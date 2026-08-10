تشادويك: الاهتمام بالقاعدة الشعبية مفتاح مشاركة سائقة في فورمولا 1

لا تشك جيمي تشادويك في أن السائقات سيتمكن من الوصول إلى القمة في رياضة السيارات إذا بدأ عدد كاف منهن من الصفر.

وتملك السائقة البريطانية الرائدة، الحائزة على ثلاثة ألقاب في سلسلة سباقات السيارات للسيدات التي توقفت عن النشاط، وتتطلع الآن إلى مسيرة مهنية في بطولة العالم للتحمل، مبادرتها الخاصة لتشجيع الفتيات على ممارسة رياضة الكارتينغ والانطلاق في مسار رياضة السيارات.

وقالت لـ«رويترز» في مقابلة أجريت معها مؤخراً إن المفتاح لا يكمن فقط في إيقاظ شغف السرعة في سن مبكرة، بل أيضاً في تهيئة بيئة جذابة ومرحبة للشابات في رياضة لا يزال الرجال يهيمنون عليها.

وتذكرت قائلة: «كان لدي أخ أكبر سناً وهذا ساعدني، لكنني كنت الفتاة الوحيدة هناك (في مضمار الكارتينغ)، ونعم، عندما تكونين في سن الثامنة إلى 12 عاماً، فهذه ليست بالضرورة بيئة، كما تعلمين، تكون الأكثر جاذبية. أردت إنشاء مجتمع وبطولة يمكن للفتيات الصغيرات الانضمام لها وتكوين صداقات، والحضور مع صديقاتهن، والاستمتاع بالسباق والاندماج معه بطريقة طبيعية حقاً... وقد شهدنا إقبالاً مذهلاً. أعتقد أن هذا هو ما سيساعد في النهاية جميع المبادرات الأخرى التي نراها تجري على نطاق واسع، لمواصلة تشجيع مزيد من المواهب النسائية على ممارسة هذه الرياضة».

قالت تشادويك إن البدء في سن مبكرة - منذ الرابعة - كان من أكبر المزايا التي يتمتع بها الرجال في رياضة السيارات، إذ غالباً ما يميل الآباء إلى تشجيع الأولاد أكثر من الفتيات؛ نظراً لقلة عدد النساء اللواتي يتسابقن في المستويات العليا.

ويحل هذا الشهر الذكرى 50 لآخر مشاركة لامرأة في سباقات فورمولا 1، وهي الراحلة ليلا لومباردي في سباق جائزة النمسا الكبرى في 15 أغسطس (آب) 1976. وانطلقت السائقة الإيطالية من المركز 24 بسيارتها «برابهام BT44B» التي شاركت بها مع فريق «آر إيه إم»، وأنهت السباق في المركز 12.

ولا تزال لومباردي، التي توفيت عن عمر 50 عاماً عام 1992، المرأة الوحيدة التي أنهت سباق جائزة كبرى في مركز يمنحها نقاطاً، حيث احتلت المركز السادس في سباق إسبانيا عام 1975، عندما كان يتم منح نصف النقاط.

ويدخل مزيد من النساء إلى هذه الرياضة، لكن تشادويك قالت إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تؤتي المسارات الناشئة ثمارها فعلاً.

ولا تزال فورمولا 1، التي تضم 22 سائقاً وسائقاً شاباً واحداً فقط هذا العام، حلماً مستحيلاً بالنسبة لجميع المشاركين تقريباً بغض النظر عن الجنس.

وقالت تشادويك عن نخبة رياضة السيارات عموماً: «إذا نظرت إلى النسب المئوية لمن يصلون إلى القمة، فستجد أنها ضئيلة للغاية. لكن عندما تكون نسبة السائقات ضئيلة جداً منذ البداية، فإن الاحتمالات تكون بالفعل ضدك. من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للوصول إلى نسبة تقترب من 50 - 50. لا أعرف ما النسبة في الوقت الحالي، لكنها على الأرجح نحو 80 - 20 في أحسن الأحوال».

وقالت تشادويك إن المبادرات المخصصة للسيدات فقط، مثل أكاديمية فورمولا 1، أو سلسلة دبيلو للسيدات عندما كانت موجودة، قد لبت احتياجات النساء اللواتي كن يمارسن هذه الرياضة بالفعل، بما في ذلك بعض اللواتي استسلمن بعد نفاد مواردهن، لكنهن تمكن بعد ذلك من العودة.

وقالت: «واثقة من أن الوضع سيكون أفضل بكثير بالنسبة للجيل المقبل. أعتقد أننا سنشهد بالتأكيد أعلى مستوى من السائقات في تاريخ هذه الرياضة خلال السنوات الخمس المقبلة، في رأيي. لا شك في ذلك».