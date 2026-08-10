منتخب السعودية للناشئات يستعد لكأس سريكاندي ميرديكا

تصل بعثة المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً، اليوم، إلى إندونيسيا، استعداداً للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس سريكاندي ميرديكا 2026 الودية، ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب تحضيراً لخوض تصفيات كأس آسيا للناشئات على أن يستمر المعسكر حتى 24 أغسطس (آب) الحالي.
واستدعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي 24 لاعبة للانضمام إلى المعسكر، وهن: دنا فهد، وتالية كتبي، ومريم الطيار، وجوان النصار، وريتال حكمي، وأروى الرشيد، وجود العمودي، وحوراء جلال، وريتال المطيري، وريماس أحمد، ولانا الحديثي، وحور الفريد، وغدي العتيبي، وديما إبراهيم، وهداية عبد العزيز، وديما حجازي، وسديم السهيمي، وغلا صالح، وسارة المدني، وسعدية محمد، وزينب رضا، ويارا الصالح، وريماس العرادي، وكينزي علاء.
ويشارك «أخضر الناشئات» في البطولة ضمن منافسات المجموعة الأولى حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب إندونيسيا في 14 أغسطس قبل أن يلتقي منتخب هونغ كونغ في 16 من الشهر ذاته، فيما يختتم مواجهاته في دور المجموعات أمام منتخب ماليزيا في 18 أغسطس.
وتأتي مشاركة المنتخب السعودي للناشئات في النسخة الأولى من البطولة الودية بهدف منح اللاعبات فرصة خوض مواجهات دولية متنوعة واكتساب مزيد من الخبرات التنافسية إلى جانب العمل على تطوير الجوانب الفنية والتكتيكية، ورفع مستوى الجاهزية قبل خوض تصفيات كأس آسيا للناشئات المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأكدت عالية الرشيد مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مشاركة «أخضر الناشئات» في كأس سريكاندي ميرديكا تمثل جزءاً من برنامج إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة مشيرة إلى أهمية خوض المباريات الدولية في تطوير اللاعبات وتعزيز خبراتهن بما يسهم في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل تصفيات كأس آسيا.