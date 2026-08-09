ماريسكا يزيد الغموض بشأن مصير رودري

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن لاعب الوسط الإسباني رودري سيعود إلى النادي يوم الجمعة، وسط تقارير متزايدة حول توصل اللاعب لاتفاق مع برشلونة بشأن الانتقال إلى صفوفه.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية عن ماريسكا عقب فوز مانشستر سيتي على أتلتيكو مدريد 3 - 1 وديّاً الأحد: «في الوقت الحالي، سيكون في مانشستر يوم الجمعة»، في إشارة إلى موعد عودة رودري إلى إنجلترا بعد انتهاء عطلته.

وتأتي تصريحات المدرب الإيطالي في ظل الغموض المحيط بمستقبل رودري، الذي ارتبط بقوة بالانتقال إلى برشلونة خلال الأيام الأخيرة، وسط تقارير تفيد بأن اللاعب والنادي الكاتالوني توصلا إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية للصفقة.

لكن انتقال رودري إلى برشلونة لا يزال يتوقف على المفاوضات بين الناديين، بعدما رفض مانشستر سيتي العرض الأول المقدم من برشلونة.

ومن المنتظر أن يعود رودري إلى مانشستر يوم الجمعة، على أن تتواصل في الفترة المقبلة المفاوضات بشأن مستقبله، في ظل رغبة برشلونة في حسم الصفقة وتعزيز خط وسطه باللاعب المتوج مؤخراً بلقب كأس العالم مع منتخب إسبانيا.