ضربة للاتحاد... قطع في الرباط الصليبي لركبة روجر فيرنانديز

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها روجر فيرنانديز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال الحصة التدريبية، أمس (السبت).
ويعمل الجهاز الطبي بالنادي حالياً على استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الجراحية للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي وفق الخطة الطبية المعدة لعودته إلى الملاعب.
خاص | علمت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن البرتغالي روجر فيرنانديز، محترف فريق الاتحاد، تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال الحصة التدريبية، ستبعده عن مواجهة الجزيرة الإماراتي المقررة، الثلاثاء.https://t.co/wE4ZPICQ8q
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 8, 2026
وكانت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» قد كشفت، أمس (السبت)، عن تعرُّض روجر لإصابة على مستوى الركبة خلال الحصة التدريبية، ستبعده عن مواجهة الجزيرة الإماراتي المقررة، الثلاثاء.
وفي سياق التحضيرات للمواجهة، تغادر بعثة الاتحاد، الأحد، على متن طائرة خاصة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث سيخوض الفريق حصتين تدريبيتين قبل المباراة المرتقبة أمام الجزيرة ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.