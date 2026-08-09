الشباب يضم الهدهود رسمياً

أعلن نادي الشباب تعاقده مع لاعب الوسط السعودي عبد العزيز الهدهود قادماً من صفوف الهلال تحت 21 عاماً، بعقد احترافي يمتد لثلاثة أعوام، مع أفضلية التمديد لعامين إضافيين، في خطوة تندرج ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه بعناصر شابة استعداداً للموسم الجديد.
ويبلغ الهدهود، المولود في مارس (آذار) 2005، 21 عاماً، ويشغل مركز لاعب الوسط، فيما تشير بياناته إلى أنه يبلغ 1.65 متر، وسبق له الوجود ضمن قائمة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.
ويُعد الهدهود من الأسماء الشابة التي اختار «الليوث» الاستثمار فيها بعقد طويل نسبياً، بما يمنح النادي مساحة زمنية لتطوير اللاعب والاستفادة من قدراته الفنية مستقبلاً، في ظل توجه واضح نحو تدعيم القائمة بعناصر قابلة للتطور.