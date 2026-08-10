«مانجا العربية» تتيح 8 أعمال يابانية باللغة العربية عبر منصة «مليون مانجا»

أعلنت «مانجا العربية»، إحدى شركات «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG)، إطلاق النسخ العربية لثمانية أعمال «مانجا» من إصدارات دار النشر اليابانية «شويشا»، عبر منصة «مليون مانجا» الرقمية التابعة للدار، وذلك بالتزامن مع احتفال «شويشا» بمرور مائة عام على تأسيسها.

وتتيح الشراكة للقراء العرب الوصول إلى مجموعة من أشهر أعمال «المانجا» اليابانية باللغة العربية عبر قناة نشر رسمية، بما يحفظ حقوق الناشرين والمؤلفين والمبدعين، ويوفر تجربة قراءة رقمية باللغة العربية.

وتضم قائمة الأعمال التي ستتاح بالعربية «قاتل الشياطين» (Demon Slayer)، و«جوجوتسو كايسن» (Jujutsu Kaisen)، و«عائلة الجاسوس إكس» (Spy x Family)، و«كينجدم» (Kingdom)، و«هايكيو» (Haikyu!!)، و«نيفرلاند الموعودة» (The Promised Neverland)، إلى جانب أعمال أخرى.

وتأتي الشراكة في عام الذكرى المئوية لتأسيس «شويشا»، إحدى أبرز دور النشر اليابانية في صناعة «المانجا»، والتي ارتبط اسمها على مدى عقود بأعمال عالمية حققت انتشاراً واسعاً، من بينها «ون بيس» (One Piece) و«دراغون بول» (Dragon Ball) و«بليتش» (Bleach).

وقال عصام بخاري، المدير العام ورئيس التحرير في «مانجا العربية»، إن إطلاق الأعمال باللغة العربية عبر منصة «شويشا» يمثل «خطوة مهمة» في مسار إتاحة المحتوى العالمي للقارئ العربي بصورة رسمية، وتعزيز حضور اللغة العربية في منصات النشر الدولية.

وأضاف بخاري أن تزامن المشروع مع الذكرى المئوية لتأسيس «شويشا» يحمل «رمزية ثقافية»، ويعكس فرصاً جديدة للتعاون الإبداعي بين العالم العربي واليابان.

من جانبه، قال شوهي هوسونو، رئيس تحرير «مانجا بلس» التابعة لـ«شويشا» والمسؤول عن منصة «مليون مانجا»، إن التعاون مع «مانجا العربية» أسهم في إطلاق الموقع، الذي يستهدف الوصول إلى قراء «المانجا» في مختلف أنحاء العالم، وتوسيع قاعدة المهتمين بهذا الفن.

وأضاف هوسونو أن «شويشا» تتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة مع «مانجا العربية» وتعزيز التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

الترجمة بوصفها عملية إبداعية

وقالت نورة الجميلي، مديرة إدارة الإنتاج في «مانجا العربية»، إن إطلاق الأعمال الثمانية باللغة العربية يعكس توجه الشركة إلى تقديم محتوى عالمي للقارئ العربي، وإيصال اللغة العربية إلى منصات النشر الرقمية الدولية.

وأوضحت أن ترجمة «المانجا» لا تقتصر على نقل النص من لغة إلى أخرى، وإنما تشمل مراحل متعددة تراعي خصوصية العمل الأصلي وهويته الفنية، بدءاً من الترجمة الإبداعية والمعالجة التحريرية والثقافية، مروراً بالمراجعة اللغوية والفنية، وصولاً إلى التدقيق النهائي قبل النشر.

وتأتي الشراكة في وقت تتوسع فيه صناعة «المانجا» خارج اليابان، مع نمو منصات النشر الرقمي وازدياد إتاحة الأعمال اليابانية بلغات مختلفة، بينما يُعد المحتوى العربي من الأسواق التي تشهد توسعاً في إنتاج وترجمة القصص المصورة و«المانجا».

أكثر من مائة إصدار

و«مانجا العربية» تتبع «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»، وتركز على إنتاج محتوى عربي مستوحى من الثقافة والقيم المحلية، إلى جانب ترجمة أعمال عالمية إلى العربية.

وأصدرت الشركة مجلتين متخصصتين في القصص المصورة العربية والعالمية، وتجاوز عدد إصداراتها مائة عدد منذ إطلاقها، كما استقطبت ومكَّنت أكثر من 170 من المبدعين الشباب في السعودية والعالم العربي، وفقاً لبيانات الشركة.

وتسعى «مانجا العربية» من خلال شراكاتها مع دور النشر العالمية إلى توسيع نطاق المحتوى المترجَم رسمياً، ودعم منظومة النشر التي تحمي حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز حضور المحتوى العربي في سوق القصص المصورة و«المانجا» عالمياً.