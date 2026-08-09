لبنان يعلن إحباط محاولة تهريب 5 آلاف حبة كبتاغون إلى السعودية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، الأحد، إحباط محاولة تهريب نحو 5 آلاف حبة كبتاغون إلى المملكة العربية السعودية، عبر إحدى شركات الشحن، في عملية جديدة تأتي في سياق الإجراءات اللبنانية المشددة لمكافحة تهريب المخدرات إلى دول الخليج والدول العربية.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنه بتاريخ 17 يوليو (تموز) 2026 توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عن التحضير لعملية تهريب مخدرات إلى السعودية عبر إحدى شركات الشحن. وبعد رصد الشحنة ومتابعتها، أوقف المكتب الشخص الذي كان يتولى نقل الطرد أثناء تسليمه إلى شركة الشحن. وبالتفتيش، ضُبط نحو 5 آلاف حبة كبتاغون كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل صندوق مزهرية، فيما يستمر التحقيق بإشراف القضاء المختص لتوقيف سائر المتورطين.

وفي هذا السياق، كان رئيس الجمهورية جوزيف عون قد شدد على أن مكافحة المخدرات تشكل أولوية في عمل الأجهزة الأمنية، داعياً إلى تكثيف الجهود لضبط عمليات الاتجار والتهريب والتعاون بين الأجهزة المعنية لمواجهة هذه الآفة.

وتكتسب الإجراءات اللبنانية أهمية خاصة في ضوء قرار سعودي عام 2021 بوقف دخول المنتجات اللبنانية إلى المملكة، وذلك على خلفية إحباط محاولات متكررة لتهريب الكبتاغون داخل شحنات قادمة من لبنان، قبل أن تتراجع الرياض عن قرارها في 10 يونيو (حزيران) 2026، عندما وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بناءً على طلب الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وفي ضوء ما وصفته السعودية بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية وإجراءاتها لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وكان وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار أكد أن قرار السعودية استئناف الصادرات اللبنانية جاء نتيجة جملة من الإجراءات اللبنانية، بينها ضبط الحدود ومكافحة المخدرات وتفكيك شبكات التهريب واعتماد أجهزة السكانر للتفتيش، مشدداً على التزام الدولة اللبنانية ببذل كل الجهود لمنع تكرار عمليات التهريب.

وتعكس هذه الإجراءات مساراً لبنانياً متواصلاً يقوم على تشديد الرقابة على الصادرات والشحن، وملاحقة مصانع وشبكات تصنيع الكبتاغون، وتعزيز التفتيش على حركة البضائع، بالتوازي مع تبادل المعلومات والتنسيق الأمني مع السعودية وسائر الدول العربية.