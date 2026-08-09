إشبيلية يحسم اتفاقه لضم المهاجم روبي أوري

توصل نادي إشبيلية الإسباني إلى اتفاق مع نادي سيريوس السويدي لضم روبي أوري، المهاجم الاسكوتلندي (22 عاماً)، الذي سيرتدي القميص رقم 9 في تشكيلة الفريق لخمسة مواسم مقبلة، ويقدم أوري موسماً استثنائياً في السويد، حيث سجل 20 هدفاً في 20 مباراة.

وقد تصل قيمة الصفقة، التي نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية لأول مرة يوم الأربعاء الماضي، إلى 9.2 مليون يورو في حال استيفاء جميع الشروط، وسيصل أوري إلى إشبيلية يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين للخضوع للفحوصات الطبية واستكمال إجراءات انتقاله إلى النادي.

ولد أوري في غلاسغو، ومثّل منتخب اسكوتلندا على مستوى الشباب، ويبلغ طوله 1.89 متر، ويُعرف بقوته البدنية وقدرته على استغلال المساحات.

وقد نجح المدير الرياضي لإشبيلية، خوسيه إجناسيو نافارو، في ضم المهاجم الصريح، الذي كان المدير الفني لويس غارسيا بلازا يطالب به، وذلك قبل ستة أيام فقط من انطلاق الموسم رسمياً.

ويستضيف إشبيلية فريق رايو فاليكانو يوم السبت المقبل، الموافق 15 أغسطس (آب)، على ملعب سانشيز بيزخوان.