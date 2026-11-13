مشاهير يروّجون لشرب زيت الزيتون يومياً... ماذا يقول الخبراء؟

أصبح تناول جرعات مباشرة من زيت الزيتون صيحة رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي، تروّج لها شخصيات شهيرة، مثل كورتني كارداشيان وهيلي بيبر، باعتبارها ممارسة تنطوي على فوائد صحية مزعومة، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

ومع ذلك، يشكك بعض المتخصصين في المجال الصحي في جدوى تناول زيت الزيتون بهذه الطريقة، وما إذا كان يمثل بالفعل ممارسة مفيدة للصحة.

وفي تصريح لشبكة «فوكس نيوز ديجيتال»، قالت ميغان ماير، الحاصلة على درجة الدكتوراه والمستشارة في مجال التواصل العلمي، والمقيمة بولاية كارولاينا الشمالية الأميركية: «أعتقد أن مثل هذه الصيحات الصحية تكتسب رواجاً لأنها جديدة، ولأنها تنتشر بسرعة كبيرة عبر الإنترنت».

وأضافت: «كما أعتقد أن الناس يبحثون عن حلول صحية سريعة ومريحة؛ فتحسين النظام الغذائي غالباً ما يكون أمراً صعباً ويستغرق وقتاً طويلاً، كما أن ظهور نتائج هذا التحسين يتطلب عادةً وقتاً أطول أيضاً».

وشارك هاري جوسي، أحد نجوم برامج تلفزيون الواقع، تجربته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما واظب على شرب مزيج من زيت الزيتون وعصير الليمون كل صباح لمدة أسبوع كامل. وأشار إلى أن أبرز تغيير لاحظه كان في وجهه، إذ تحدث عن «تراجع الانتفاخ» و«بشرة أكثر تجانساً».

كما نشر مستخدم آخر على وسائل التواصل الاجتماعي تجربة مماثلة، واصفاً هذه الممارسة بأنها «طريقة ممتازة للحد من الالتهابات».

وغالباً ما يستند الأشخاص الذين يشيدون بالفوائد الغذائية لزيت الزيتون إلى احتوائه على مركبات تُعرف باسم «البوليفينولات».

ووفقاً للمعاهد الوطنية للصحة، فإن البوليفينولات، وهي مركبات تنتجها النباتات، قد تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات، مما قد يحقق مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

وتوضح ماير: «هناك ملاحظة مهمة، وهي أن محتوى البوليفينولات في زيت الزيتون قد يتفاوت بشكل كبير؛ فزيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي عادةً على نسبة أعلى من البوليفينولات مقارنة بزيت الزيتون ذي المذاق الخفيف الذي خضع لعملية التكرير».

وعند إدراجه ضمن نظام غذائي صحي، يمكن أن يسهم زيت الزيتون في دعم صحة القلب.

وقد توصلت دراسة رصدية نُشرت عام 2022 في «مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب» (JACC) إلى أن البالغين الذين يستهلكون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يومياً تنخفض لديهم احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 19 في المائة.

وأشارت ماير إلى أن «الفوائد التي تعود على صحة القلب ترتبط بدرجة كبيرة بما يحتويه زيت الزيتون من دهون أحادية غير مشبعة وبوليفينولات».

الأشخاص الذين يشيدون بالفوائد الغذائية لزيت الزيتون يستندون إلى احتوائه على مركبات تُعرف باسم «البوليفينولات» (بيكسلز)

هل تناول جرعات مباشرة من زيت الزيتون آمن؟

أوضحت ماير أن تناول جرعة مباشرة من زيت الزيتون «يُعد آمناً لمعظم الأشخاص الأصحاء».

ومع ذلك، شددت على ضرورة تجنب هذه الممارسة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المرارة، أو الارتجاع المزمن، أو حساسية المعدة.

كما أن زيادة الوزن تُعد أحد الاحتمالات الواردة عند اتباع هذه العادة.

وتقول ماير: «إن تناول جرعة أو جرعتين من زيت الزيتون يومياً قد يضيف مئات السعرات الحرارية إلى إجمالي ما تستهلكه خلال اليوم. وبما أن استهلاك سعرات حرارية تفوق ما يحرقه الجسم يومياً يؤدي إلى زيادة الوزن، فإن تناول جرعة أو جرعتين من زيت الزيتون يومياً سيؤدي على الأرجح إلى زيادة الوزن بمرور الوقت».

وتضيف: «بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول كمية كبيرة من الدهون على معدة فارغة قد يسبب اضطراباً في المعدة، أو ارتجاعاً حمضياً، أو شعوراً بالانتفاخ، أو ليونة في البراز».

وفي نهاية المطاف، لا تنصح ماير بتناول زيت الزيتون على هيئة جرعات مباشرة، لكنها تشجع على استهلاكه بطرق أخرى.

وتقول: «زيت الزيتون لذيذ؛ لذا أنصح بالاستمتاع به كجزء من وجباتك، إذ يمكنك استخدامه في تشويح الطعام، أو أساساً لتحضير الصلصات، أو إضافة القليل منه فوق الحساء والأطباق المختلفة».