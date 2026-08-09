الإصابة تُجبر سينر على الانسحاب من سينسيناتي

أعلن الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، الأحد، انسحابه من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بسبب إصابة في ركبته اليمنى، وذلك قبل أقل من شهر من انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى.

وقال الإيطالي، الذي لم يلعب منذ فوزه بلقب بطولة ويمبلدون في 12 يوليو (تموز): «أشعر بألم في ركبتي اليمنى، ورغم أني أبذل قصارى جهدي مع فريقي الطبي، فإنني مضطر للاعتراف بأنني لست جاهزاً للمنافسة بعد (...) أركز الآن على الاستعداد لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة».

وتبدأ المنافسات، الخميس، وهو نفس يوم انتهاء دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة، والتي غاب عنها سينر أيضاً.

وكان سينر، الحاصل على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، قد حقق سلسلة انتصارات متتالية في 6 دورات من فئة الماسترز الألف نقطة قبل جولة الملاعب الصلبة في أميركا الشمالية، لحين غيابه عن دورة كندا.

وقال الإيطالي البالغ 24 عاماً حينها إن القرار اتُّخذ «لإعطاء الأولوية لصحتي».

ويأتي انسحاب سينر من دورة سينسيناتي بعد انسحاب منافسه الرئيسي ووصيفه في التصنيف العالمي كارلوس ألكاراس، حيث لا يزال الإسباني يعاني من إصابة في معصمه.

وتُعدّ دورتا سينسيناتي ومونتريال لماسترز الألف نقطة أهم دورتين تحضيريتين قبل بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، آخر بطولات الغراند سلام لهذا الموسم، والتي تنطلق في نيويورك في 30 أغسطس (آب).