5 مكملات غذائية وأدوية تجنب تناولها مع الحليب

يُعد الحليب من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية، إلا أن تناوله مع بعض الأدوية والمكملات الغذائية قد يقلل من فاعليتها، أو يحد من قدرة الجسم على امتصاصها. ويعود ذلك إلى احتواء الحليب على الكالسيوم والبروتينات والدهون، التي قد ترتبط ببعض المواد الفعالة داخل الجهاز الهضمي، مما يضعف امتصاصها ويؤثر في نتائج العلاج.

وفيما يلي أبرز الأدوية والمكملات الغذائية التي يُنصح بتجنبها مع الحليب، بحسب ما نقله موقع «فيري ويل هيلث» العلمي:

مكملات الحديد

يُعد الحديد من أكثر المكملات التي تتأثر بالحليب؛ إذ يرتبط الكالسيوم والبروتين الموجودان فيه بالحديد داخل المعدة، ما يقلل بشكل ملحوظ من كمية الحديد التي يمتصها الجسم، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يتناولونه لعلاج نقص الحديد أو فقر الدم.

وينصح بتناول الحديد مع الماء، وعلى معدة فارغة إذا أمكن، أو مع أطعمة غنية بفيتامين «سي» لتحسين امتصاصه، مع ترك فاصل لا يقل عن ساعتين بينه وبين الحليب أو الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

مكملات الزنك

قد يؤدي تناول بعض أنواع مكملات الزنك مع الحليب إلى انخفاض امتصاصها، لأن الكالسيوم ينافس الزنك على الامتصاص داخل الأمعاء، كما قد يقلل بروتين الحليب من استفادة الجسم منه.

ولتحقيق أفضل استفادة، يفضل تناول الزنك مع وجبة تحتوي على البروتين أو أطعمة غنية بفيتامين «سي»، مع تجنب تناوله مع الحليب

مكملات المغنيسيوم

يشترك الكالسيوم والمغنيسيوم في بعض مسارات النقل المعوية، لذا فإن تناول مكملات المغنيسيوم مع الأطعمة الغنية بالكالسيوم (كالحليب) قد يقلل امتصاصه بشكل طفيف.

وينصح بتناول مكملات المغنيسيوم مع الماء، مع ترك فاصل زمني يتراوح بين ساعة وساعتين عن الحليب للحصول على أفضل استفادة.

أدوية الغدة الدرقية

تشير الدراسات إلى أن الحليب قد يقلل امتصاص أدوية علاج قصور الغدة الدرقية، بسبب ارتباط الكالسيوم والبروتين بالمادة الفعالة داخل الجهاز الهضمي.

ولذلك ينصح بتناول الدواء مع الماء على معدة فارغة، قبل وجبة الإفطار بنحو نصف ساعة إلى ساعة، مع الانتظار أربع ساعات على الأقل قبل شرب الحليب أو تناول منتجاته.

بعض المضادات الحيوية وأدوية أخرى

يحذر الخبراء من تناول بعض المضادات الحيوية مع الحليب أو منتجات الألبان، لأن الكالسيوم يرتبط بالدواء ويمنع امتصاصه، مما يقلل من فاعليته.

كما قد يتأثر عدد من الأدوية الأخرى بالحليب، منها بعض أدوية القلب، ومدرات البول، وأدوية علاج قرحة المعدة، وارتجاع المريء، إضافة إلى بعض الأدوية المضادة للالتهابات وأدوية علاج الأورام.

وينصح بتناول هذه الأدوية مع الماء، وتجنب الحليب ومنتجات الألبان لمدة ثلاث ساعات قبل تناول الدواء وثلاث ساعات بعده.