منها إطالة العمر... 7 فوائد مذهلة للمشي

يساعد المشي اليومي بانتظام على إطالة العمر وتحسين الصحة العامة؛ إذ تشير الدراسات إلى أن المشي لمدة 30 دقيقة يومياً أو قطع خطوات متزايدة يقلل خطر الوفاة المبكرة، ويحسّن صحة القلب، وينظم ضغط الدم ومستوى السكر في الدم.

ويُعدّ المشي وسيلة فعّالة لتحسين صحتك العامة أو الحفاظ عليها. فممارسة المشي لمدة 30 دقيقة فقط يومياً كفيلة بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتقوية العظام، وتقليل الدهون الزائدة في الجسم، بالإضافة إلى تعزيز قوة العضلات وزيادة قدرتها على التحمل.

تشمل فوائد المشي المنتظم للقلب والأوعية الدموية ما يلي: خفض الكولسترول، خفض ضغط الدم، تقليل خطر الوفاة المبكرة، تحسين صحة الشرايين، الوقاية من زيادة الوزن.

كما أن للمشي فوائد أخرى عدّة، منها: زيادة الطاقة وتحسين المزاج، المساعدة على صفاء الذهن، تحسين جودة النوم، الوقاية من أمراض أخرى، مثل السكري والخرف وبعض أنواع السرطان والأمراض المعدية، تقليل الالتهابات في الجسم، تقليل التوتر، تقوية العظام.

وهذه أبرز فوائد للمشي على الصحة والجسم وفقاً لتقرير لموقع «فيري ويل هيلث»:

الفوائد الصحية للمشي اليومي

1. يحمي صحة قلبك

القلب عضلة، والمشي يقويها ويساعدها على العمل بكفاءة أكبر. القلب القوي يحسّن الدورة الدموية؛ ما قد يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين معدل ضربات القلب. ويساعدك المشي على البقاء نشيطاً؛ ما قد يقي من أمراض القلب ويساعد في السيطرة عليها. كما أنه يقلل من عوامل الخطر الأخرى مثل زيادة الوزن، وارتفاع نسبة السكر في الدم، والكولسترول، والتوتر المزمن. إذا كنت تعاني أمراض القلب، فإن المشي يساعد في تخفيف الأعراض وتحسين جودة حياتك.

2. تقوية العظام والمفاصل

يزيد المشي من مرونة الجسم وثباته، ويقوي العضلات الرئيسية التي تدعم العظام والمفاصل. ويمكن للمشي السريع لمدة 30 دقيقة ثلاث مرات أسبوعياً أن يساعد في الوقاية من فقدان العظام قبل سن اليأس، وقد يحفز عملية تجديد العظام، وهي العملية التي يتم فيها استبدال العظام القديمة بعظام جديدة.

3. تعزيز المناعة

يُمكن للمشي أن يُعزز جهاز المناعة. فالمشي لمدة 30 دقيقة يزيد مؤقتاً من مستويات خلايا مناعية مُحددة في الدم. وتُشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أقل عُرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية، ويُعانون أعراضاً أخف عند إصابتهم بالمرض.

4. يُعزز فقدان الوزن

يُساعد المشي على حرق السعرات الحرارية؛ ما يُعزز فقدان الوزن. يحرق الشخص الذي يزن 125 رطلاً (نحو 57 كيلوغراماً) ما معدله 107 سعرات حرارية عند المشي لمدة 30 دقيقة بسرعة 3.5 ميل في الساعة (أي ما يعادل 17 دقيقة لقطع ميل واحد). بينما يحرق الشخص الذي يزن 185 رطلاً (نحو 84 كيلوغراماً) نحو 159 سعرة حرارية عند قطع المسافة نفسها وبالسرعة نفسها.

يُمكن للمشي لمدة 30 دقيقة يومياً، خمسة أيام في الأسبوع على الأقل، أن يُعزز بشكل فعال فقدان الوزن ودهون الجسم. وقد وُجد أن المشي مع اتباع نظام غذائي قليل الدسم أكثر فائدة في فقدان الوزن من اتباع نظام غذائي فقط خلال برنامج لفقدان الوزن مدته 12 أسبوعاً.

5. تحسين صحة الدماغ

عند ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة الشدة بانتظام، كالمشي، قد تزيد من حجم الدماغ في المناطق المسؤولة عن معالجة المعلومات والمهارات الإدراكية كالذاكرة والتعلم. كما وُجد أن المشي المنتظم والمريح يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرف لدى كبار السن.

6. تحسين الصحة النفسية

يُحفز المشي إفراز الإندورفين، وهو هرمون يُحسّن المزاج، وقد أظهرت الأبحاث أن زيادة عدد الخطوات تُحسّن المزاج. ويُلاحظ انخفاض بنسبة تصل إلى 40 في المائة في عدد الأيام التي يُعاني فيها الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام، كالمشي، من مشاكل نفسية، بما في ذلك التوتر والاكتئاب والاضطرابات العاطفية، وذلك شهرياً.

7. إطالة العمر

أظهرت الأبحاث أن زيادة عدد الخطوات اليومية بمقدار 1000 خطوة تُقلل من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 22 في المائة، مع انخفاض أكبر كلما زاد عدد الخطوات. فمقارنةً بمن يمشون نحو 4000 خطوة يومياً، انخفض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 49 في المائة لمن يمشون 5500 خطوة يومياً، وبنسبة 67 في المائة لمن يمشون 11500 خطوة يومياً.

يرتبط المشي السريع بشكل أساسي بزيادة متوسط ​​العمر المتوقع. فمقارنةً بمن يمشون ببطء، يتمتع من يمارسون المشي السريع بانتظام بمتوسط ​​عمر أطول يصل إلى 20 عاماً.