تشيلسي الإنجليزي يتعادل وديّاً مع جوهور الماليزي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3 - 3 مواجهة ودية جمعت ما بين جوهور دار التعظيم الماليزي وضيفه تشيلسي الإنجليزي، الأحد.
وتقدم عريف هانابي لأصحاب الأرض في الدقيقة 14، ثم تعادل من ركلة جزاء المهاجم الإنجليزي ليام ديلاب لتشيلسي في الدقيقة 42.
وسجل ديلاب هدفاً ثانياً لفريقه في الدقيقة 62، وبعد 3 دقائق تعادل لجوهور الماليزي، اللاعب الإسباني أوسكار أريباس.
وفي الدقيقة 86، سجل الفريق الماليزي هدفاً ثالثاً عن طريق البرازيلي بيرغسون دا سيلفا، ثم تعادل تشيلسي في الدقيقة 89 بهدف لكريستيان غلودر .
وكان تشيلسي قد استعان بتشكيلة مختلفة عن تلك التي لعب بها مباراة إي سي ميلان الإيطالي، السبت، وفاز فيها بنتيجة 3 - 0.
ويلعب الفريق الإنجليزي مباراة وديّة جديدة ضد ريال سوسيداد الإسباني، يوم السبت المقبل، ثم يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة ضد فولهام يوم 24 أغسطس (آب).