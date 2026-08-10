ملعب ليغانيس يستضيف مباريات رايو فاييكانو في «الليغا»

سيلعب فريق رايو فاييكانو أول مباراة له على ملعبه في الدوري الإسباني في ملعب فريق ليغانيس (أحد أندية الدرجة الثانية) بسبب عدم توافر عوامل السلامة في ملعبه.

وكان فاييكانو يبحث عن ملعب يخوض فيه مباراته أمام ديبورتيفو ألافيس يوم 20 أغسطس (آب) الحالي، وذلك بعدما أقرت السلطات المحلية في العاصمة الإسبانية مدريد بعدم صلاحية ملعبه لاستضافة المباريات.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن رايو فاييكانو كان يرغب في خوض مبارياته في مدينة بورغوس، والتي تبعد 200 كيلومتر من مقر النادي في جنوب مدريد.

لكن ليغانيس قال في بيان له، الاثنين، إنه توصل إلى اتفاق مع رايو فاييكانو والسلطات المحلية في مدريد للسماح للنادي باللعب في ملعبه بسبب الظروف الجارية.

وأوضح النادي أنه تم التوصل إلى ذلك القرار بعد تلقي الضمانات بحماية مصالح نادي ليغانيس وجماهيره.

وسيبدأ رايو فاييكانو مشواره في بطولة الدوري الإسباني بمواجهة إشبيلية السبت المقبل.