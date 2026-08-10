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الرياضة رياضة عالمية

تشادويك: الاهتمام بالقاعدة الشعبية مفتاح مشاركة سائقة في فورمولا 1

جيمي تشادويك (رويترز)
جيمي تشادويك (رويترز)
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تشادويك: الاهتمام بالقاعدة الشعبية مفتاح مشاركة سائقة في فورمولا 1

جيمي تشادويك (رويترز)
جيمي تشادويك (رويترز)

لا تشك جيمي تشادويك في أن السائقات سيتمكن من الوصول إلى القمة في رياضة السيارات إذا بدأ عدد كاف منهن من الصفر.

وتملك السائقة البريطانية الرائدة، الحائزة على ثلاثة ألقاب في سلسلة سباقات السيارات للسيدات التي توقفت عن النشاط، وتتطلع الآن إلى مسيرة مهنية في بطولة العالم للتحمل، مبادرتها الخاصة لتشجيع الفتيات على ممارسة رياضة الكارتينغ والانطلاق في مسار رياضة السيارات.

وقالت لـ«رويترز» في مقابلة أجريت معها مؤخراً إن المفتاح لا يكمن فقط في إيقاظ شغف السرعة في سن مبكرة، بل أيضاً في تهيئة بيئة جذابة ومرحبة للشابات في رياضة لا يزال الرجال يهيمنون عليها.

وتذكرت قائلة: «كان لدي أخ أكبر سناً وهذا ساعدني، لكنني كنت الفتاة الوحيدة هناك (في مضمار الكارتينغ)، ونعم، عندما تكونين في سن الثامنة إلى 12 عاماً، فهذه ليست بالضرورة بيئة، كما تعلمين، تكون الأكثر جاذبية. أردت إنشاء مجتمع وبطولة يمكن للفتيات الصغيرات الانضمام لها وتكوين صداقات، والحضور مع صديقاتهن، والاستمتاع بالسباق والاندماج معه بطريقة طبيعية حقاً... وقد شهدنا إقبالاً مذهلاً. أعتقد أن هذا هو ما سيساعد في النهاية جميع المبادرات الأخرى التي نراها تجري على نطاق واسع، لمواصلة تشجيع مزيد من المواهب النسائية على ممارسة هذه الرياضة».

قالت تشادويك إن البدء في سن مبكرة - منذ الرابعة - كان من أكبر المزايا التي يتمتع بها الرجال في رياضة السيارات، إذ غالباً ما يميل الآباء إلى تشجيع الأولاد أكثر من الفتيات؛ نظراً لقلة عدد النساء اللواتي يتسابقن في المستويات العليا.

ويحل هذا الشهر الذكرى 50 لآخر مشاركة لامرأة في سباقات فورمولا 1، وهي الراحلة ليلا لومباردي في سباق جائزة النمسا الكبرى في 15 أغسطس (آب) 1976. وانطلقت السائقة الإيطالية من المركز 24 بسيارتها «برابهام BT44B» التي شاركت بها مع فريق «آر إيه إم»، وأنهت السباق في المركز 12.

ولا تزال لومباردي، التي توفيت عن عمر 50 عاماً عام 1992، المرأة الوحيدة التي أنهت سباق جائزة كبرى في مركز يمنحها نقاطاً، حيث احتلت المركز السادس في سباق إسبانيا عام 1975، عندما كان يتم منح نصف النقاط.

ويدخل مزيد من النساء إلى هذه الرياضة، لكن تشادويك قالت إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تؤتي المسارات الناشئة ثمارها فعلاً.

ولا تزال فورمولا 1، التي تضم 22 سائقاً وسائقاً شاباً واحداً فقط هذا العام، حلماً مستحيلاً بالنسبة لجميع المشاركين تقريباً بغض النظر عن الجنس.

وقالت تشادويك عن نخبة رياضة السيارات عموماً: «إذا نظرت إلى النسب المئوية لمن يصلون إلى القمة، فستجد أنها ضئيلة للغاية. لكن عندما تكون نسبة السائقات ضئيلة جداً منذ البداية، فإن الاحتمالات تكون بالفعل ضدك. من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للوصول إلى نسبة تقترب من 50 - 50. لا أعرف ما النسبة في الوقت الحالي، لكنها على الأرجح نحو 80 - 20 في أحسن الأحوال».

وقالت تشادويك إن المبادرات المخصصة للسيدات فقط، مثل أكاديمية فورمولا 1، أو سلسلة دبيلو للسيدات عندما كانت موجودة، قد لبت احتياجات النساء اللواتي كن يمارسن هذه الرياضة بالفعل، بما في ذلك بعض اللواتي استسلمن بعد نفاد مواردهن، لكنهن تمكن بعد ذلك من العودة.

وقالت: «واثقة من أن الوضع سيكون أفضل بكثير بالنسبة للجيل المقبل. أعتقد أننا سنشهد بالتأكيد أعلى مستوى من السائقات في تاريخ هذه الرياضة خلال السنوات الخمس المقبلة، في رأيي. لا شك في ذلك».

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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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