«يويفا» يدرس التحقيق في اتهامات جديدة لإنفانتينو

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فتح تحقيق في أعقاب الكشف عن علاقة مزعومة بين رئيس الاتحاد الدولي الحالي وموظفة سابقة خلال فترة عمله في الاتحاد، وذلك بحسب معلومات جديدة من صحيفة «تلغراف» البريطانية.

ورغم تراجعه عن خطته «لبيع كأس العالم»، لا تزال العاصفة تعصف برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ووفقاً لمعلومات جديدة من «تلغراف»، يدرس اليويفا فتح تحقيق بعد كشف الصحيفة البريطانية عن علاقة مزعومة للمسؤول السويسري مع موظفة سابقة.

للتذكير، وبحسب الصحيفة الإنجليزية، يزعم أن جياني إنفانتينو دفع مبلغاً كبيراً لامرأة بعد علاقة مزعومة عندما كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن اليويفا أقرّ بدفع المبلغ، وأنه كان على علم بالادعاءات التي تفيد بأن المرأة كانت على علاقة بجياني إنفانتينو.

وخلال هذه العلاقة، أفادت التقارير أن المرأة قد تم ترقيتها إلى منصب رفيع في اليويفا، مع زيادة في راتبها بنسبة 30 في المائة. وفور علمه بالوضع، تشير التقارير إلى أن ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك، وجّه إنذاراً نهائياً إلى إنفانتينو، وقال لأمينه العام: «إما هي أو أنت».