مالاغو رئيس الاتحاد الإيطالي: اتخذت «القرار الصائب» بعدم تعيين بيرلو

يعتقد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جيوفاني مالاغو، أنه اتخذ القرار الصائب بمنع تعيين أندريا بيرلو مدرباً للمنتخب الإيطالي، واعترف بأن رابطة الدوري الإيطالي كانت ترغب في أنطونيو كونتي، لكنه يقول إن روبرتو مانشيني قبِل الوظيفة «دون قراءة العقد تقريباً».

وفي مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، تحدث مالاغو عن التقلبات التي أدت إلى عودة مانشيني إلى منصب المدير الفني.

وشهد اليوم مقابلات مثيرة؛ إذ تحدث باولو مالديني أيضاً إلى صحيفة «كورييري ديلا سيرا» عن تجربته القصيرة كمدير فني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وعن انهيار علاقته بمالاغو.

ولم يطلب من مالاغو التعليق على مقابلة مالديني؛ نظراً لنشرهما في صباح اليوم نفسه، لكنه صرح بأنه لا يزال ينوي لقاءه هو وليوناردو بعد انتهاء الصيف.

وقال مالاغو لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»: «سأراه بعد العطلة، قراره هو وليوناردو التنحي جزء مما أسميه (تسلسلاً منطقياً في السلوك)، هكذا سارت الأمور».

كما سئل مالاغو عن دوره في عرقلة تعيين أندريا بيرلو مدرباً للمنتخب الإيطالي، الأمر الذي أدى في النهاية إلى استقالة مالديني. وقال: «صدقوني، كان كل شيء جاهزاً، كان كل شيء معداً لإعلانه، ثم ظهرت قصة شراكة أندريا مع موقع المراهنات الروسي، ماذا كان عليّ أن أفعل؟ لم أنم طوال تلك الفترة، لكنني في النهاية مقتنع بأنني اتخذت القرار الصائب».