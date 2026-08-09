كورتوا «سعيد للغاية» بالعودة للعمل مع مورينيو

عاد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد إلى التدريبات، الأحد، حيث خاض مراناً منفرداً في مدينة فالديبيباس الرياضية، بعد انتهاء عطلته وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في كأس العالم.

ويستعد كورتوا للعمل مجدداً تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لريال مدريد، بعدما سبق للحارس البلجيكي العمل معه في تشيلسي، حيث تُوج الثنائي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعرب كورتوا عن سعادته بالعمل مجدداً مع مورينيو، مشيداً بأسلوب المدرب البرتغالي ومتطلباته العالية.

وقال كورتوا في تصريحات للموقع الرسمي لريال مدريد: «مورينيو مدرب يطالب بالكثير، بالانضباط ووضع الفريق قبل الأفراد. بالنسبة لي، هذه أمور مهمة لتحقيق الانتصارات. إنه مدرب رائع، كما أنه شخص ودود للغاية. يقول الأمور كما هي، وهذا يعجبني. أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي نحتاج إلى السير فيه».

وأضاف الحارس البلجيكي: «لقد عملنا معاً في تشيلسي، وفزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز معاً. لديَّ ذكريات جميلة معه وأنا سعيد بالعمل تحت قيادته مجدداً. نأمل أن نعمل بشكل جيد معاً، ونقضي أعواماً رائعة هنا».

وأوضح كورتوا: «عدت مبكراً بعض الشيء لأنني أردت التأكد من أن كل شيء على ما يرام من خلال خوض تدريبات فردية قبل الانضمام إلى الفريق. شاركت اليوم في تدريبات حراس المرمى، وشعرت بأنني في حالة رائعة، وأنا سعيد بالعودة إلى التدريبات».

وأكد كورتوا: «أريد الفوز بالألقاب. هذا أمر مهم للفريق والجماهير والنادي، ونريد الفوز مجدداً».