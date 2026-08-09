إيبانيز يرفض أستون فيلا… ويتمسك بالأهلي

يتمسك البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع فريق الأهلي، بالبقاء مع ناديه خلال الموسم الجديد، رغم اهتمام أستون فيلا الإنجليزي بالحصول على خدماته، في وقت تتحرك فيه إدارة النادي للإبقاء على اللاعب عبر تقديم عرض جديد يتضمن زيادة في راتبه.
وحسب الصحافي البلجيكي ساشا تالوفيري، فإن إيبانيز رفض عرضاً من أستون فيلا، مفضلاً مواصلة مشواره مع الأهلي، في ظل شعوره بالراحة داخل النادي ورغبته في الاستمرار بقميص الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي رغبة الأهلي في الاحتفاظ بالمدافع البرازيلي في ظل المكانة التي بات يحتلها داخل الفريق منذ انضمامه في أغسطس (آب) 2023 قادماً من روما الإيطالي، حيث أصبح إحدى الركائز الأساسية في الخط الخلفي، وشارك خلال مواسمه الثلاثة الأولى في 89 مباراة ضمن دوري روشن، سجل خلالها 10 أهداف.
وأسهم إيبانيز في تحقيق الأهلي ثلاثة ألقاب منذ وصوله، أبرزها لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في النسختين الأخيرتين، إضافة إلى كأس السوبر السعودي، ليصبح أحد العناصر التي اعتمد عليها الفريق في مشواره المحلي والقاري.
وكان المدافع البرازيلي قد ارتبط في الفترة الماضية بالانتقال إلى أستون فيلا، إلا أن تمسكه بالبقاء، إلى جانب رغبة إدارة الأهلي في تحسين عقده، يعززان فرص استمراره مع الفريق.
ويستعد الأهلي لبدء مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن عندما يواجه الدرعية في 13 أغسطس، في مستهل حملة يسعى خلالها الفريق إلى المحافظة على مكتسباته والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.