«اضطرابات النمو العصبي» وأثرها على الأداء الأكاديمي

كشفت ورقة بحثية حديثة أعدها باحثون من جامعة كوين ماري وجامعة رويال هولواي في لندن، ونُشرت في مجلة الطب النفسي «Molecular Psychiatry» في مطلع شهر يوليو (تموز) من العام الحالي، عن ضرورة تغيير الطريقة التي يتم التعامل بها مع آثار اضطرابات النمو العصبي على الأداء الأكاديمي للطلاب، والتعامل معها على أنها مجموعة واسعة من السمات العصبية بدلاً من النظر إليها على أنها حالات منفردة.

تقييم وإعادة نظر

تشير الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في المشاكل العصبية المختلفة المرتبطة بالنمو والعملية الدراسية، مثل التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وعسر القراءة (الديسليكسيا) على أنها حالات فردية، والتعامل مع كل مشكلة بشكل منفصل، ولكن يجب أن يتم التعامل مع كل مشكلة على أنها جزء من مجموعة كبيرة من السمات العصبية المشتركة، أو ما يُعرف بـ(اضطراب طيف النمو العصبي neurodevelopmental spectrum)، للوصول لأفضل الطرق للتعامل مع هؤلاء الأطفال.

في الدراسة التي تُعد الأولى من نوعها التي تحاول فهم الكيفية التي ترتبط بها سمات حالات النمو العصبي المختلفة مع النتائج الأكاديمية للأطفال المصابين بهذه الاضطرابات، قام الباحثون باستخدام بيانات لأكثر من 10 آلاف طفل في المملكة المتحدة تم أخذها من دراسة التوأم للنمو المبكر، وتمت متابعتهم من سن السابعة وحتى السادسة عشرة.

من المعروف أن الصعوبات الدراسية تُعد من أهم المشاكل التي تواجه الأسر التي يوجد بها طفل مصاب بحالة من اضطرابات النمو العصبي. وخلافاً للتصور العام هذه الاضطرابات شائعة بين الطلاب، وعلى وجه التقريب هناك نسبة تبلغ نحو 15 في المائة من الأفراد حول العالم تعاني من حالة واحدة أو أكثر من حالات النمو العصبي.

وأوضح الباحثون أن التركيز على حالات النمو العصبي بشكل فردي يؤدي إلى إغفال الحالات الأخرى المتزامنة معها والاحتياجات المرتبطة بها؛ لأن معظم الأشخاص الذين يعانون من حالات النمو العصبي لديهم في الأغلب أكثر من حالة واحدة، أو تظهر لديهم سمات لحالات عصبية أخرى، ما يجعلهم في احتياج لمعالجة كل هذه المشاكل معاً.

وعلى سبيل المثال، فإن الطفل الذي يعاني من نقص الانتباه وفرط النشاط ويخضع للعلاج السلوكي والدوائي، في الأغلب يعاني من مشكلة نمو أخرى مثل عسر القراءة، ولكن مع الأسف لا يتم علاج هذه المشكلة؛ لأن تقييم حالة الطفل يتم بشكل منفرد ولا يتم التعامل مع نقص الانتباه وفرط النشاط كما لو كان جزء من (طيف النمو العصبي)، ولكن كمرض منفصل، وبالتالي يتراجع الأداء الدراسي للطفل على الرغم من التزام الأسرة بالعلاج.

قام الباحثون بجمع المعلومات المتعلقة بالنمو والتطور العصبي والعوامل الوراثية والبيئية، لفهم طبيعة هذا الطيف الجديد (طيف النمو العصبي)، كما درسوا كيفية ارتباط هذا الطيف بمجموعة أكبر من التحديات العاطفية والسلوكية، وقالوا إن فهم التحديات العصبية لهؤلاء الأطفال يُمكّن الأسرة من التنبؤ بالنتائج المستقبلية لهم في الحياة الواقعية، ويوضح مدى احتياجهم لطرق تعليمية خاصة حتى يستطيعوا مواصلة التحصيل الدراسي مثل أقرانهم الأصحاء.«طيف عصبي» مشترك

لم تكن صعوبات الانتباه، واختلافات التواصل الاجتماعي (طيف التوحد) ومشاكل التعلم حالات منفصلة، بل كانت تندرج جميعها ضمن طيف عصبي مشترك واحد، له طبيعة وراثية قوية وتستمر مع التقدم في العمر، حيث أظهرت تحليلات التوائم أن نسبة التوريث لهذا الطيف تتراوح بين 60 في المائة و82 في المائة طوال مراحل النمو.

وأوضحت النتائج أن التعامل مع سمات النمو العصبي كطيف مجمع، أظهر ارتباطاً قوياً بالأداء الأكاديمي والتحديات المرتبطة به، وأسهم بشكل كبير في فهم الاختلاف في النتائج الأكاديمية بين الأطفال، التي تعاني من طيف النمو العصبي والأطفال العادية، وكان الأطفال الذين حصلوا على درجات كبيرة في سمات طيف النمو العصبي (ما يعني أنهم يعانون من أكثر من اضطراب في النمو العصبي)، هم أصحاب الدرجات الأقل على المستوى الأكاديمي.

أكد الباحثون أن السنوات الأخيرة شهدت تزايداً مستمراً في الجهود التي تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم حالات اضطرابات النمو العصبية، باعتبارها شكلاً من أشكال ما يمكن تسميته (الاختلاف العصبي) عن الأطفال الطبيعيين لرفع الوصم عن هؤلاء الأطفال، لذلك لا بد من التعامل مع هذه الحالات وتشخيصها وعلاجها من خلال تقييم مشترك من المتخصصين (مثل الطبيب النفسي للأطفال، واختصاصي التخاطب واللغة).

ويجب أن يكون لنتائج هذه الدراسة آثار بالغة الأهمية في تحسين خدمات الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وتخصيص رعاية نفسية خاصة لهم؛ لمساعدتهم على التغلب على المشكلات الدراسية والاجتماعية، عن طريق استخدام مناهج معينة قائمة على تفهم الاحتياجات المختلفة، تتجاوز التصنيفات التشخيصية التقليدية في المدارس والعيادات.

ونصحت الدراسة بضرورة إجراء تعديلات جوهرية في طرق الدراسة الخاصة، تناسب احتياجات كل طفل لتحقيق أفضل نتائج تعليمية لهؤلاء الأطفال. وعلى سبيل المثال، فإن بعض الأطفال الذين يعانون من التوحد ومصابين بفرط الحركة ونقص الانتباه يحتاجون إلى تقديم المعلومات الدراسية بالصوت والصورة والأداء الحركي حتى يمكنهم التركيز.

وفي المقابل، فإن الأطفال الذين يعانون من التوحد وعسر القراءة، يجب أن يتم توفير بيئة هادئة لهم من خلال تقليل الضوضاء وتجنب الإضاءة القوية، وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم عن طريق الرسم وليس فقط بالكتابة التقليدية، مع الالتزام بتعاليم المناهج التعليمية الأساسية بطبيعة الحال، ولكن مع مراعاة الظروف المختلفة لهؤلاء الأطفال.

* استشاري طب الأطفال