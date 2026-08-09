عثمان ديوماندي ينتقل من سبورتنغ لشبونة إلى نوتنغهام فورست

توصل نوتنغهام فورست الإنجليزي إلى اتفاق مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ينتقل بموجبه الإيفواري عثمان ديوماندي إلى الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن المدافع الإيفواري كان على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى لسبورتنغ لشبونة ببطولة الدوري، أمس (السبت)، أمام إستريلا أمادورا، ولم يشارك في اللقاء بعدما تم حسم الأمر برحيله عن الفريق.

وأضافت أن اللاعب سافر إلى إنجلترا للخضوع للفحص الطبي وسيوقع على عقد يربطه بفريقه الجديد الذي يدربه النمساوي أوليفير جلاسنر، حتى عام 2031.

كما تم إعفاء المدافع البالغ من العمر 22 عاماً من المشاركة في تدريب التعافي مع باقي زملائه في الفريق صباح اليوم الأحد، في أكاديمية كريستيانو رونالدو بألاكوشيتي البرتغالية.

وسينتقل ديوماندي، حسب أبولا، إلى نوتنغهام فورست، في صفقة قيمتها 40 مليون يورو مع 5 ملايين متغيرات ليدخل ضمن قائمة أغلى عشر صفقات بيع في تاريخ سبورتنغ لشبونة.