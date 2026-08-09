آرسنال يخسر أمام بوروسيا دورتموند وديّاً

تلقى فريق آرسنال الإنجليزي خسارة وديّة جديدة، وذلك بعدما تغلب عليه بوروسيا دورتموند الألماني، الأحد، بنتيجة 3 - 2 في بطولة كأس الإمارات الوديّة التي تسبق انطلاقة الموسم الجديد.

وسجل سامويل إيناسيو هدف التقدم لدورتموند في الدقيقة السابعة، ثم أضاف كونستانتينوس كاريتساس هدفاً ثانياً بتسديدة رائعة في الدقيقة 20.

وقلص الفارق لآرسنال إيثان نوانيري في الدقيقة 54، وعزز التقدم من جديد لدورتموند، كواكو غادو في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 69 سجل فيكتور جيوكيريس هدفاً ثانياً لآرسنال من ركلة جزاء، ليخسر الفريق الإنجليزي 2 - 3، بعد أيام من خسارته مباراة وديّة ضد ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 3 - 1.

ويلعب آرسنال يوم الأحد المقبل، مباراة بطولة الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي، في أولى المباريات الرسمية للموسم الجديد، ثم يلاقي الصاعد حديثاً كوفنتري سيتي، يوم 21 أغسطس (آب) في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويخوض فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا تجربة ودية أخيرة ضد كومو الإيطالي يوم الأربعاء المقبل.