فولهام يتوصل إلى اتفاق مع ساوثهامبتون لضم شيا تشارلز

توصل نادي فولهام الإنجليزي إلى اتفاق مع ساوثهامبتون للتعاقد مع لاعب الوسط شيا تشارلز، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 30 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن ينتقل تشارلز، البالغ من العمر 22 عاماً، إلى فولهام بعقد يمتد لخمسة أعوام، عقب اجتياز الفحص الطبي، ليصبح أغلى لاعب كرة قدم من آيرلندا الشمالية على الإطلاق.

وجذب تشارلز الذي بدأ مسيرته مع مانشستر سيتي، اهتمام ليدز يونايتد، لكنه اختار الانتقال إلى فولهام لتعويض ساسا لوكيتش، الذي رحل إلى إيبسويتش تاون الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأحد.

وأصبح تشارلز ثالث صفقات فولهام منذ تولي ألفارو أربيلوا تدريب الفريق، خلفاً لماركو سيلفا، حيث سبق للنادي التعاقد مع مهاجم ريال مدريد جونزالو جارسيا ولاعب الوسط سيزار بالاسيوس.