من الحساسية إلى ضبابية الدماغ... ما مخاطر العفن الأسود في المنزل؟

قد يكون مقززاً ومثيراً للاشمئزاز، وربما ينمو بالفعل في مكان ما داخل حمامك. يُعدّ العفن الأسود كابوساً لأصحاب المنازل؛ إذ يُعرف بصعوبة التخلص منه، وقد يتسبب في أضرار جسيمة ومكلفة للممتلكات، فضلاً عن ارتباطه بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

لكن إلى أي مدى ينبغي أن تشعر بالقلق حيال هذا الضيف غير المرغوب فيه؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته.

ما العفن الأسود؟

توجد أنواع عديدة من العفن، لكن عندما يتحدث الناس عن «العفن الأسود»، فإنهم يشيرون عادةً إلى فطر «ستاكي بوتريس شارتاروم» (Stachybotrys chartarum).

ويظهر هذا الفطر، الذي يتميز بلونه الأسود المائل إلى الأخضر، بصورة طبيعية في البيئة، ويتكاثر عن طريق أبواغ مجهرية تنتقل عبر الهواء. ويمكن لهذه الأبواغ أن تدخل المنزل من خلال الأبواب والنوافذ المفتوحة، أو أنظمة التهوية، أو حتى بالالتصاق بالحيوانات الأليفة والملابس والأحذية.

وبمجرد وصولها إلى داخل المنزل، يمكن أن يبدأ العفن في النمو والانتشار إذا توافرت الظروف المناسبة؛ إذ يزدهر في البيئات الدافئة التي تتسم بالرطوبة المستمرة، خصوصاً في الأماكن التي تحتوي على مادة «السليلوز»، وهي مادة عضوية توجد في ألواح الجدران والورق والخشب.

ولهذا السبب، غالباً ما يظهر العفن في المناطق المتضررة من المياه داخل المنازل، مثل الأقبية والحمامات وغرف الغسيل، وكذلك بالقرب من النوافذ التي تعاني من تسرب المياه.

هل العفن الأسود خطير؟

وفقاً لعيادة «كليفلاند»، قد يتسبب العفن الأسود في مشكلات صحية، لكنه ليس بالضرورة أكثر خطورة من أنواع العفن الأخرى الموجودة في المنازل.

فمثل غيره من الفطريات، يمكن أن يثير العفن الأسود ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي. كما يستطيع بعض أنواعه، ومنها فطر «ستاكي بوتريس شارتاروم»، إنتاج سموم فطرية، وهي مواد سامة طبيعية قد تكون ضارة عند تناولها بكميات كبيرة.

لكن قدرة العفن على إنتاج السموم لا تعني بالضرورة أن التعرض له يؤدي إلى التسمم.

فحتى الآن، لم يثبت العلماء أن التعرض المعتاد للعفن داخل المنازل يؤدي إلى إنتاج كميات كافية من السموم الفطرية للتسبب في تسمم مزمن يؤثر في الجسم بأكمله، وهو ما يُنسب غالباً إلى ما يُعرف باسم «متلازمة العفن الأسود السام».

ما الأعراض الجسدية التي قد يسببها العفن الأسود؟

قد لا يسبب التعرض للعفن أي مشكلات ملحوظة لدى بعض الأشخاص، بينما قد يعاني آخرون من حكة واحمرار في العينين، واحتقان الأنف، والتهاب الحلق، والسعال، والصفير أثناء التنفس، والطفح الجلدي، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويُعدّ المصابون بالربو أو حساسية العفن أو ضعف جهاز المناعة أكثر عرضة للمضاعفات، التي قد تشمل الإصابة بعدوى فطرية في بعض الحالات.

كذلك، قد يعاني الأشخاص الذين يتعرضون لكميات كبيرة من العفن، مثل المزارعين الذين يتعاملون مع التبن المتعفن، من ردود فعل صحية أكثر حدة.

هل يمكن أن يسبب العفن الأسود أعراضاً نفسية؟

هنا تصبح الصورة أقل وضوحاً.

فقد أفاد أشخاص يعيشون أو يعملون في مبانٍ رطبة ينتشر فيها العفن، بأنهم يعانون من التعب والصداع والقلق والاكتئاب، إلى جانب مشكلات إدراكية، من بينها «ضبابية الدماغ» وصعوبة التركيز.

ووجد بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن الفئران التي تعرضت لجرعات مرتفعة من أبواغ فطر «ستاكي بوتريس» (Stachybotrys)، عانت من التهاب في الدماغ، واضطرابات في الذاكرة، وسلوكيات تشبه القلق.

ومع ذلك، تشير منظمات طبية كبرى إلى عدم وجود دراسات بشرية مضبوطة تثبت أن مستويات العفن الموجودة عادةً داخل المباني تنتج كميات كافية من السموم الفطرية (mycotoxins)، تستطيع عبور الحاجز الدموي الدماغي وإحداث أضرار عصبية.

لكن هناك تفسيرات أخرى محتملة للأعراض النفسية التي يبلغ عنها الأشخاص الذين يتعرضون للعفن.

فعلى سبيل المثال، قد تؤدي الحساسية المستمرة واحتقان الجيوب الأنفية ونوبات الربو إلى اضطرابات في النوم، مما يترك المصابين في حالة من الإرهاق والتهيج وتشوش التفكير.

كذلك، فإن التعامل مع منزل ينتشر فيه العفن، والقلق بشأن آثاره الصحية المحتملة، ومحاولة تحديد أسباب الأعراض الغامضة، قد يشكل عبئاً نفسياً كبيراً، مما قد يؤدي إلى تفاقم اضطرابات الصحة النفسية الموجودة مسبقاً، أو يسهم في ظهور اضطرابات جديدة.

ووفقاً لـ«معهد علوم الأعصاب» (Neuroscience Institute)، فإن «هذا العامل المسبب للتوتر المزمن قد يؤدي إلى زيادة حدة القلق وأعراض الاكتئاب، وهو ما قد يمهد بدوره لظهور الذهان لدى الأفراد الأكثر عرضة للإصابة به».

وإضافة إلى ذلك، قد تحتوي المباني الرطبة على مهيجات أخرى، مثل البكتيريا وعث الغبار، التي يمكن أن تسهم بدورها في الإصابة بالصداع وظهور أعراض صحية أخرى.