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صحتك

من الحساسية إلى ضبابية الدماغ... ما مخاطر العفن الأسود في المنزل؟

العفن الأسود قد يثير ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي (بيكسلز)
العفن الأسود قد يثير ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي (بيكسلز)
TT
TT

من الحساسية إلى ضبابية الدماغ... ما مخاطر العفن الأسود في المنزل؟

العفن الأسود قد يثير ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي (بيكسلز)
العفن الأسود قد يثير ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي (بيكسلز)

قد يكون مقززاً ومثيراً للاشمئزاز، وربما ينمو بالفعل في مكان ما داخل حمامك. يُعدّ العفن الأسود كابوساً لأصحاب المنازل؛ إذ يُعرف بصعوبة التخلص منه، وقد يتسبب في أضرار جسيمة ومكلفة للممتلكات، فضلاً عن ارتباطه بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

لكن إلى أي مدى ينبغي أن تشعر بالقلق حيال هذا الضيف غير المرغوب فيه؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته.

ما العفن الأسود؟

توجد أنواع عديدة من العفن، لكن عندما يتحدث الناس عن «العفن الأسود»، فإنهم يشيرون عادةً إلى فطر «ستاكي بوتريس شارتاروم» (Stachybotrys chartarum).

ويظهر هذا الفطر، الذي يتميز بلونه الأسود المائل إلى الأخضر، بصورة طبيعية في البيئة، ويتكاثر عن طريق أبواغ مجهرية تنتقل عبر الهواء. ويمكن لهذه الأبواغ أن تدخل المنزل من خلال الأبواب والنوافذ المفتوحة، أو أنظمة التهوية، أو حتى بالالتصاق بالحيوانات الأليفة والملابس والأحذية.

وبمجرد وصولها إلى داخل المنزل، يمكن أن يبدأ العفن في النمو والانتشار إذا توافرت الظروف المناسبة؛ إذ يزدهر في البيئات الدافئة التي تتسم بالرطوبة المستمرة، خصوصاً في الأماكن التي تحتوي على مادة «السليلوز»، وهي مادة عضوية توجد في ألواح الجدران والورق والخشب.

ولهذا السبب، غالباً ما يظهر العفن في المناطق المتضررة من المياه داخل المنازل، مثل الأقبية والحمامات وغرف الغسيل، وكذلك بالقرب من النوافذ التي تعاني من تسرب المياه.

هل العفن الأسود خطير؟

وفقاً لعيادة «كليفلاند»، قد يتسبب العفن الأسود في مشكلات صحية، لكنه ليس بالضرورة أكثر خطورة من أنواع العفن الأخرى الموجودة في المنازل.

فمثل غيره من الفطريات، يمكن أن يثير العفن الأسود ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي. كما يستطيع بعض أنواعه، ومنها فطر «ستاكي بوتريس شارتاروم»، إنتاج سموم فطرية، وهي مواد سامة طبيعية قد تكون ضارة عند تناولها بكميات كبيرة.

لكن قدرة العفن على إنتاج السموم لا تعني بالضرورة أن التعرض له يؤدي إلى التسمم.

فحتى الآن، لم يثبت العلماء أن التعرض المعتاد للعفن داخل المنازل يؤدي إلى إنتاج كميات كافية من السموم الفطرية للتسبب في تسمم مزمن يؤثر في الجسم بأكمله، وهو ما يُنسب غالباً إلى ما يُعرف باسم «متلازمة العفن الأسود السام».

ما الأعراض الجسدية التي قد يسببها العفن الأسود؟

قد لا يسبب التعرض للعفن أي مشكلات ملحوظة لدى بعض الأشخاص، بينما قد يعاني آخرون من حكة واحمرار في العينين، واحتقان الأنف، والتهاب الحلق، والسعال، والصفير أثناء التنفس، والطفح الجلدي، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويُعدّ المصابون بالربو أو حساسية العفن أو ضعف جهاز المناعة أكثر عرضة للمضاعفات، التي قد تشمل الإصابة بعدوى فطرية في بعض الحالات.

كذلك، قد يعاني الأشخاص الذين يتعرضون لكميات كبيرة من العفن، مثل المزارعين الذين يتعاملون مع التبن المتعفن، من ردود فعل صحية أكثر حدة.

هل يمكن أن يسبب العفن الأسود أعراضاً نفسية؟

هنا تصبح الصورة أقل وضوحاً.

فقد أفاد أشخاص يعيشون أو يعملون في مبانٍ رطبة ينتشر فيها العفن، بأنهم يعانون من التعب والصداع والقلق والاكتئاب، إلى جانب مشكلات إدراكية، من بينها «ضبابية الدماغ» وصعوبة التركيز.

ووجد بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن الفئران التي تعرضت لجرعات مرتفعة من أبواغ فطر «ستاكي بوتريس» (Stachybotrys)، عانت من التهاب في الدماغ، واضطرابات في الذاكرة، وسلوكيات تشبه القلق.

ومع ذلك، تشير منظمات طبية كبرى إلى عدم وجود دراسات بشرية مضبوطة تثبت أن مستويات العفن الموجودة عادةً داخل المباني تنتج كميات كافية من السموم الفطرية (mycotoxins)، تستطيع عبور الحاجز الدموي الدماغي وإحداث أضرار عصبية.

لكن هناك تفسيرات أخرى محتملة للأعراض النفسية التي يبلغ عنها الأشخاص الذين يتعرضون للعفن.

فعلى سبيل المثال، قد تؤدي الحساسية المستمرة واحتقان الجيوب الأنفية ونوبات الربو إلى اضطرابات في النوم، مما يترك المصابين في حالة من الإرهاق والتهيج وتشوش التفكير.

كذلك، فإن التعامل مع منزل ينتشر فيه العفن، والقلق بشأن آثاره الصحية المحتملة، ومحاولة تحديد أسباب الأعراض الغامضة، قد يشكل عبئاً نفسياً كبيراً، مما قد يؤدي إلى تفاقم اضطرابات الصحة النفسية الموجودة مسبقاً، أو يسهم في ظهور اضطرابات جديدة.

ووفقاً لـ«معهد علوم الأعصاب» (Neuroscience Institute)، فإن «هذا العامل المسبب للتوتر المزمن قد يؤدي إلى زيادة حدة القلق وأعراض الاكتئاب، وهو ما قد يمهد بدوره لظهور الذهان لدى الأفراد الأكثر عرضة للإصابة به».

وإضافة إلى ذلك، قد تحتوي المباني الرطبة على مهيجات أخرى، مثل البكتيريا وعث الغبار، التي يمكن أن تسهم بدورها في الإصابة بالصداع وظهور أعراض صحية أخرى.

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من الحساسية إلى ضبابية الدماغ... ما مخاطر العفن الأسود في المنزل؟

العفن الأسود قد يثير ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي (بيكسلز)
العفن الأسود قد يثير ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي (بيكسلز)
TT
TT

من الحساسية إلى ضبابية الدماغ... ما مخاطر العفن الأسود في المنزل؟

العفن الأسود قد يثير ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي (بيكسلز)
العفن الأسود قد يثير ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي (بيكسلز)

قد يكون مقززاً ومثيراً للاشمئزاز، وربما ينمو بالفعل في مكان ما داخل حمامك. يُعدّ العفن الأسود كابوساً لأصحاب المنازل؛ إذ يُعرف بصعوبة التخلص منه، وقد يتسبب في أضرار جسيمة ومكلفة للممتلكات، فضلاً عن ارتباطه بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

لكن إلى أي مدى ينبغي أن تشعر بالقلق حيال هذا الضيف غير المرغوب فيه؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته.

ما العفن الأسود؟

توجد أنواع عديدة من العفن، لكن عندما يتحدث الناس عن «العفن الأسود»، فإنهم يشيرون عادةً إلى فطر «ستاكي بوتريس شارتاروم» (Stachybotrys chartarum).

ويظهر هذا الفطر، الذي يتميز بلونه الأسود المائل إلى الأخضر، بصورة طبيعية في البيئة، ويتكاثر عن طريق أبواغ مجهرية تنتقل عبر الهواء. ويمكن لهذه الأبواغ أن تدخل المنزل من خلال الأبواب والنوافذ المفتوحة، أو أنظمة التهوية، أو حتى بالالتصاق بالحيوانات الأليفة والملابس والأحذية.

وبمجرد وصولها إلى داخل المنزل، يمكن أن يبدأ العفن في النمو والانتشار إذا توافرت الظروف المناسبة؛ إذ يزدهر في البيئات الدافئة التي تتسم بالرطوبة المستمرة، خصوصاً في الأماكن التي تحتوي على مادة «السليلوز»، وهي مادة عضوية توجد في ألواح الجدران والورق والخشب.

ولهذا السبب، غالباً ما يظهر العفن في المناطق المتضررة من المياه داخل المنازل، مثل الأقبية والحمامات وغرف الغسيل، وكذلك بالقرب من النوافذ التي تعاني من تسرب المياه.

هل العفن الأسود خطير؟

وفقاً لعيادة «كليفلاند»، قد يتسبب العفن الأسود في مشكلات صحية، لكنه ليس بالضرورة أكثر خطورة من أنواع العفن الأخرى الموجودة في المنازل.

فمثل غيره من الفطريات، يمكن أن يثير العفن الأسود ردود فعل تحسسية ومشكلات في الجهاز التنفسي. كما يستطيع بعض أنواعه، ومنها فطر «ستاكي بوتريس شارتاروم»، إنتاج سموم فطرية، وهي مواد سامة طبيعية قد تكون ضارة عند تناولها بكميات كبيرة.

لكن قدرة العفن على إنتاج السموم لا تعني بالضرورة أن التعرض له يؤدي إلى التسمم.

فحتى الآن، لم يثبت العلماء أن التعرض المعتاد للعفن داخل المنازل يؤدي إلى إنتاج كميات كافية من السموم الفطرية للتسبب في تسمم مزمن يؤثر في الجسم بأكمله، وهو ما يُنسب غالباً إلى ما يُعرف باسم «متلازمة العفن الأسود السام».

ما الأعراض الجسدية التي قد يسببها العفن الأسود؟

قد لا يسبب التعرض للعفن أي مشكلات ملحوظة لدى بعض الأشخاص، بينما قد يعاني آخرون من حكة واحمرار في العينين، واحتقان الأنف، والتهاب الحلق، والسعال، والصفير أثناء التنفس، والطفح الجلدي، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويُعدّ المصابون بالربو أو حساسية العفن أو ضعف جهاز المناعة أكثر عرضة للمضاعفات، التي قد تشمل الإصابة بعدوى فطرية في بعض الحالات.

كذلك، قد يعاني الأشخاص الذين يتعرضون لكميات كبيرة من العفن، مثل المزارعين الذين يتعاملون مع التبن المتعفن، من ردود فعل صحية أكثر حدة.

هل يمكن أن يسبب العفن الأسود أعراضاً نفسية؟

هنا تصبح الصورة أقل وضوحاً.

فقد أفاد أشخاص يعيشون أو يعملون في مبانٍ رطبة ينتشر فيها العفن، بأنهم يعانون من التعب والصداع والقلق والاكتئاب، إلى جانب مشكلات إدراكية، من بينها «ضبابية الدماغ» وصعوبة التركيز.

ووجد بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن الفئران التي تعرضت لجرعات مرتفعة من أبواغ فطر «ستاكي بوتريس» (Stachybotrys)، عانت من التهاب في الدماغ، واضطرابات في الذاكرة، وسلوكيات تشبه القلق.

ومع ذلك، تشير منظمات طبية كبرى إلى عدم وجود دراسات بشرية مضبوطة تثبت أن مستويات العفن الموجودة عادةً داخل المباني تنتج كميات كافية من السموم الفطرية (mycotoxins)، تستطيع عبور الحاجز الدموي الدماغي وإحداث أضرار عصبية.

لكن هناك تفسيرات أخرى محتملة للأعراض النفسية التي يبلغ عنها الأشخاص الذين يتعرضون للعفن.

فعلى سبيل المثال، قد تؤدي الحساسية المستمرة واحتقان الجيوب الأنفية ونوبات الربو إلى اضطرابات في النوم، مما يترك المصابين في حالة من الإرهاق والتهيج وتشوش التفكير.

كذلك، فإن التعامل مع منزل ينتشر فيه العفن، والقلق بشأن آثاره الصحية المحتملة، ومحاولة تحديد أسباب الأعراض الغامضة، قد يشكل عبئاً نفسياً كبيراً، مما قد يؤدي إلى تفاقم اضطرابات الصحة النفسية الموجودة مسبقاً، أو يسهم في ظهور اضطرابات جديدة.

ووفقاً لـ«معهد علوم الأعصاب» (Neuroscience Institute)، فإن «هذا العامل المسبب للتوتر المزمن قد يؤدي إلى زيادة حدة القلق وأعراض الاكتئاب، وهو ما قد يمهد بدوره لظهور الذهان لدى الأفراد الأكثر عرضة للإصابة به».

وإضافة إلى ذلك، قد تحتوي المباني الرطبة على مهيجات أخرى، مثل البكتيريا وعث الغبار، التي يمكن أن تسهم بدورها في الإصابة بالصداع وظهور أعراض صحية أخرى.

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صحتك

فيتامين «د» وصحة الدماغ... متى تتناوله لتحقيق أقصى استفادة؟

تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار يساعد على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم (بيكسلز)
تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار يساعد على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم (بيكسلز)
TT
TT

فيتامين «د» وصحة الدماغ... متى تتناوله لتحقيق أقصى استفادة؟

تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار يساعد على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم (بيكسلز)
تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار يساعد على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم (بيكسلز)

قد تجعل الأشهر التي يقل فيها التعرض لأشعة الشمس الحصول على كميات كافية من فيتامين «د» أكثر صعوبة. وإذا كنت تتناول مكملات هذا الفيتامين، فإن تناولها مع وجبة تحتوي على الدهون قد يساعد جسمك على امتصاصه بكفاءة أكبر، والحفاظ على المستويات اللازمة لدعم وظائف الدماغ الطبيعية، وفقاً لموقع «هيلث».

تناوله مع وجبتك الرئيسية خلال اليوم

يُعد فيتامين «د» من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، لذا فإن تناوله مع وجبة رئيسية تحتوي على الدهون يساعد الجسم على امتصاصه بفعالية أكبر، مما يعزز الاستفادة منه في دعم صحة الدماغ.

وبحثت دراسة أُجريت عام 2019 التأثيرات الإدراكية لتناول مكملات فيتامين «د» لدى نساء تجاوزن مرحلة انقطاع الطمث، وكانت لديهن مستويات منخفضة من هذا الفيتامين.

ووجدت الدراسة أن تناول جرعة يومية تبلغ ألفي وحدة دولية (IU) ساهم في تحسين الذاكرة البصرية والذاكرة العاملة والقدرة على التعلم، في حين ارتبط تناول جرعات أعلى بآثار سلبية أكبر.

وفي إطار الدراسة، أوصى الباحثون المشاركات بتناول جرعة فيتامين «د» مع الوجبة الرئيسية خلال اليوم، لضمان امتصاصه بأفضل صورة ممكنة.

وتشمل الأطعمة الغنية بالدهون الصحية التي يُنصح بتناولها مع فيتامين «د» لتعزيز امتصاصه:

- الأفوكادو.

- زيت الزيتون.

- المكسرات والبذور.

- الأسماك الدهنية، مثل السلمون.

تناوله خلال فترة ما بعد الظهر

ينتج الجسم فيتامين «د» بصورة طبيعية عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس. وتبلغ أشعة الشمس ذروتها خلال ساعات منتصف النهار، وعادةً ما تكون الفترة الممتدة بين العاشرة صباحاً والرابعة عصراً، وفقاً للفصل والموقع الجغرافي.

وقد يساعد تناول مكملات فيتامين «د» في منتصف النهار على محاكاة الارتفاع الطبيعي في مستويات هذا الفيتامين بالجسم أو دعمه خلال تلك الفترة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس بالقدر الكافي.

كما يكون الكبد أكثر كفاءة في معالجة فيتامين «د» خلال هذا الوقت من اليوم.

وقد تسهم زيادة مستويات فيتامين «د» في منتصف النهار في دعم إنتاج الجسم لهرمون الميلاتونين، مما يساعد على تعزيز أنماط النوم الصحية، وربما تحسين جودة النوم.

ونظراً إلى أهمية النوم لصحة الدماغ والمزاج، فإن تناول فيتامين «د» بهدف دعم النوم قد ينعكس بصورة غير مباشرة على تحسين الحالة المزاجية.

وتشير بعض الدراسات أيضاً إلى أن تناول فيتامين «د» في منتصف النهار قد يؤثر في مستويات السيروتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم المزاج والنوم.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد تأثيرات فيتامين «د» وتوقيت تناوله في النوم والمزاج.

تناوله قبل أشهر الشتاء وخلالها

تقل فترات التعرض لأشعة الشمس خلال أشهر الشتاء، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الجسم الطبيعي لفيتامين «د».

وقد ارتبط انخفاض مستويات هذا الفيتامين بتراجع مستويات السيروتونين، وهو ما قد يؤثر في الحالة المزاجية ويسهم في الإصابة بالاكتئاب أو الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD).

لذلك، قد يساعد تناول مكملات فيتامين «د» قبل حلول فصل الشتاء وخلاله على بناء مخزون الجسم من هذا الفيتامين والحفاظ عليه طوال الأشهر التي تقل فيها ساعات النهار.

ومع ذلك، تتباين نتائج الأبحاث بشأن استخدام فيتامين «د» علاجاً مستقلاً للاضطراب العاطفي الموسمي؛ إذ وجدت بعض الدراسات أنه قد يكون فعالاً بقدر العلاج بالضوء، بينما لم تجد دراسات أخرى أي تأثير له.

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صحتك

كيف يساعدك تناول المزيد من البروتين والألياف على إنقاص وزنك؟

البروتين والألياف لهما دور كبير في النظام الغذائي الصحي (بيكسباي)
البروتين والألياف لهما دور كبير في النظام الغذائي الصحي (بيكسباي)
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TT

كيف يساعدك تناول المزيد من البروتين والألياف على إنقاص وزنك؟

البروتين والألياف لهما دور كبير في النظام الغذائي الصحي (بيكسباي)
البروتين والألياف لهما دور كبير في النظام الغذائي الصحي (بيكسباي)

تتضمن الخطة الصحية لفقدان الوزن عدة عناصر وهي: التغذية الجيدة والتمارين الرياضية والنوم المناسب وإدارة التوتر.

ووفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث»، فإن البروتين والألياف لهما دور كبير في النظام الغذائي الصحي؛ حيث يمكنهما أن يبقياك ممتلئاً وراضياً مع دعم نسبة السكر الصحية في الدم وكتلة العضلات، بما يساعدك على إنقاص وزنك... فكيف يحدث ذلك؟

البروتين والألياف تبقيك ممتلئاً

يحفز البروتين إطلاق الهرمونات، بما في ذلك الببتيد الشبيه بالجلوكاجون، الذي يزيد من الشبع ويقلل الجوع. ويقلل البروتين أيضاً من هرمون الجريلين، وهو الهرمون الذي يحفز الشهية. ووجدت إحدى المراجعات المنهجية أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يعزز الشعور بالامتلاء لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

ولا يستطيع الجسم امتصاص الألياف أو تكسيرها، مما يبطئ إفراغ المعدة. وهذا يبقيك ممتلئاً لفترة أطول، ويساعدك بدوره على تناول كميات طعام أقل.

البروتين يساعد على دعم كتلة العضلات

يتطلب البروتين طاقة وجهداً أكبر للهضم مقارنة بالكربوهيدرات والدهون. ويتم استخدام ما يقرب من 30 في المائة من السعرات الحرارية من البروتين الذي تأكله لهضمه.

وتُعد الأحماض الأمينية الموجودة في البروتين ضرورية للعمليات الجسدية اليومية. ويؤدي نقص البروتين في النظام الغذائي إلى تحطيم الجسم للأنسجة العضلية للوصول إلى هذه الأحماض الأمينية. لذلك، فإن تناول كمية كافية من البروتين يمكن أن يمنع انهيار العضلات ويحافظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن.

الألياف والبروتين ينظمان نسبة السكر في الدم

بما أن البروتين أصعب في الهضم، فإنه يبطئ عملية الهضم. وهذا يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. يؤدي هذا أيضاً إلى إبطاء إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم، مما يحافظ على ثبات مستويات الجلوكوز في الدم. ويمكن لمستويات السكر الثابتة في الدم أن تمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام التي تحدث بعد ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وعلى الرغم من أن الألياف عبارة عن كربوهيدرات، فإنها لا يتم هضمها أو تكسيرها، وهذا يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يبطئ عملية هضم الكربوهيدرات الأخرى التي تتناولها. ويمكن أن تساعد الألياف في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم التي تؤدي إلى إطلاق هرمون الإنسولين وتخزين الدهون.

الألياف يمكن أن تحسن صحة الأمعاء

بعض الألياف القابلة للذوبان هي أيضاً بريبايوتكس. وهذه البريبايوتكس تغذي بكتيريا الأمعاء (ميكروبيوم الأمعاء الصحي). وأظهرت الدراسات أن وجود ميكروبيوم الأمعاء يمكن أن يقلل خطر زيادة الوزن على المدى الطويل.

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