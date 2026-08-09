ليتشي يشكو باندا إلى «فيفا» بعد ظهوره مع السويحلي الليبي

دخل نادي ليتشي في نزاع قانوني ضد لاعبه الزامبي لاميك باندا، بعدما أفادت تقارير بأنه يستعد للانضمام إلى نادي السويحلي الليبي، رغم استمرار تعاقده مع النادي الإيطالي حتى يونيو (حزيران) 2027.

ولم يعد باندا إلى إيطاليا عقب انتهاء عطلته الصيفية، رغم مرور نحو أربعة أسابيع على الموعد المحدد لانضمامه إلى تدريبات ليتشي استعداداً للموسم الجديد، كما رفض الرد على اتصالات النادي أو التجاوب مع محاولات التواصل معه.

وأصدر ليتشي بياناً في وقت سابق أكد فيه أن اللاعب سيواجه عواقب بسبب غيابه، إلا أن ذلك لم يغير موقفه، قبل أن تتطور الأزمة بعدما أفادت تقارير بأن باندا ظهر في معسكر إعداد السويحلي في القاهرة.

ويستعد النادي الليبي للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وتشير تقارير إلى أنه عرض على اللاعب الزامبي عقداً لمدة عامين مقابل مليون و600 ألف يورو سنوياً.

وبحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أرسل ليتشي شكوى مكتوبة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحادين الزامبي والليبي، مؤكداً أن باندا لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي الإيطالي.

وأشارت التقارير إلى أن السويحلي تقدم بالفعل بعرض لضم باندا من ليتشي قبل عدة أسابيع، بقيمة تقل عن مليون يورو، لكن النادي الإيطالي رفضه.

ويتمسك باندا من جانبه، بأنه لم يكن على علم عند توقيع عقده مع ليتشي بوجود بند يمنح النادي خياراً منفرداً لتمديد العقد، وهو الخيار الذي فعّله ليتشي في يونيو 2026.