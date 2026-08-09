مدرب سلتيك أونيل يغيب عن مواجهة كيلمارنوك بعد دخوله المستشفى

غاب مارتن أونيل عن مباراة فريقه سلتيك أمام مضيّفه كيلمارنوك، الأحد، في الدوري الاسكوتلندي لكرة القدم؛ حيث يواصل المدرب البالغ 74 عاماً التعافي من عملية جراحية خضع لها في المستشفى.

وزار أونيل فريقه في فندق الإقامة قبل المواجهة المنتظرة في ملعب «رغبي بارك» والتي انتهت بفوز ساحق لصالح سلتيك 5-1، في حين صرّح مساعده شون مالوني بأن المدرب الآيرلندي الشمالي يتحسن بعد وعكته الصحية.

وأعلن سلتيك في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أونيل خضع لجراحة بسيطة في المستشفى الأربعاء، قبل أن يغادر في اليوم التالي.

وقال مالوني لشبكة «سكاي سبورتس» قبل المباراة: «حالته تتحسن مجدداً. لقد زار فندق الإقامة، وتحدّث مع اللاعبين، لكنه يحتاج فقط إلى بضعة أيام إضافية. لكنه بخير». وأضاف «يتحسن بشكل ملحوظ».

وأكد مالوني أن اللاعبين افتقدوا تأثير أونيل في غرفة الملابس، قائلاً: «كان الوضع مشابهاً إلى حد كبير هذا الأسبوع. يبرز أونيل بشكل خاص في أيام المباريات؛ لذا سنفتقده بالتأكيد، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل مستوى ممكن للاعبين كما كانت الحال تحت قيادة مارتن».

ولم تُكشف أي تفاصيل عن عملية أونيل الجراحية التي جاءت بعدما تولى المدرب المخضرم قيادة سلتيك للفوز على دندي في مباراته الأولى في الدوري الاسكوتلندي الممتاز.

ووقّع أونيل عقداً لمدة عام واحد في يونيو (حزيران)، ليصبح المدرب الدائم لسلتيك للمرة الثانية بعد فترتين مؤقتتين في الموسم الماضي.

وقاد سلتيك للظفر بلقب الدوري بعد فوز مثير في الجولة الأخيرة على غريمه هارتس، كما أحرز أيضاً كأس اسكوتلندا.

وقبل أولى فترتيه المؤقتتين مع نادي غلاسغو، لم يتولَّ أونيل تدريب أي فريق منذ تجربته مع نوتنغهام فوريست الإنجليزي في عام 2019.