ذراع «أكوا لخدمات المواقع» تدخل أوروبا بالاستحواذ على أعمال «إيثوس إنيرجي»

أعلنت شركة «أكوا لخدمات المواقع»، المتخصصة في أعمال الصيانة والخدمات الفنية والتابعة لمجموعة «أكوا» السعودية، استحواذها على أعمال خدمات توربينات الغاز التابعة لشركة «إيثوس إنيرجي» في مدينة فروتسواف البولندية، في أول دخول لها إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وتستهدف من خلال هذه الخطوة توسيع نطاق عملياتها العالمية وتعزيز قدراتها في قطاع توليد الطاقة.

وتشمل الصفقة نقل أعمال الصيانة الميدانية لتوربينات الغاز، إلى جانب فريق يضم 85 موظفاً، وأصول متخصصة، وعقود قائمة، وحقوق ملكية فكرية، وأعمال متعاقد عليها، إلى كيان سيعمل تحت اسم «أكوا لخدمات المواقع - بولندا»، في الوقت الذي لم تُفصح فيه الشركتان عن القيمة المالية للصفقة.

ويمثّل الاستحواذ نقطة انطلاق لاستراتيجية توسع تستهدف تنمية أعمال خدمات المواقع خارج الأسواق الحالية للشركة، مستفيدة من قاعدة تشغيلية قائمة في بولندا تضم كوادر متخصصة ومعدات فنية ومحفظة من العقود الجاري تنفيذها.

ومن شأن الصفقة تعزيز قدرات «أكوا لخدمات المواقع» في أعمال الصيانة الميدانية لتوربينات الغاز، وإضافة خبرات هندسية وفنية متخصصة إلى عملياتها، فضلاً عن توفير منصة يمكن البناء عليها لتوسيع محفظة العقود والخدمات التجارية في أوروبا وخارجها.

وتأتي الخطوة في إطار توجه الشركة إلى زيادة الاعتماد على قدراتها الداخلية في أعمال الصيانة المتخصصة بدلاً من إسنادها إلى جهات خارجية، بما يمنحها قدرة أكبر على التحكم في الأداء والتكاليف وموثوقية العمليات في المشروعات التي تديرها.

وقال ماثيو يورك، رئيس «أكوا أوبريشنز»، الذراع العالمية المسؤولة عن عمليات التشغيل والصيانة التابعة لـ«أكوا»، إن «أكوا لخدمات المواقع» تمثّل ركيزة أساسية في خطة المجموعة لحماية وتعزيز قيمة الأصول التي تديرها ورفع قدرتها التنافسية.

وأضاف أن امتلاك قدرات صيانة متخصصة، بدلاً من الاعتماد على جهات خارجية، يمنح الشركة «تحكماً أكبر في الأداء والكلفة والموثوقية في جميع مشاريعنا»، مشيراً إلى أن الاستحواذ على أعمال توربينات الغاز لـ«إيثوس إنيرجي» في بولندا يضيف إلى الشركة فريقاً يتمتع بالكفاءة والخبرة الفنية والعلاقات القائمة مع العملاء، ويمهد لبناء نشاط خدمات قوي في أوروبا.

وتتكامل عمليات «إيثوس إنيرجي» في فروتسواف مع القدرات والخدمات الحالية لـ«أكوا لخدمات المواقع»، خصوصاً في مجال توربينات الغاز، في وقت تسعى فيه الشركة إلى استخدام المنصة البولندية لتطوير أعمالها التعاقدية والتجارية في الأسواق الأوروبية، ومن ثم التوسع إلى أسواق أخرى.

من جانبها، قالت آنا أميكاريلا، الرئيسة التنفيذية لـ«إيثوس إنيرجي»، إن الصفقة تأتي في إطار مواصلة إعادة هيكلة الشركة، وتدعم استراتيجيتها الرامية إلى تبسيط محفظتها الاستثمارية وتعزيز التركيز على عملياتها الأساسية.

وأوضحت أن انتقال أعمال توربينات الغاز في فروتسواف إلى «أكوا» من شأنه ضمان استمرارية الخدمات والخبرات الفنية المقدمة للعملاء في قطاعات النفط والغاز وتوليد الطاقة والتصنيع.

وستعمل «أكوا لخدمات المواقع - بولندا» ضمن مجموعة شركات «أكوا» العالمية، بما يوسع نطاق أعمال الشركة في قطاع توليد الطاقة ليشمل منتجي الطاقة المستقلين وشركات المرافق الحكومية وقطاع النفط والغاز.

وتستند المجموعة في توسعها إلى محفظة تضم 111 أصلاً مُداراً، موزعة على 16 دولة، بقيمة إجمالية تبلغ 468.9 مليار ريال (125 مليار دولار)، مما يوفر قاعدة تشغيلية واسعة لتطوير أعمال الصيانة والخدمات الفنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.