمناً لمعظم الأشخاص الأصحاء».

ومع ذلك، شددت على ضرورة تجنب هذه الممارسة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المرارة، أو الارتجاع المزمن، أو حساسية المعدة.

كما أن زيادة الوزن تُعد أحد الاحتمالات الواردة عند اتباع هذه العادة.

وتقول ماير: «إن تناول جرعة أو جرعتين من زيت الزيتون يومياً قد يضيف مئات السعرات الحرارية إلى إجمالي ما تستهلكه خلال اليوم. وبما أن استهلاك سعرات حرارية تفوق ما يحرقه الجسم يومياً يؤدي إلى زيادة الوزن، فإن تناول جرعة أو جرعتين من زيت الزيتون يومياً سيؤدي على الأرجح إلى زيادة الوزن بمرور الوقت».

وتضيف: «بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول كمية كبيرة من الدهون على معدة فارغة قد يسبب اضطراباً في المعدة، أو ارتجاعاً حمضياً، أو شعوراً بالانتفاخ، أو ليونة في البراز».

وفي نهاية المطاف، لا تنصح ماير بتناول زيت الزيتون على هيئة جرعات مباشرة، لكنها تشجع على استهلاكه بطرق أخرى.

وتقول: «زيت الزيتون لذيذ؛ لذا أنصح بالاستمتاع به كجزء من وجباتك، إذ يمكنك استخدامه في تشويح الطعام، أو أساساً لتحضير الصلصات، أو إضافة القليل منه فوق الحساء والأطباق المختلفة».

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جميع أنواع الحلوى الغنية بالسكر تسهم في تسوس الأسنان (بيكسلز)
TT
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تحافظ على نظافة أسنانك؟ 11 عادة قد تفسد جهودك

جميع أنواع الحلوى الغنية بالسكر تسهم في تسوس الأسنان (بيكسلز)
جميع أنواع الحلوى الغنية بالسكر تسهم في تسوس الأسنان (بيكسلز)

قد تحرص على تنظيف أسنانك يومياً، لكن بعض العادات التي تمارسها دون تفكير قد تُلحِق بها أضراراً تتراكم مع مرور الوقت؛ فمن مضغ الثلج وأقلام الرصاص إلى تناول بعض الأطعمة والمشروبات، هناك سلوكيات تبدو بسيطة، لكنها قد تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان أو تشقّقها أو تسوّسها، بل وفقدانها في بعض الحالات، وفقاً لموقع «ويب ميد».

1. مضغ الثلج

قد تعتقد أن الثلج غير ضارّ بالأسنان؛ فهو طبيعي وخالٍ من السكر. لكن مضغ مكعبات الثلج الصلبة والمجمّدة قد يؤدي إلى تكسّر الأسنان أو تشققها.

وإذا تسبب المضغ المتكرر، الذي قد تمارسه دون وعي، في تهيُّج الأنسجة الرخوة داخل السن، فقد تعاني من آلام متكررة في الأسنان. كما قد تؤدي الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة إلى الشعور بألم مفاجئ وحاد، أو بألم يستمر لفترة أطول.

وفي المرة المقبلة التي تشعر فيها برغبة في مضغ الثلج، حاول استبدال علكة خالية من السكر به.

2. ممارسة الرياضة دون واقٍ للفم

سواء كنت تمارس كرة القدم أو الهوكي أو أي رياضة أخرى تتضمن احتكاكاً بدنياً؛ فمن المهم ألا تشارك في اللعب دون استخدام واقٍ للفم.

وواقي الفم عبارة عن قطعة بلاستيكية مُشكّلة خصيصاً لحماية صف الأسنان العلوي. ومن دونه، قد تتعرَّض أسنانك للكسر أو حتى السقوط عند اشتداد الاحتكاك أثناء اللعب.

ويمكنك شراء واقيات الفم الجاهزة القابلة للتشكيل من المتاجر، أو الحصول على واقٍ مصمَّم خصيصاً لأسنانك لدى طبيب الأسنان.

3. إعطاء الطفل زجاجة الرضاعة وقت النوم

ليس هناك وقت مبكر جداً للبدء في حماية الأسنان.

فإعطاء الطفل زجاجة تحتوي على العصير أو الحليب أو الحليب الاصطناعي عند موعد النوم قد يعرّض أسنانه الجديدة لخطر التسوس.

وقد يعتاد الطفل على النوم والزجاجة في فمه، مما يؤدي إلى بقاء أسنانه معرضة للسكريات طوال الليل.

ولذلك، من الأفضل إبقاء زجاجات الرضاعة خارج سرير الطفل.

4. صرير الأسنان

قد يؤدي صرير الأسنان، المعروف طبياً باسم «Bruxism»، إلى تآكلها تدريجياً مع مرور الوقت.

وغالباً ما يرتبط هذا السلوك بالتوتر وعادات النوم، مما يجعل التحكم فيه أمراً صعباً.

ويمكن أن يساعد تجنُّب الأطعمة الصلبة خلال النهار على تخفيف الألم والحد من الأضرار الناتجة عن هذه العادة. كما أن ارتداء واقٍ للفم ليلاً قد يحمي الأسنان من التلف الذي يسببه الصرير أثناء النوم.

5. أقراص السعال

مجرد بيع أقراص السعال في قسم الأدوية لا يعني بالضرورة أنها مفيدة لصحة الأسنان؛ إذ يحتوي معظمها على كميات كبيرة من السكر.

ولذلك، بعد استخدام أحد هذه الأقراص لتهدئة الحلق، احرص على تنظيف أسنانك جيداً.

وسواء كان السكر الموجود في الفم مصدره أقراص السعال أو الحلوى الصلبة، فإنه يتفاعل مع طبقة البلاك اللزجة التي تغطي الأسنان.

وتحوّل البكتيريا الموجودة في هذه الطبقة السكر إلى أحماض تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يتسبب في النهاية في ظهور التسوس.

6. الحلوى الهلامية

تسهم جميع أنواع الحلوى الغنية بالسكر في تسوس الأسنان، لكن بعض الأنواع قد تكون أكثر ضرراً من غيرها.

فالحلوى الهلامية (Gummy Candy) تلتصق بالأسنان، مما يُبقي السكر والأحماض الناتجة عنه على تماس مع طبقة المينا لساعات.

وإذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن هذه الحلوى، فمن الأفضل تناولها ضمن وجبة رئيسية بدلاً من تناولها كوجبة خفيفة منفصلة.

فخلال الوجبات، يزداد إفراز اللعاب، مما يساعد على غسل بقايا الحلوى والأحماض والتخلص منها.

7. المشروبات الغازية

ليست الحلوى وحدها مصدراً لكميات كبيرة من السكر، إذ قد تحتوي الحصة الواحدة من المشروبات الغازية على ما يصل إلى 11 ملعقة صغيرة منه.

ولا يقتصر ضرر هذه المشروبات على السكر، بل تحتوي أيضاً على حمضي الفوسفوريك والستريك، اللذين يسهمان في تآكل مينا الأسنان.

ورغم أن المشروبات الغازية المخصصة للحميات الغذائية، المعروفة باسم «الدايت»، تخلو من السكر، فإنها قد تحتوي على كميات أكبر من الأحماض المرتبطة بالمحليات الصناعية.

8. فتح الأشياء باستخدام الأسنان

قد يبدو فتح أغطية الزجاجات أو العبوات البلاستيكية باستخدام الأسنان وسيلة سهلة ومريحة، لكنها من العادات التي تثير استياء أطباء الأسنان.

فاستخدام الأسنان بوصفها أدوات لفتح الأشياء قد يؤدي إلى تشققها أو تعرضها للكسر.

وبدلاً من ذلك، احرص على إبقاء مقص أو فتاحة زجاجات في متناول يدك.

وباختصار، ينبغي استخدام الأسنان لتناول الطعام فقط، لا بوصفها أدوات لفتح العبوات.

9. رقائق البطاطس

تعمل البكتيريا الموجودة في طبقة البلاك على تفكيك الأطعمة النشوية وتحويلها إلى أحماض.

ويمكن لهذه الأحماض أن تهاجم الأسنان خلال العشرين دقيقة التالية لتناول الطعام، وقد يستمر تأثيرها مدة أطول إذا علقت بقايا الطعام بين الأسنان أو كنت تتناول الوجبات الخفيفة بصورة متكررة.

ولذلك، يُنصح باستخدام خيط الأسنان بعد تناول رقائق البطاطس أو غيرها من الأطعمة النشوية التي تميل إلى الالتصاق بالأسنان أو العلوق بينها.

10. مضغ أقلام الرصاص

هل تجد نفسك تمضغ قلم الرصاص أثناء التركيز في العمل أو الدراسة؟ على غرار مضغ الثلج، قد تؤدي هذه العادة إلى تكسر الأسنان أو ظهور تشققات فيها.

ولذلك، تُعد العلكة الخالية من السكر خياراً أفضل عندما تشعر برغبة في مضغ شيء ما.

فهي تحفّز إفراز اللعاب، مما يساعد على تقوية الأسنان وحمايتها من الأحماض التي تهاجم طبقة المينا.

11. التدخين

قد تتسبب السجائر وغيرها من منتجات التبغ في تصبغ الأسنان، بل وقد تؤدي إلى فقدانها نتيجة الإصابة بأمراض اللثة.

كما يمكن أن يتسبب استخدام التبغ في الإصابة بسرطان الفم والشفاه واللسان.

وإذا كنت تبحث عن سبب إضافي للإقلاع عن التدخين، ففكّر في الحفاظ على ابتسامتك.

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صحتك

مشاهير يروّجون لشرب زيت الزيتون يومياً... ماذا يقول الخبراء؟

زيت الزيتون يُسهم في دعم صحة القلب (بيكسلز)
زيت الزيتون يُسهم في دعم صحة القلب (بيكسلز)
TT
TT

مشاهير يروّجون لشرب زيت الزيتون يومياً... ماذا يقول الخبراء؟

زيت الزيتون يُسهم في دعم صحة القلب (بيكسلز)
زيت الزيتون يُسهم في دعم صحة القلب (بيكسلز)

أصبح تناول جرعات مباشرة من زيت الزيتون صيحة رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي، تروّج لها شخصيات شهيرة، مثل كورتني كارداشيان وهيلي بيبر، باعتبارها ممارسة تنطوي على فوائد صحية مزعومة، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

ومع ذلك، يشكك بعض المتخصصين في المجال الصحي في جدوى تناول زيت الزيتون بهذه الطريقة، وما إذا كان يمثل بالفعل ممارسة مفيدة للصحة.

وفي تصريح لشبكة «فوكس نيوز ديجيتال»، قالت ميغان ماير، الحاصلة على درجة الدكتوراه والمستشارة في مجال التواصل العلمي، والمقيمة بولاية كارولاينا الشمالية الأميركية: «أعتقد أن مثل هذه الصيحات الصحية تكتسب رواجاً لأنها جديدة، ولأنها تنتشر بسرعة كبيرة عبر الإنترنت».

وأضافت: «كما أعتقد أن الناس يبحثون عن حلول صحية سريعة ومريحة؛ فتحسين النظام الغذائي غالباً ما يكون أمراً صعباً ويستغرق وقتاً طويلاً، كما أن ظهور نتائج هذا التحسين يتطلب عادةً وقتاً أطول أيضاً».

وشارك هاري جوسي، أحد نجوم برامج تلفزيون الواقع، تجربته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما واظب على شرب مزيج من زيت الزيتون وعصير الليمون كل صباح لمدة أسبوع كامل. وأشار إلى أن أبرز تغيير لاحظه كان في وجهه، إذ تحدث عن «تراجع الانتفاخ» و«بشرة أكثر تجانساً».

كما نشر مستخدم آخر على وسائل التواصل الاجتماعي تجربة مماثلة، واصفاً هذه الممارسة بأنها «طريقة ممتازة للحد من الالتهابات».

وغالباً ما يستند الأشخاص الذين يشيدون بالفوائد الغذائية لزيت الزيتون إلى احتوائه على مركبات تُعرف باسم «البوليفينولات».

ووفقاً للمعاهد الوطنية للصحة، فإن البوليفينولات، وهي مركبات تنتجها النباتات، قد تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات، مما قد يحقق مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

وتوضح ماير: «هناك ملاحظة مهمة، وهي أن محتوى البوليفينولات في زيت الزيتون قد يتفاوت بشكل كبير؛ فزيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي عادةً على نسبة أعلى من البوليفينولات مقارنة بزيت الزيتون ذي المذاق الخفيف الذي خضع لعملية التكرير».

وعند إدراجه ضمن نظام غذائي صحي، يمكن أن يسهم زيت الزيتون في دعم صحة القلب.

وقد توصلت دراسة رصدية نُشرت عام 2022 في «مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب» (JACC) إلى أن البالغين الذين يستهلكون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يومياً تنخفض لديهم احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 19 في المائة.

وأشارت ماير إلى أن «الفوائد التي تعود على صحة القلب ترتبط بدرجة كبيرة بما يحتويه زيت الزيتون من دهون أحادية غير مشبعة وبوليفينولات».

الأشخاص الذين يشيدون بالفوائد الغذائية لزيت الزيتون يستندون إلى احتوائه على مركبات تُعرف باسم «البوليفينولات» (بيكسلز)

هل تناول جرعات مباشرة من زيت الزيتون آمن؟

أوضحت ماير أن تناول جرعة مباشرة من زيت الزيتون «يُعد آمناً لمعظم الأشخاص الأصحاء».

ومع ذلك، شددت على ضرورة تجنب هذه الممارسة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المرارة، أو الارتجاع المزمن، أو حساسية المعدة.

كما أن زيادة الوزن تُعد أحد الاحتمالات الواردة عند اتباع هذه العادة.

وتقول ماير: «إن تناول جرعة أو جرعتين من زيت الزيتون يومياً قد يضيف مئات السعرات الحرارية إلى إجمالي ما تستهلكه خلال اليوم. وبما أن استهلاك سعرات حرارية تفوق ما يحرقه الجسم يومياً يؤدي إلى زيادة الوزن، فإن تناول جرعة أو جرعتين من زيت الزيتون يومياً سيؤدي على الأرجح إلى زيادة الوزن بمرور الوقت».

وتضيف: «بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول كمية كبيرة من الدهون على معدة فارغة قد يسبب اضطراباً في المعدة، أو ارتجاعاً حمضياً، أو شعوراً بالانتفاخ، أو ليونة في البراز».

وفي نهاية المطاف، لا تنصح ماير بتناول زيت الزيتون على هيئة جرعات مباشرة، لكنها تشجع على استهلاكه بطرق أخرى.

وتقول: «زيت الزيتون لذيذ؛ لذا أنصح بالاستمتاع به كجزء من وجباتك، إذ يمكنك استخدامه في تشويح الطعام، أو أساساً لتحضير الصلصات، أو إضافة القليل منه فوق الحساء والأطباق المختلفة».

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صحتك

مغذيات ومكملات تساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم

الحليب من أفضل المشروبات لدعم صحة العظام وتقويتها لأنه غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين «د - D» (بيكسباي)
الحليب من أفضل المشروبات لدعم صحة العظام وتقويتها لأنه غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين «د - D» (بيكسباي)
TT
TT

مغذيات ومكملات تساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم

الحليب من أفضل المشروبات لدعم صحة العظام وتقويتها لأنه غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين «د - D» (بيكسباي)
الحليب من أفضل المشروبات لدعم صحة العظام وتقويتها لأنه غني بالكالسيوم والبروتين وفيتامين «د - D» (بيكسباي)

هناك مغذيات معينة يمكن أن تساعد في تعزيز امتصاص الكالسيوم في الجسم. فالحصول على ما يكفي من فيتامين «د» والمغنيسيوم يضمن أن يتمكن الكالسيوم من أداء وظيفته بفعالية.

ما هي المغذيات التي تعزز امتصاص الكالسيوم؟

فيتامين «د»

فيتامين «د» ضروري لامتصاص الكالسيوم في الأمعاء. ومن دونه، لا يستطيع الكالسيوم أداء وظيفته بفعالية. وعدم الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين «د» يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الكسور، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين «د» معاً قد يساعد في تحسين كثافة المعادن في العظام لدى كبار السن. ومع ذلك، من الأفضل دائماً السعي للحصول على ما يكفي من هذه المغذيات من الطعام أولاً.

المغنيسيوم

يساعد المغنيسيوم الجسم على استخدام الكالسيوم وامتصاصه. فهو يلعب دوراً في نقل الكالسيوم عبر أغشية الخلايا، ويساعد جسمك على تحويل فيتامين «د» إلى شكله النشط، وهو أمر مهم لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام.

كيف تحصل على ما يكفي من فيتامين «د»؟

يمكن إنتاج فيتامين «د» في الجسم من خلال التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، لكن لا تزال هناك حاجة إلى فيتامين «د» إضافي من النظام الغذائي لضمان تلبية الاحتياجات. وتتراوح احتياجات البالغين من فيتامين «د» بين 600 و800 وحدة دولية (IU) يومياً.

تشمل المصادر الغذائية لفيتامين «د»: الأسماك (التراوت، السلمون، السردين، والتونة) المشروم، البيض، الحليب، والحبوب المدعمة بفيتامين «د».

ورغم أن اتباع نهج يعتمد على الطعام أولاً هو الأفضل دائماً، فقد تحتاج إلى تناول مكملات فيتامين «د» إذا كنت تعاني من نقص فيه. وتشمل الفئات الأكثر عرضة لخطر النقص: المصابين بعدم تحمل اللاكتوز، والمصابين بحساسية الحليب، ومن يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً، وأي شخص لديه تعرض محدود لأشعة الشمس، والأشخاص ذوي البشرة الداكنة، لأن الميلانين يحجب أشعة الشمس فوق البنفسجية من النوع B، وهي ضرورية لتصنيع فيتامين «د»، والأشخاص الذين لديهم امتصاص محدود للدهون (داء كرون، التليف الكيسي، وسوء امتصاص الدهون) أو امتصاص محدود لفيتامين «د» في الأمعاء (تاريخ من استئصال الأمعاء أو جراحة تحويل مسار المعدة).

تتوفر مكملات فيتامين «د» في شكلين: فيتامين «د 2» وفيتامين «د 3». وكلا الخيارين يرفع مستويات فيتامين «د» في المصل. ومع ذلك، فإن فيتامين «د 3» يرفع مستويات المصل بدرجة أكبر ويحافظ على تلك المستويات لفترة أطول.

كيف تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم؟

المغنيسيوم مغذٍّ أساسي. وتتراوح احتياجات البالغين بين 310 و420 مليغراماً يومياً.

تشمل المصادر الغذائية للمغنيسيوم:

  • البذور: بذور اليقطين وبذور الشيا.
  • المكسرات: اللوز والكاجو والفول السوداني وزبدة الفول السوداني.
  • الخضراوات: السبانخ والبروكلي والجزر.
  • البقوليات: الفاصولياء السوداء وفول الصويا والفاصولياء الحمراء.
  • الحبوب الكاملة: الأرز البني والحبوب المدعمة والشوفان وخبز القمح الكامل.
  • الفواكه: الموز والأفوكادو والتفاح.

يتوفر المغنيسيوم في شكل مكملات كأكسيد المغنيسيوم أو سترات المغنيسيوم أو كلوريد المغنيسيوم. ويُستخدم المغنيسيوم أيضاً في بعض الأدوية الأخرى، مثل الملينات أو مضادات الحموضة.

لماذا الكالسيوم مهم وكيف تحصل عليه؟

الكالسيوم هو المعدن الأكثر وفرة في الجسم. وهو مهم للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك: بنية العظام والأسنان وقوتها، وظيفة العضلات والأعصاب، وظيفة الأوعية الدموية، وإطلاق بعض الهرمونات.

يحتاج معظم البالغين إلى 1000 - 1200 مغ يومياً. ويمكن العثور على الكالسيوم:

  • بشكل طبيعي في بعض الأطعمة (مثل حليب البقر والزبادي والجبن والسردين والسلمون والخضراوات الورقية الخضراء).
  • مضافاً إلى بعض الأطعمة (مثل حليب النبات المدعم بالكالسيوم وعصير البرتقال وحبوب الإفطار).
  • متوفراً كمكملات (غالباً ككربونات الكالسيوم أو سترات الكالسيوم).

من قد يحتاج إلى مكملات الكالسيوم؟

ينبغي دائماً مناقشة المكملات مع طبيبك حتى تتمكنا من تقييم الفوائد والمخاطر معاً، بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة. ويمكن لمقدم الرعاية الصحية أو اختصاصي التغذية المسجل مساعدتك في تحديد المكمل الأنسب لك والتوصية بالجرعة المناسبة.

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