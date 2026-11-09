نتائج واعدة لدواء جديد في علاج السمنة وآلام الركبة

أظهرت نتائج تجربتين سريريتين من المرحلة الثالثة أن دواءً تجريبياً جديداً لإنقاص الوزن ساعد على تخفيف آلام خشونة مفصل الركبة لدى المصابين بزيادة الوزن أو السمنة، بالتزامن مع تحقيق انخفاض كبير في أوزانهم، ما قد يمهّد لاستخدامه خياراً علاجياً جديداً لهذه الحالة.

وشملت التجربتان، اللتان قاد باحثون من جامعة نورث وسترن الأميركية إحداهما، أكثر من 1000 مشارك، ودرستا تأثير عقّار «ريتاتروتايد» (Retatrutide)، وهو دواء تجريبي تُطوره شركة «إيلي ليلي» الأميركية للأدوية، ويُعطى عن طريق الحقن مرة أسبوعياً. ونُشرت النتائج، الاثنين، بدورية «New England Journal of Medicine».

ويُقدَّر عدد الأميركيين الذين يعانون آلام خشونة الركبة بنحو 15 مليون شخص؛ أيْ ما يقارب 5 في المائة من السكان. وتؤثر هذه الحالة في القدرة على ممارسة أنشطة يومية، مثل المشي وصعود السلالم والنهوض من الكرسي، في حين قد تزيد الأعراض لدى المصابين بزيادة الوزن أو السمنة نتيجة الضغط الإضافي على المفصل.

وتشمل العلاجات المتاحة حالياً العلاج الطبيعي والمستحضرات الموضعية والمسكّنات ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك، فضلاً عن حقن الكورتيكوستيرويدات التي توفر تخفيفاً مؤقتاً للألم.

وأشارت أبحاث سابقة إلى أن فقدان ما بين 5 و10 في المائة من وزن الجسم، من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة، قد يساعد على تخفيف أعراض خشونة الركبة. لكن تحقيق انخفاض أكبر في الوزن بهذه الوسائل وحدها يمثل تحدياً، خصوصاً أن آلام المفصل قد تحدّ من قدرة المصابين على ممارسة النشاط البدني.

ويتميز «ريتاتروتايد» بآلية عمل مختلفة عن أدوية إنقاص الوزن المتاحة، مثل «سيماجلوتايد» و«تيرزيباتايد»؛ إذ ينشّط مستقبِلات 3 هرمونات طبيعية في الجسم، ما يرتبط بقدرته على تحقيق معدلات أكبر من فقدان الوزن.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تلقّوا أعلى جرعة من العقّار فقدوا، في المتوسط، نحو 25 في المائة من أوزانهم. كما كشف تحليل مجمع للتجربتين أن نحو ثلثَي المشاركين الذين تناولوا الدواء سجلوا انخفاضاً لا يقل عن 50 في المائة بآلام الركبة، مقارنة بنحو 38 في المائة ممن تلقوا علاجاً وهمياً.

وسجل المشاركون أيضاً تحسناً في بعض المؤشرات الصحية الأخرى، شمل انخفاض ضغط الدم ومستويات الدهون بالدم، إلى جانب تراجع مؤشرات الالتهاب الجهازي. ويرجّح الباحثون أن جانباً مهماً من هذا التحسن يعود إلى انخفاض الحمل الواقع على مفصل الركبة مع تراجع الوزن، ما قد يخفف الألم ويحسّن القدرة على الحركة وأداء الأنشطة اليومية.

ومع ذلك، شدد الباحثون على أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتعديل نمط الحياة تظل الخيارات الأولى للتعامل مع زيادة الوزن المصحوبة بخشونة الركبة؛ نظراً إلى انخفاض تكلفتها وتجنبها الآثار الجانبية المحتملة للأدوية، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الكتلة العضلية.

وخلصوا إلى أن المحافظة على الكتلة العضلية تكتسب أهمية خاصة لدى المصابين بخشونة الركبة؛ لأن العضلات تسهم في تثبيت المفصل ودعمه. لكن الباحثين يرون أن العقّار قد يمثل خياراً مناسباً للمرضى الذين لا يتمكنون من إنقاص أوزانهم بالوسائل التقليدية، حال حصوله على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).