السعودية: «وادي جدة» يدفع 10 شركات ناشئة نحو الاستثمار في قطاعات تقنية واعدة

تتجه 10 شركات سعودية ناشئة إلى مرحلة جديدة من النمو والاستثمار، بعد اختيارها للانضمام إلى حاضنة «وادي جدة 2026»، في خطوة تستهدف تحويل الحلول التقنية والابتكارية في مراحلها المبكرة إلى مشروعات قابلة للتوسع والوصول إلى الأسواق، وسط تنامي الاهتمام بمنظومة ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي في المملكة.

وستحصل الشركات المختارة على استثمارات بإجمالي مليون ريال (266.7 ألف دولار)، بواقع 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار) لكل شركة، إلى جانب خدمات الاحتضان والإرشاد ومتابعة تطوير الأعمال، في إطار برنامج تقوده شركة «وادي جدة»، الذراع الاستثمارية لجامعة الملك عبد العزيز في غرب البلاد.

نمو متسارع

وجاء اختيار الشركات العشر من بين 18 شركة ناشئة خاضت على مدى أربعة أيام برنامجاً مكثفاً لتطوير نماذج الأعمال واختبار الحلول ورفع الجاهزية الاستثمارية، ضمن معسكر حاضنة «وادي جدة 2026»، الذي اختتم أعماله، الأحد، في مجمع وادي جدة للابتكار.

وتعمل الشركات المشاركة في مجموعة من القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً في السعودية والمنطقة، من بينها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصحية والحيوية وتقنيات الغذاء والمدن الذكية والاستدامة، بما يعكس اتساع نطاق المشروعات التقنية التي تتجه إليها الشركات الناشئة السعودية، ومحاولتها توظيف التقنيات الحديثة لتطوير حلول تلبي احتياجات اقتصادية ومجتمعية مختلفة.

مشاركة واسعة ضمن البرنامج والحفل الختامي (واس)

اختبار الجدوى

وركَّز المعسكر على نقل الشركات من مرحلة تطوير الفكرة إلى اختبار قدرتها على التحول إلى نموذج تجاري قابل للنمو، من خلال الجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء والمرشدين، بما يساعد المؤسسين على تقييم فرص السوق ومدى قابلية منتجاتهم وخدماتهم للتوسع.

واعتمد البرنامج على التدريب التطبيقي، إلى جانب جلسات الإرشاد والاستشارات والتقييم المتخصص، بمشاركة 17 مرشداً عملوا مع الفرق المشاركة على اختبار جدوى الحلول وتطوير المنتجات وتحسين نماذج الأعمال وبناء خطط الوصول إلى الأسواق، فضلاً عن تطوير العروض الموجهة إلى المستثمرين.

كما حاكت مراحل المعسكر آليات تقييم الشركات الناشئة أمام المستثمرين، بما أتاح للمؤسسين اختبار افتراضاتهم المتعلقة بحجم السوق والعملاء المستهدفين، وتحديد نقاط القوة والفجوات في نماذج أعمالهم، والعمل على تعزيز القيمة المقترحة للمشروعات قبل الانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً.

ويعد الوصول إلى التمويل وبناء نموذج أعمال قابل للتوسع من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، وهو ما تسعى برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال إلى التعامل معه عبر تقليص الفجوة بين تطوير الفكرة والوصول إلى المستثمر والسوق.

مرحلة الاحتضان

ومع انتقال الشركات العشر المختارة إلى حاضنة «وادي جدة»، يتحول التركيز من اختبار الأفكار وتحسين نماذج الأعمال إلى دعم النمو ومتابعة الأداء ورفع القدرة على الوصول إلى العملاء والأسواق والاستفادة من الفرص الاستثمارية.

ولا يقتصر البرنامج على ضخ التمويل الأولي، إذ يشمل خدمات الاحتضان والإرشاد والمتابعة خلال مراحل تطوير الأعمال، بما يستهدف رفع جاهزية الشركات لجولات استثمارية لاحقة ومساعدتها على بناء نماذج تشغيلية وتجارية أكثر استدامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «وادي جدة» لتطوير بيئة تربط الابتكار الجامعي وريادة الأعمال برأس المال والخبرة الاستثمارية، من خلال توفير مسار يساعد أصحاب المشروعات على تحويل الأفكار والحلول التقنية إلى شركات قابلة للاستثمار والنمو.

كما تعكس طبيعة القطاعات التي تستهدفها «الحاضنة» التحول المتسارع في خريطة ريادة الأعمال السعودية، مع توجه متزايد نحو الشركات القائمة على التقنية والمعرفة، بالتوازي مع توسع الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصحية والاستدامة.

وتسعى «وادي جدة» من خلال البرنامج إلى تعزيز فرص نمو الشركات السعودية الناشئة وربطها بالمستثمرين والخبراء، بما يدعم قدرتها على المنافسة والوصول إلى الأسواق، ويسهم في زيادة مشاركة المشروعات الابتكارية في الاقتصاد المعرفي، ضمن التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار «رؤية السعودية 2030».