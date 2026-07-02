أطعمة قد تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب

من دعم القلب إلى تحسين النوم... عصائر طبيعية تمنحك فوائد صحية مذهلة

تناول عصائر الفاكهة باعتدال يمكن أن يقدم فوائد صحية مهمة (إ.ب.أ)

رغم الجدل المستمر حول تناول عصائر الفاكهة بسبب احتوائها على السكريات الطبيعية، فإن خبراء التغذية يؤكدون أن تناولها باعتدال يمكن أن يقدم فوائد صحية مهمة، خاصة لمن لا يحصلون على الكمية الكافية من الفواكه والخضراوات يومياً.

فبينما تظل الفاكهة الكاملة الخيار الأفضل لاحتوائها على الألياف، فإن بعض العصائر تتميز بخصائص غذائية قد تخفض الكولسترول وتدعم صحة القلب، وتقلل الالتهابات، وتحسّن الهضم، وتساعد على النوم واستشفاء العضلات.

وفيما يلي أبرز هذه العصائر، وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف» البريطانية عن اختصاصية التغذية نيكولا لودلام رين:

عصير الطماطم... لدعم لصحة القلب وخفض الكولسترول

يُعدّ عصير الطماطم من أفضل الخيارات لصحة القلب؛ لاحتوائه على مادة الليكوبين، وهي من مضادات الأكسدة التي ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن طريق الحد من أضرار الكولسترول الضار وتقليل الالتهابات المرتبطة بتصلب الشرايين.

وتوضح لودلام رين أن الطماطم تحتوي أيضاً على البوتاسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

وتنصح اختصاصية التغذية بتناول عصير الطماطم مع وجبة، خاصةً إذا كانت تحتوي على دهون صحية، مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو أو المكسرات؛ لأن ذلك يُساعد على تحسين امتصاص الليكوبين.

عصير الأناناس... لمقاومة الالتهابات

تقول لودلام رين إن الأناناس غنيٌّ بشكل خاص بالبروميلين، وهو مجموعة من الإنزيمات التي دُرست لخصائصها المضادة للالتهابات. وقد ناقشت دراسة نُشرت هذا العام إمكانية قيام البروميلين بحماية الجسم من الأمراض التنكسية العصبية؛ نظراً لخصائصه المضادة للالتهابات.

وتقول لودلام-رين: «يمكن القول إن جميع عصائر الفاكهة مضادة للالتهابات لاحتوائها على مضادات الأكسدة، لكن عصير الأناناس غنيٌّ بشكل خاص بفيتامين سي والمنغنيز والبروميلين».

ونصحت اختصاصية التغذية بالاستمتاع بعصير الأناناس مع الوجبات أو بعد التمرين، حيث تُساعد خصائصه المضادة للالتهابات على استشفاء العضلات.

عصير القراصيا... لتعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي القراصيا (البرقوق المجفف) على مستويات أعلى من البوليفينولات وألياف غذائية أكثر من معظم الفواكه الطازجة.

ولأنه مجفف؛ تتركز فيه العناصر الغذائية والألياف، ما يجعله من أفضل مصادر الفاكهة لتحسين الهضم، ومصدراً للبريبايوتكس (التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء)، بالإضافة إلى الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

وتقول لودلام رين: «يشتهر عصير القراصيا بقدرته على تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك الخفيف؛ لاحتوائه على مادة السوربيتول التي تساعد على سحب الماء إلى الأمعاء، إلى جانب احتوائه على الألياف والمركبات النباتية المفيدة».

كما تشير الأبحاث إلى أن العناصر الغذائية الموجودة في القراصيا، مثل الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، قد تسهم في دعم صحة العظام.

عصير الكرز الحامض... لتحسين جودة النوم

يحظى عصير الكرز الحامض باهتمام متزايد بسبب احتوائه على كميات طبيعية من الميلاتونين والتربتوفان، وهما مركبان قد يساعدان على تحسين جودة النوم وزيادة مدته، خاصة لدى كبار السن.

وتنصح لودلام رين بتناوله قبل النوم بساعة إلى ساعتين، مع تجنب شرب كميات كبيرة من السوائل قبل موعد النوم مباشرة؛ حتى لا تؤثر في استمرارية النوم.

عصير البطيخ... لاستشفاء العضلات بعد التمارين

يُعدّ عصير البطيخ مشروباً مفضلاً لدى عشاق اللياقة البدنية، وقد يُفيد الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام من خلال تحسين ترميم العضلات وتعافيها، كما أن محتواه العالي من الماء (92 في المائة) يُعزز ترطيب الجسم.

تشير لودلام رين إلى أن البطيخ يحتوي على السيترولين، وهو حمض أميني يُسهِم في تدفق الدم، حيث ينقل الأكسجين والمغذيات إلى ألياف العضلات المتضررة. وتقول: «تشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يُساعد في تقليل آلام العضلات بعد التمرين ودعم التعافي بعد النشاط البدني الشاق».

وتشير إحدى الدراسات إلى أن تناوله قبل التمارين بنحو نصف ساعة إلى ساعة قد يعزز هذه الفوائد.

عصير الجوافة... لتحسين امتصاص الحديد

يتميز عصير الجوافة بتركيز مرتفع جداً من فيتامين سي، الذي يعزّز امتصاص الحديد الموجود في الأغذية النباتية، مثل العدس، والفاصوليا، والخضراوات الورقية.

وتوضح لودلام رين أن هذه الفائدة تكتسب أهمية خاصة لدى النباتيين والأشخاص المعرَّضين لنقص الحديد.

ويُنصح بتناوله مع الوجبات الغنية بالحديد، مع تجنب شرب الشاي أو القهوة أو تناول منتجات الألبان في الوقت نفسه؛ لأنها قد تقلل من امتصاص الحديد.

عصير البرتقال... خيار متكامل للعناصر الغذائية

يبقى عصير البرتقال من أكثر العصائر قيمة غذائية؛ إذ يوفر كميات كبيرة من فيتامين سي، إلى جانب حمض الفوليك والبوتاسيوم؛ ما يدعم المناعة ويساعد الجسم على امتصاص الحديد من المصادر النباتية.

وترى لودلام رين أن تناول كوب صغير منه مع وجبة الإفطار أو مع وجبة غنية بالحديد يُعدّ من أفضل الطرق للاستفادة من فوائده.