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الرياضة رياضة عالمية

«يويفا» يدرس التحقيق في مسيرة إنفانتينو الممتدة لـ16 عاماً

جياني إنفانتينو (رويترز)
جياني إنفانتينو (رويترز)
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«يويفا» يدرس التحقيق في مسيرة إنفانتينو الممتدة لـ16 عاماً

جياني إنفانتينو (رويترز)
جياني إنفانتينو (رويترز)

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فتح تحقيق في سلوك السويسري جياني إنفانتينو طوال الأعوام الـ16 التي أمضاها داخل الاتحاد، بعد الكشف عن حصول موظفة سابقة على مبلغ مالي من 6 أرقام عقب مزاعم عن علاقة بينهما خلال فترة توليه منصب الأمين العام.

وأثارت ملابسات القضية، وما تردد بشأن التعويض المالي الذي حصلت عليه الموظفة، قلقاً داخل مقر «يويفا» في مدينة نيون السويسرية، وسط مطالب من شخصيات بارزة في الاتحاد بإجراء تحقيق شامل في فترة إنفانتينو، لمعرفة كيفية التوصل إلى اتفاق التعويض، وما إذا كانت العلاقة المزعومة أثَّرت في قرارات تخص الموظفين خلال فترة توليه منصب الأمين العام، إلى جانب فحص سلوكه خلال كامل فترة عمله في الاتحاد.

وانضم إنفانتينو إلى «يويفا» عام 2000، وأمضى فيه 16 عاماً قبل مغادرته عام 2016 لتولي رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلفاً للسويسري جوزيف بلاتر.

وتعود القضية إلى فترة وجود إنفانتينو في «يويفا»، إذ أفادت التقارير بأن الموظفة انتقلت من منصب مبتدئ إلى وظيفة إدارية أكثر ربحاً، مع زيادة في راتبها بلغت 30 في المائة. وأثارت ترقيتها السريعة، حسب مصادر، حالة من الاستياء داخل الاتحاد.

ووفق المعلومات التي نشرتها صحيفة «التلغراف» البريطانية، لم يكن مسموحاً لإنفانتينو بالموافقة على حزمة مغادرة الموظفة بسبب تضارب المصالح المزعوم. كما أفادت مصادر بأن ميشيل بلاتيني، رئيس «يويفا» في ذلك الوقت، واجه إنفانتينو بشأن العلاقة المزعومة، قبل الاتفاق على مغادرة الموظفة، وحصولها على تعويض مالي.

وأكد «يويفا» أن المبلغ المدفوع للموظفة كان «متوافقاً مع اللوائح المعمول بها» للموظفين المغادرين في ذلك الوقت، مشيراً إلى أنه شدد لاحقاً قواعده المتعلقة بالموظفين وسياسات التعويضات، بما يتناسب مع المعايير الحديثة للمؤسسات الدولية.

كما أفادت المعلومات بأن «يويفا» موّل -بعد مغادرة الموظفة- دراستها للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، في كلية كانت تتقاضى رسوماً تقارب 45 ألف جنيه إسترليني سنوياً.

في المقابل، نفى «فيفا» بشدة الاتهامات الموجهة إلى رئيسه، مؤكداً عدم وجود أي شكاوى من موظفين في «يويفا» أو «فيفا» بشأن سلوك إنفانتينو.

وقال متحدث باسم «فيفا» إن إنفانتينو «ينفي بشدة هذه الادعاءات»، ووصفها بأنها «غير صحيحة بشكل قاطع»، مضيفاً أن أي إيحاء بارتكاب سلوك غير لائق أو انتهاك للوائح يُعد تشهيراً. وأكد أن جميع الإجراءات المتعلقة بالموظفين، بما في ذلك حزم المغادرة والتعويضات، جرى اعتمادها من المسؤولين المختصين وفق اللوائح المعمول بها.

وفي تصعيد جديد، أصدر «فيفا» بياناً انتقد فيه ما وصفه بأنه «جهد منسق ومستمر» من بعض الأطراف لتقويض الاتحاد ورئيسه، مؤكداً أن من لا يحظون بدعم الاتحادات الأعضاء في «فيفا» لا ينبغي لهم محاولة تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه عبر «الادعاءات أو التلميحات أو المعلومات المضللة».

وتأتي القضية في وقت يواجه فيه إنفانتينو واحدة من كبرى الأزمات السياسية منذ توليه رئاسة «فيفا»، بعد تصاعد الخلاف مع «يويفا»، على خلفية خطة مقترحة لتمويل كأس العالم كانت ستمنح مجموعة من المستثمرين نفوذاً واسعاً على المصالح التجارية للبطولة.

وكان «يويفا» قد أعلن عن فقدان الثقة بإنفانتينو، كما صوتت اتحادات القارة الأوروبية بالإجماع على مقاطعة كأس العالم المقبلة، في حين ينتظر الاتحاد الأوروبي ضمانات بأن خطة التمويل المثيرة للجدل قد أُغلقت نهائياً.

وتزامنت الأزمة مع جدل آخر حول ارتفاع أسعار تذاكر مباريات كأس العالم، وقضية تعليق إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، بعد تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ورغم الضغوط المتزايدة لا يزال إنفانتينو مصمماً على خوض انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس (آذار) المقبل، سعياً إلى ولاية رابعة وأخيرة.

وفي أميركا الشمالية والوسطى، انضمت اتحادات «كونكاكاف» إلى «يويفا» في انتقاد خطة التمويل، لكن المكسيك خرجت عن موقف الأغلبية وأعلنت دعمها لإنفانتينو، في خطوة أثارت تساؤلات، خصوصاً أن المكسيك من الدول الساعية لاستضافة كأس العالم للأندية عام 2029. ورفض بلاتيني التعليق على ما نشرته الصحيفة البريطانية.

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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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