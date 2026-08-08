إصابة 3 عسكريين لبنانيين خلال تفكيك ذخائر في جنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، إصابة ثلاثة عسكريين خلال تفكيك ذخائر غير منفجرة في جنوب البلاد.
إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، أحدهم إصابتُه متوسطة، أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية - النبطية#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/XkoytesKeB
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 8, 2026
وأفاد الجيش اللبناني، في بيان على حسابه بمنصة «إكس» اليوم، بـ«إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، أحدهم إصابته متوسطة، في أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية - النبطية».