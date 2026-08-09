فرنانديز يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية

استعاد راؤول فرنانديز، متسابق فريق تراكهاوس ريسنغ، توازنه بعد تعرضه لحادث في سباق السرعة ليفوز بجائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، اليوم (الأحد)، بعدما تصدر السباق منذ البداية، رغم أنه انطلق من المركز الثاني.

وبعدما انطلق من المركز الأول، تراجع خورخي مارتن متصدر الترتيب العام والفائز بسباق السرعة، أمس (السبت)، عدة مراكز بسبب مشكلة فنية عند المنعطف الأول. لكن متسابق أبريليا انتفض ليحتل المركز الثاني.

وجاء زميل مارتن في الفريق، ماركو بيتسيكي، في المركز الثالث بعد أن ارتكب أليكس ماركيز خطأ في اللحظات الأخيرة، وتراجع في الترتيب، ليصعد بيتسيكي على منصة التتويج للمرة الثانية في جائزة بريطانيا لهذا العام.

وتعرَّض الصاعد آي أوجورا متسابق تراكهاوس لحادث أدَّى إلى خروجه من السباق للمرة الأولى هذا الموسم، مما سمح لمارتن بتعزيز صدارته في البطولة.

وتواصلت معاناة حامل لقب بطولة العالم مارك ماركيز الذي أنهى السباق في المركز السابع، بعد أن انطلق من المركز السادس.