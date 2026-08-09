مدرب القادسية رودجرز مقتنع باستمرار أوتافيو وفايغل

اقتنع المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز ببقاء اللاعبين البرتغالي أوتافيو والألماني جوليان فايغل ضمن الأسماء الأجنبية الثمانية التي سيعتمد عليها في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن كانت الشكوك كبيرة تدور حولهما وخصوصاً أوتافيو، الذي أبعد عن عدد من مباريات الموسم الماضي، حتى بعد جاهزيته من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته بشكل إجباري.

وكان أوتافيو الذي تم شراء عقده من نادي النصر مرشحاً للرحيل في الصيف الحالي، إلا أن عدم تلقي النادي أي عروض بشأنه، وتقديم اللاعب من جانبه أداء فنياً مميزاً في المباريات الودية سواء في المعسكر الخارجي في إسبانيا أو حتى بعد العودة لمدينة الخبر وخوض مباراتين وديتين ضد هجر والرفاع الشرقي البحريني وتسجيله أكثر من هدف؛ جعل رودجرز يغير قناعاته باللاعب ويجعله في مقدمة الأسماء التي سيعتمد عليها في الدوري المحلي وبقية البطولات التي يشارك بها، بما في ذلك دوري أبطال آسيا للنخبة التي يكون فيها العدد مفتوحاً للاعبين الأجانب.

أما اللاعب الألماني فايغل فقد كان مرشحاً للرحيل حتى لناد محلي، وكان التعاون الأكثر جدية في فترة المفاوضات مع اللاعب محمد محزري، إلا أن المفاوضات توقفت بعد توقيع محرزي للهلال، كما أن اللاعب المحور الإسباني الكاميروني بويرتاس يريد الموافقة على تمديد إعارته أو بيع عقده لنادي بريمن الألماني الذي لعب له معاراً الموسم الماضي، وهذا ما جعل رودجرز يركز على فايغل في ظل صعوبة إيجاد بديل أفضل في حال أصر بويرتاس على الرحيل وتم بيع عقده.

وتتواصل مساعي إدارة القادسية لتقليص اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق من خلال قبول إعارات أو حتى انتقالات عدد من الأسماء الأجنبية، حيث بات اللاعب الغاني أفري جيري قريباً من الانتقال لنادي جينك البلجيكي من شراء عقده بالكامل.

فيما يفاوض نادي باليرمو الإيطالي إدارة القادسية لضم اللاعب الشاب الإسباني إيكر المينا، حيث إن القادسية تفضل الإعارة مع وجود بند بإمكانية الشراء وفق مبلغ يتم الاتفاق عليه لاحقاً.

أما اللاعب الإسباني الآخر أليخاندرو فيرغاس فقد انتقل رسمياً لنادي كلباء الإماراتي حيث تم بيع عقده.

ويملك القادسية وفرة في الأسماء الأجنبية يصل عددها إلى قرابة 15 لاعباً، من بينهم أسماء شابة «فئة المواليد»، وهذا ما جعل المدرب يطلب منحه الوقت الكافي للوقوف على مستوياتهم جميعاً، خصوصا في المعسكر الخارجي قبل اتخاذ القرار بشأن الأسماء التي يمكنه الاستغناء سواء بالإعارة أو الانتقال النهائي.

على صعيد اللاعبين المحليين، بات اللاعب الشاب عبد العزيز العثمان خارج حسابات المدرب بعد نهاية إعارته لنادي الشباب الموسم الماضي، وبات اللاعب قريباً من الانتقال لنادي نيوم بشكل نهائي.