موناكو يهزم ليفربول بثلاثية وديّاً

حوّل فريق موناكو الفرنسي تأخره أمام مضيّفه ليفربول الإنجليزي بهدفين إلى الفوز 3-2 في مباراة ودية جمعت بينهما الأحد استعداداً للموسم الجديد.
وسجل السويدي ألكسندر إيزاك هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 16، ثم أضاف الألماني فلوريان فيرتز هدفاً ثانياً في الدقيقة 29.
ونجح الروسي ألكسندر غولوفين في تقليص الفارق لموناكو بهدف أول في الدقيقة 44.
وفي الدقيقة 56 سجل ميكا بيفيث هدف التعادل للفريق الفرنسي، وقبل النهائية بدقيقتين أحرز باريس برونز الهدف الثالث لموناكو، ليخطف انتصاراً وديّاً ثميناً على ملعب «أنفيلد».
ويخوض ليفربول مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 23 أغسطس (آب) الحالي، ضد ضيفه نيوكاسل، أما موناكو فيخوض وديّة جديدة يوم الجمعة ضد كوفنتري سيتي الإنجليزي، ثم يبدأ مشواره القاري أولاً عندما يخوض مباراة الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي يوم 20 أغسطس؛ حيث سيتحدد منافسه لاحقاً، وفي الدوري الفرنسي يواجه لوهافر يوم 23 من الشهر نفسه.