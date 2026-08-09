بعد الهزيمة من سيتي بثلاثية... سيميوني قلق من الغيابات

انتهت الجولة الآسيوية لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني بهزيمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ورغم تسجيل لاعب أتلتيكو الشاب، خورخي دومينغيز، هدفه الأول مع الفريق الأول، بدا الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب الفريق جاداً في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، نظراً للغيابات العديدة في تشكيلته بسبب مشاركة عدد كبير من اللاعبين في نهائي كأس العالم.
وقال سيميوني تعليقاً على المباراة، حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «شارك عشرة لاعبين دوليين في نهائي ونصف نهائي كأس العالم، وهو أمر رائع. هذا يعني أنهم لم يتمكنوا من الحضور مبكراً بسبب إجازاتهم التي هم بأمس الحاجة إليها ويستحقونها».
وأضاف: «قلق بصراحة، فلم يتبقَّ سوى تسعة أيام على انطلاق البطولة. ولم نتمكن حتى الآن من التدرب معاً، أو حتى اللعب بوصفنا فريقاً واحداً. سنواجه بالتأكيد بعض الصعوبات، وعلينا الاستعداد لها الآن».