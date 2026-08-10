احتفال لاعب برازيلي بهدف ألغاه «الفار» ينتهي بسقوط مروع

تحول احتفال مدافع كوريتيبا البرازيلي جاسي مارانهاو أوليفيرا بهدف ظن أنه منح فريقه التقدم إلى مشهد مروع، بعدما سقط في حفرة خلف اللوحات الإعلانية، قبل أن يتبين لاحقاً أن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

وكان أوليفيرا، البالغ 29 عاماً، قد اعتقد أنه سجل الهدف الثاني لفريقه في مواجهة تشابيكوينسي ضمن الدوري البرازيلي، السبت، فانطلق باتجاه جماهير كوريتيبا للاحتفال، وقفز فوق اللوحات الإعلانية المحيطة بالملعب.

JUST IN: A Coritiba player scored a goal, then jumped over the pitch barrier and fell into the tunnel.The goal was later disallowed.​​​​​​​​ pic.twitter.com/yKFXatKRXP — Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 9, 2026

لكن اللاعب لم ينتبه إلى وجود ممر مكشوف خلف اللوحات، ليسقط فجأة ويختفي عن الأنظار، وسط حالة من الذعر بين الموجودين في المدرجات.

وأظهر مقطع مصور أحد أفراد الأمن وهو يسرع عبر الدرج المؤدي إلى الممر للاطمئنان على اللاعب.

ولم تكتمل فرحة أوليفيرا، إذ عاد حكم المباراة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، قبل أن يقرر إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وتلقى المدافع العلاج قبل أن يتمكن من العودة إلى أرض الملعب، لكنه استُبدل لاحقاً بعدما ظل يعاني آثار السقوط العنيف.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «تلغراف» البريطانية، لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها في ملعب «كوتو بيريرا» الخاص بكوريتيبا، إذ شهد الملعب حادثة مشابهة في عام 2014، عندما احتفل مهاجم الفريق آنذاك ديديريك جويل تاغيو بهدف بالطريقة نفسها، وقفز فوق اللوحات الإعلانية ليسقط في الحفرة ذاتها.

وأعادت الحادثة فتح التساؤلات حول إجراءات السلامة خلف اللوحات الإعلانية في الملعب، خصوصاً بعد تكرار سقوط لاعبين في المكان نفسه، بينما تحولت لحظة الاحتفال التي كان يفترض أن تكون سعيدة إلى مشهد أثار القلق قبل أن تنتهي بسلام.